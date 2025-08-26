ETV Bharat / state

రీల్స్​ పిచ్చి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది - వాటర్​ ఫాల్స్​ వద్దకు వెళ్లి అడవిలో చిక్కుకున్న పర్యాటకుడు - TOURIST TRAPPED IN FOREST FOR REELS

రీల్స్​ కోసం వెళ్లి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకున్న పర్యాటకుడు - అనుమతి లేని జలపాతం వద్దకు వెళ్లిన పర్యాటకుడు - ములుగు జిల్లా ముత్యంధార జలపాతం వద్ద సంఘటన - రక్షించిన అటవీసిబ్బంది

Tourist Trapped in the Forest
Tourist Trapped in the Forest (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 3:25 PM IST

Tourist Trapped in the Forest : ప్రస్తుత కాలం సెల్ఫీలు, రీల్స్​ వంటివి ట్రెండ్​గా మారుతున్నాయి. యువత కూడా రీల్స్​ మోజులో కొత్తగా ఏదో ట్రై చేయాలని అనుకుంటారు. అందరి కంటే భిన్నంగా ఏదో ఒకటి చేయాలని కొత్తదనం కోసం రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విన్యాసాలు చేసే సందర్భంలో కొన్నిసార్లు ప్రాణాల మీదకు కూడా తెచ్చుకుంటున్నారు. రీల్స్​ మోజులో దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లి అక్కడ కొత్త విషయాలను బయట ప్రపంచానికి చూపించాలని భావిస్తారు. కానీ అక్కడ ఉండే ప్రాణాపాయ స్థితిని మాత్రం అంచనా వేయలేకపోతున్నారు. ఏం లేదులే మంచిగానే చేరుకున్నాం, ఆ తర్వాత సేఫ్​గానే వెళ్లిపోతామని భావించి తిరుగు ప్రయాణంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడతారు. అలాంటి ఘటనే ఇది.

ఓ పర్యాటకుడు అనుమతి లేని జలపాతం వద్దకు రీల్స్​ కోసం వెళ్లి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకున్న సంఘటన ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం మండల పరిధిలోని వీరభద్రపురం గ్రామసమీపంలో జరిగింది. అటవీ అధికారి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న ముత్యంధార జలపాతాన్ని తిలకించేందుకు వెళ్లి దట్టమైన అడవి ప్రాంతంలో పర్యాటకుడు చిక్కుకున్నాడు.

ఈ జలపాతం నిషేధిత ప్రాంతంలో ఉంది. అయినా సరే తిలకించడానికి వెళ్లి రాత్రి సమయం కావడంతో తిరుగు ప్రయాణంలో దారి తెలియక అక్కడే ఉండిపోయాడు. చివరకు దిక్కుతోచక డయల్​ 100 ద్వారా పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. విషయం తెలుసుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు పర్యాటకుని కోసం ముత్యంధార జలపాతం అటవీ మార్గంలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

రాత్రి 9.30 గంటలకు ప్రారంభిస్తే : దట్టమైన అడవి ప్రాంతం కావడంతో వెతకడానికి కొంత సమయం పట్టింది. రాత్రి 9.30 గంటల నుంచి వెతుకులాట ప్రారంభిస్తే తెల్లవారుజామున వారి ప్రయత్నాలు ఫలించాయి. ఉదయం 4 గంటల ప్రాంతంలో పర్యాటకుడి ఆచూకీ లభ్యమైంది. పర్యాటకుడు వరంగల్​కు చెందిన అబ్రార్​గా గుర్తించారు. అతడి కాలికి స్వల్ప గాయం కావడంతో ఫస్ట్​ ఎయిడ్​ నిర్వహించారు. అనంతరం వెంకటాపురం అటవీశాఖ కార్యాలయానికి తరలించారు. పర్యాటకుడిపై అటవీశాఖ చట్టం ప్రకారం జరిమానా విధించి కుటుంబ సభ్యుల ముందు కౌన్సిలింగ్​ ఇచ్చామని చెప్పారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించామని అటవీశాఖ అధికారి దానల్​ ఎఫ్​డీఏ తెలిపారు. యువత రీల్స్ మోజులో ఇలా ప్రమాదకరమైన, నిషేధిత ప్రాంతాలకు వెళ్లి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవద్దని అటవీ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

"ఒక వ్యక్తి అక్రమంగా నిషేధ ప్రాంతంగా ఉన్న ముత్యంధార జలపాతం వద్దకు ప్రవేశించాడు. ఆ వ్యక్తి డయల్​ 100కు కాల్​ చేయడంతో మా సిబ్బంది అలర్ట్​ అయ్యారు. రాత్రి 9.30 గంటల నుంచి ఉదయం 4 గంటల వరకు అతడి ఆచూకీ కోసం వెతికారు. ఫోన్​ ట్రాకింగ్​ ద్వారా అతడి ఆచూకీని కనుగొన్నాం. నిషేధిత ప్రాంతమైనా దొంగచాటున ఈ జలపాతాల వద్దకు వెళుతున్నారు. అందుకే ఆ వ్యక్తికి కౌన్సిలింగ్​ ఇచ్చి, మరోసారి అలాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్లకుండా ఉండాలని గట్టిగా చెప్పాం. అలాగే కొన్ని సలహాలు, సూచనలు చేశాం." - దానల్, ఎఫ్​డీఓ, వెంకటాపురం

