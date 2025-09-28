ETV Bharat / state

2027 నాటికి దేశంలోనే నెంబర్‌ వన్‌ టూరిజం హబ్‌గా ఏపీని తీర్చిదిద్దుతాం: సీఎం చంద్రబాబు

విజయవాడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం - హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి కందుల దుర్గేష్, అధికారులు

CM Chandrababu Naidu In Tourism Day
CM Chandrababu Naidu In Tourism Day (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 7:49 AM IST

CM Chandrababu Participated in Tourism Day 2025: ప్రజల్లో పెరుగుతున్న ఒత్తిళ్లు, మానసిక ఆందోళనలకు ఉపశమనం ఇచ్చేది పర్యాటక ప్రదేశాలు, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలేనని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. మూడు నెలలపాటు బాగా కష్టపడిన వ్యక్తులు ఓ వారం లేదా పది రోజులు విశ్రాంతి కోసం విదేశాల్లోని పర్యాటక ప్రదేశాలకు వెళ్తారని, ఆ సేద తీరుడు వారికి పునరుత్తేజాన్ని ఇస్తుందని ఆయన అన్నారు.

సహజసిద్ధ వనరులు, ప్రకృతి సౌందర్యం, వైవిధ్యమైన సంస్కృతి, చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాల మేళవింపుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటకులకు ఓ స్వర్గధామంగా నిలవగలదని, దీనికి ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోందని తెలిపారు. రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధికి ప్రతి పౌరుడూ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కావాలని ముఖ్యమంత్రి పిలుపునిచ్చారు. విజయవాడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో నిర్వహించిన ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా ఏపీ కార్వాన్ టూరిజం బస్సులను మంత్రి కందుల దుర్గేష్‌, APTDC చైర్మన్‌ నూకసాని బాలాజీ, పర్యాటకశాఖ అధికారులు అజయ్‌ జైన్‌, అమ్రపాలిలతో కలిసి పరిశీలించారు. బస్సులోని సౌకర్యాలు, వసతులు తెలుసుకున్నారు. కేరళ బోట్ ఆపరేటర్లతో ముఖాముఖీ మాట్లాడారు. స్వదేశీ దర్శన్ 2.0 పథకం శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించిన సీఎం, అతిథ్య రంగంలో ప్రతిభ చూపిన వారికి టూరిజం ఎక్స్‌లెన్సీ అవార్డులు అందజేశారు.

“అతిథి దేవో భవ” మన విధానమని, ఆత్మీయతను పంచుతూ, మన ఆహార రుచులు, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు పర్యాటక అభివృద్ధికి గ్రోత్ ఇంజిన్లుగా మారాలని ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్షించారు. గతంలో పర్యాటకం అంటే కేవలం దేవాలయాల పర్యటన మాత్రమేనని, కానీ ఇప్పుడు అది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రభావితం చేసే కీలక రంగమని గుర్తు చేశారు. అమెరికాలో పర్యాటక రంగం ద్వారా 2.6 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆదాయం వస్తోందని, భారతదేశంలోనూ విస్తారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని వివరించారు. లక్ష రూపాయల పర్యటనలో ఖర్చు చేస్తే వేల మందికి ఉపాధి కల్పించవచ్చని ఆయన అన్నారు.

తాము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలో పర్యాటక ప్రాజెక్టులకు పారిశ్రామిక హోదా కల్పించామని, పర్యాటకం ద్వారా భారీ ఆదాయం, ఉపాధి, ఉద్యోగాలు సృష్టించే అవకాశం ఉందని ఆయన వెల్లడించారు. “ప్రస్తుతం నిలిచేది ఒక్క ఇజం - అది టూరిజమే” అని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

గత 15 నెలల్లోనే రాష్ట్రంలో రూ.10,600 కోట్ల పెట్టుబడులు పర్యాటక రంగంలో ప్రవేశించాయని సీఎం తెలిపారు. రాబోయే మూడేళ్లలో 50 వేల హోటల్ గదులు, 10 వేల హోం స్టేలు అందుబాటులోకి వస్తాయని చెప్పారు. సంస్కృతి సంప్రదాయాల ఆధారంగా ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెంటర్లు, టెంపుల్ టూరిజం, ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్టులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని తెలిపారు. తిరుమల, అన్నవరం వంటి ప్రాంతాల్లో వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్లు, బౌద్ధ కేంద్రాల్లో కుంభమేళా తరహా ఉత్సవాలు నిర్వహించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయని చెప్పారు. విజయవాడ దసరా ఉత్సవాలను మైసూరు, కోల్​కతా స్థాయిలో నిర్వహిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

అమెరికా గ్రాండ్ కానియన్ తరహాలో గండికోట మనకు ఉందని, గుజరాత్‌లోని కచ్‌ను పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేసినట్టు ఆంధ్రలోనూ అనేక ప్రాజెక్టులు చేపడతామని వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం మాత్రమే ఖర్చు చేస్తే పురోగతి సాధ్యం కాదని, అందుకే పీపీపీ మోడల్లో 70 సాహస పర్యాటక ప్రాజెక్టులు త్వరలో అనుమతిస్తామని తెలిపారు.

2027 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను దేశంలో అగ్రగామి టూరిజం హబ్​గా తీర్చిదిద్దుతామని చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. గత ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తూ, రుషికొండలో భవనాలను కూల్చి రూ.450 కోట్లతో ప్యాలెస్ నిర్మాణం ద్వారా ప్రజా ధనం వృథా చేశారని అన్నారు. చంద్రగిరి కోట లైటింగ్‌, ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ లైటింగ్ వంటి సౌకర్యాలను కూడా నిర్లక్ష్యం చేశారని పేర్కొన్నారు. సాంకేతికతను పర్యాటకానికి జోడిస్తే అద్భుత ఫలితాలు సాధ్యమని తెలిపారు.

మండువా లోగిళ్లు, పురాతన ఆలయాలు, నదీ తీరాలు, కొండలు, సముద్రతీరాలు వంటి అనేక పర్యాటక ప్రదేశాలు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయని, ప్రతి ప్రాంతానికీ ప్రత్యేకమైన వంటకాల రుచులు ఉన్నాయని, వీటిని పర్యాటక థీమ్ ప్రాజెక్టులుగా మార్చవచ్చని సూచించారు. కేంద్ర సహకారంతో అఖండ గోదావరి, గండికోట, సూర్యలంక బీచ్, అన్నవరం, అహోబిలం, సింహాచలం, బొర్రా గుహలు, నాగార్జునసాగర్ వంటి ప్రాజెక్టులు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయని మంత్రి కందుల దుర్గేష్‌ పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ టూరిజం పాలసీ ఆపరేషన్ గైడ్‌లైన్స్ను విడుదల చేసిన సీఎం, బాపట్ల గోల్డెన్ శాండ్ బీచ్ను వర్చువల్‌గా ప్రారంభించారు. అలాగే ఏపీ టూరిజం హోమ్‌స్టే పోర్టల్ను ఆవిష్కరించి, అరకు, విశాఖ, కోనసీమ హోమ్ స్టే యజమానులతో వర్చువల్‌గా సంభాషించారు.

