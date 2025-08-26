Tourist Trapped in the Forest : ప్రస్తుత కాలం సెల్ఫీలు, రీల్స్ వంటివి ట్రెండ్గా మారుతున్నాయి. యువత కూడా రీల్స్ మోజులో కొత్తగా ఏదో ట్రై చేయాలని అనుకుంటారు. అందరి కంటే భిన్నంగా ఏదో ఒకటి చేయాలని కొత్తదనం కోసం రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విన్యాసాలు చేసే సందర్భంలో కొన్నిసార్లు ప్రాణాల మీదకు కూడా తెచ్చుకుంటున్నారు. రీల్స్ మోజులో దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లి అక్కడ కొత్త విషయాలను బయట ప్రపంచానికి చూపించాలని భావిస్తారు. కానీ అక్కడ ఉండే ప్రాణాపాయ స్థితిని మాత్రం అంచనా వేయలేకపోతున్నారు. ఏం లేదులే మంచిగానే చేరుకున్నాం, ఆ తర్వాత సేఫ్గానే వెళ్లిపోతామని భావించి తిరుగు ప్రయాణంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడతారు. అలాంటి ఘటనే ఇది.
ఓ పర్యాటకుడు అనుమతి లేని జలపాతం వద్దకు రీల్స్ కోసం వెళ్లి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకున్న సంఘటన ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం మండల పరిధిలోని వీరభద్రపురం గ్రామసమీపంలో జరిగింది. అటవీ అధికారి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న ముత్యంధార జలపాతాన్ని తిలకించేందుకు వెళ్లి దట్టమైన అడవి ప్రాంతంలో పర్యాటకుడు చిక్కుకున్నాడు.
ఈ జలపాతం నిషేధిత ప్రాంతంలో ఉంది. అయినా సరే తిలకించడానికి వెళ్లి రాత్రి సమయం కావడంతో తిరుగు ప్రయాణంలో దారి తెలియక అక్కడే ఉండిపోయాడు. చివరకు దిక్కుతోచక డయల్ 100 ద్వారా పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. విషయం తెలుసుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు పర్యాటకుని కోసం ముత్యంధార జలపాతం అటవీ మార్గంలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
రాత్రి 9.30 గంటలకు ప్రారంభిస్తే : దట్టమైన అడవి ప్రాంతం కావడంతో వెతకడానికి కొంత సమయం పట్టింది. రాత్రి 9.30 గంటల నుంచి వెతుకులాట ప్రారంభిస్తే తెల్లవారుజామున వారి ప్రయత్నాలు ఫలించాయి. ఉదయం 4 గంటల ప్రాంతంలో పర్యాటకుడి ఆచూకీ లభ్యమైంది. పర్యాటకుడు వరంగల్కు చెందిన అబ్రార్గా గుర్తించారు. అతడి కాలికి స్వల్ప గాయం కావడంతో ఫస్ట్ ఎయిడ్ నిర్వహించారు. అనంతరం వెంకటాపురం అటవీశాఖ కార్యాలయానికి తరలించారు. పర్యాటకుడిపై అటవీశాఖ చట్టం ప్రకారం జరిమానా విధించి కుటుంబ సభ్యుల ముందు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చామని చెప్పారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించామని అటవీశాఖ అధికారి దానల్ ఎఫ్డీఏ తెలిపారు. యువత రీల్స్ మోజులో ఇలా ప్రమాదకరమైన, నిషేధిత ప్రాంతాలకు వెళ్లి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవద్దని అటవీ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
"ఒక వ్యక్తి అక్రమంగా నిషేధ ప్రాంతంగా ఉన్న ముత్యంధార జలపాతం వద్దకు ప్రవేశించాడు. ఆ వ్యక్తి డయల్ 100కు కాల్ చేయడంతో మా సిబ్బంది అలర్ట్ అయ్యారు. రాత్రి 9.30 గంటల నుంచి ఉదయం 4 గంటల వరకు అతడి ఆచూకీ కోసం వెతికారు. ఫోన్ ట్రాకింగ్ ద్వారా అతడి ఆచూకీని కనుగొన్నాం. నిషేధిత ప్రాంతమైనా దొంగచాటున ఈ జలపాతాల వద్దకు వెళుతున్నారు. అందుకే ఆ వ్యక్తికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి, మరోసారి అలాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్లకుండా ఉండాలని గట్టిగా చెప్పాం. అలాగే కొన్ని సలహాలు, సూచనలు చేశాం." - దానల్, ఎఫ్డీఓ, వెంకటాపురం
