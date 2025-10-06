నాగార్జున కొండ మ్యూజియంపై నిర్లక్ష్యం - ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తే పర్యాటక స్వర్గధామమే!
ఇక్ష్వాకుల కాలంలోనే అనేక విహారాలు, చైత్యాలు, స్తూపాలు నిర్మాణం - యునెస్కో గుర్తింపునకు ప్రతిపాదనలు పంపడంతో పాటు ఇక్కడి విశేషాలపై ప్రచారం నిర్వహణ చేపట్టాలి!
Published : October 6, 2025 at 10:45 AM IST
Tourism Issues in Nagarjunakonda at Palnadu District: పూర్వకాలం నుంచే చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక, విద్యా, కళా కేంద్రంగా విరాజిల్లిన నాగార్జున కొండ నేడు కనీస వసతులు లేకపోవడంతో కునారిల్లుతోంది. నిర్వహణ కరవై ఇక్కడి ప్రాచీన శిల్పకళ, చారిత్రక సంపద శిథిలావస్థకు చేరుకుంటోంది. బౌద్ధులకు పవిత్ర ప్రాంతం కావడంతో విదేశీ పర్యాటకులు వస్తున్నా కానీ కనీస కనీస సౌకర్యాలు లేవు. యునెస్కో గుర్తింపు పొందేందుకు అర్హత కలిగిన, ప్రపంచంలో రెండో ద్వీప మ్యూజియంగా ప్రసిద్ధి చెందిన నాగార్జున కొండపై పురావస్తు శాఖ దృష్టి సారించాల్సి ఉంది. దీని అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం నిధులు వెచ్చించాల్సిన అవసరం ఉంది.
చరిత్రకు నిలయం: ఇక్ష్వాకులకు రాజధానిగా ఉన్న సమయంలో ఈ ప్రాంతం విజయపురిగా విరాజిల్లింది. ఇక్కడ ఆచార్య నాగార్జునుడు స్థాపించిన విశ్వవిద్యాలయంలో విదేశీ విద్యార్థులు సైతం విద్యానభ్యసించారు. ఇక్ష్వాకుల కాలంలోనే అనేక విహారాలు, చైత్యాలు, స్తూపాలు ఇక్కడ నిర్మించారు. ఈ ప్రదేశాన్ని బౌద్ధులు పవిత్రంగా భావిస్తారు.
పరిశోధనలు, తవ్వకాల్లో బుద్ధుని ధాతువులు (ఎముకలు), విగ్రహాలు, హిందూ ఆలయాలు, క్రీడా మైదానాలు, చైత్యాలు, చారిత్రక సంపద, వస్తు సామగ్రి బయటపడ్డాయి. వాటిలో కొన్నింటిని నాగార్జున కొండపై భద్రపరిచారు. ఇక్కడ లభించిన బుద్ధుని విగ్రహం సుందరమైనది. ఇవన్నీ పర్యాటకులను బాగా ఆకట్టుకుంటాయి. నాగార్జునసాగర్ నిర్మాణంతో కొండకు నాలుగు వైపులా నీరు నిలిచింది. దాంతో అది ద్వీపంలా ఏర్పడింది.
ఆధునిక హంగులతో అలంకరణ: నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేపట్టిన 1950 దశాబ్దంలో ఇక్కడ బయటపడిన పురావస్తు సంపదను భద్ర పరిచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నీటి మధ్యలోనే కొండను ఎంపిక చేసింది. అదే విధంగా తవ్వకాలలో బయటపడిన మహాస్తూపం, 9 అడుగుల బుద్ధుని విగ్రహం, బుద్ధుని అవశేషాలు, శిలాఫలకాలు, మహాచైత్య స్తూపం, ఇక్ష్యాకుల కాలంనాటి క్రీడా ప్రాంగణం వంటివి ఎన్నో కొండపై భద్ర పరిచారు. లోహపు పాత్రలు, రాగిభరిణెలు, బుద్ధధాతు వంటివి మ్యూజియంలో ఉంచారు. పునర్నిర్మిత కట్టడాలు అలనాటి చరిత్రకు అద్దంపట్టేలా కనిపిస్తాయి.
మరో వైపు నాగార్జున సాగర్కు అంతర్జాతీయ పర్యటక కేంద్రంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. దేశ విదేశాల నుంచి బౌద్ధులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు. సాగర్ జలాశయం మధ్యలో ఉన్న నాగార్జునకొండకు వెళ్లి ఆచార్య నాగార్జుడి కాలం నాటి పురావస్తు సంపదను సందర్శిస్తుంటారు. ఇక్కడకు వచ్చే పర్యటకులు లాంచీపై 14 కిలోమీటర్లు మేర ప్రయాణించి కొండకు చేరతారు. అయితే 1700 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ కొండకు ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చింది. గతంలోనే దీన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం నాగార్జునకొండను ఆదర్శ స్మారకంగా గుర్తించింది.
ఇవీ చేయాల్సిన పనులు: ఇక్కడి అనుపు ప్రాంతం నుంచి 4 కిలోమీటర్లు ఉండే జలాశయంలో రెండు కొండలను కలుపుతూ రోప్వే నిర్మించాలి. అనుపు నుంచి లాంచీలు, స్పీడ్బోట్లు నడపాలని ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పటివరకు ఇవి ఆచరణలోకి రాలేదు.
- కొండపై గెస్ట్ హౌస్లు నిర్మించాలి.
- మ్యూజియంలోని చారిత్రక సంపదను గాజు బాక్సుల్లో భద్రపరచాలి.
- కొండపై ఉన్న ఖాళీ ప్రాంతాల్లో పచ్చదనం పెంపొందించాలి. దాంతో సుందరంగా తీర్చిదిద్దాలి.
- యునెస్కో గుర్తింపు కోసం ప్రతిపాదనలు పంపడంతో పాటు ఇక్కడి విశేషాలపై ప్రచారం నిర్వహించాలి.
