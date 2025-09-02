Good News For Farmers On Urea : యూరియా విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులకు తీపి కబురు చెప్పింది. సోమవారం రాష్ట్రానికి 9వేల టన్నుల యూరియా సరఫరా అయినట్లు తెలిపింది. మంగళవారం రాత్రిలోపు మరో 5 వేల టన్నులు యూరియా రాష్ట్రానికి రానున్నట్లు వెల్లడించింది. మరో వారం రోజుల్లో రాష్ట్రానికి 27,470 టన్నుల యూరియా వస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. రైతులకు ఇబ్బందులు రాకుండా పంపిణీ చేయాలని మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అధికారులను సూచించారు. వరదల వల్ల కలిగిన పంటనష్టంపై 5 రోజుల్లో సర్వే పూర్తి చేయాలని అధికారులకు మంత్రి తుమ్మలను ఆదేశించారు.
సమస్యలను విన్నవించేందుకు దిల్లీకు పయనం : యూరియా సమస్యపై కేంద్రంతో చర్చలు జరిపేందుకు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు బుధవారం దిల్లీ వెళ్లనున్నారు. దీనితోపాటు వరద నష్టం, యూరియా సమస్య, వ్యవసాయం, ఉద్యాన సమస్యలను విన్నవించేందుకు కేంద్రమంత్రులను కలవనున్నారు.
యూరియా కోసం రైతుల కష్టాలు : గత కొద్ది రోజులుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యూరియా కోసం రైతులకు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండలంలో యూరియా కోసం అన్నదాతలు రైతు వేదిక నుంచి రైల్వే లైన్ క్రాసింగ్ వరకు బారులు తీరిన రైతులు నెల రోజులుగా కష్టాలు తీరడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చిలప్చెడులో యూరియా కోసం రైతులు రాత్రి నుంచి దుకాణం వద్ద బారులు తీరారు.
సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్లో గ్రోమోర్ రైతు సేవా కేంద్రం వద్ద క్యూలైన్లలో వేచి చూసిన రైతులు యూరియా బస్తాలు వస్తున్నప్పటికీ అరకొరగా పంపిణీ చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలోని పలు సెంటర్లలో అన్నదాతలు యూరియా కోసం బారులు తీరారు. ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి క్యూలో నిలబడినా యూరియా లభించడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్లో అన్నదాతలు రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు.
వదంతులతో రైతుల మధ్య తోపులాట : వరంగల్ జిల్లా రాయపర్తి, కల్లెడ ప్రాథమిక వ్యవసాయ కేంద్రం వద్ద రైతులు తెల్లవారుజాము నుంచే బారులు తీరారు. అధిక సంఖ్యలో కేంద్రాల వద్దకు రావడంతో యూరియా దొరికందన్న వదంతులతో రైతుల మధ్య తోపులాట జరిగింది. మంగళవారపేటలో యూరియా కోసం చెప్పులరిగేలా తిరిగి విసుగుచెందిన రైతులు జాతీయ రహదారిపై ధర్నాకు దిగారు.
మహబూబాబాద్ జిల్లా మరిపెడలో యూరియా కోసం అన్నదాతలు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. కొత్తగూడ మండలం పొగళ్లపల్లి ప్రాథమిక వ్యవసాయ కేంద్రం ముందు తెల్లవారక ముందే రైతులు బారులు తీరారు. యూరియా కోసం వచ్చిన రైతుకు ఫిట్స్ వచ్చి అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లాడు. రైతులు గంటల తరబడి లైన్లో నిలబడి సొమ్మసిల్లి పోయారు. ములుగు జిల్లాలో వేకువజామునే సహకార సంఘం కార్యాలయాల ఎదుట బారుతు తీరారు. ఇంత కష్టం ఎన్నడూ లేదని ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తుందని వాపోయారు.
జాతీయ రహదారిపై రాస్తారోకో : ఖమ్మం జిల్లా ఇల్లందులో యూరియా కష్టాలు తప్పడం లేదు. క్యూలైన్లలో చెప్పులు పెట్టి నిరీక్షించారు. జిల్లాలో యూరియా కొరతతో ఆగ్రహించిన రైతులు ఖమ్మం-సత్తుపల్లి జాతీయ రహదారిపై రాస్తారోకో చేశారు. అధికారులు సర్దిచెప్పి ఒక్కో బస్తా చొప్పున పంపిణీ చేశారు. మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూరులో గంటలతరబడి యూరియా కోసం ఎదురుచూసిన విసుగుచెందిన రైతులు రోడెక్కారు.
కరీంనగర్ జిల్లా కురిక్యాలలో రైతులు రాస్తారోకో చేశారు. 10 ఎకరాలు సాగు చేస్తే ఒక్క యూరియా బస్తా ఇస్తున్నారంటూ వాపోయారు. నాగర్కర్నూల్ జిల్లా తిమ్మాజీపేటలో యూరియా కావాలంటూ రైతులు రోడ్డెక్కి రాస్తారోకో చేపట్టారు. ఆగ్రో రైతు సేవా కేంద్రానికి ఒక్కసారిగా వందల మంది రైతులు క్యూలైన్లో చెప్పులు, రాళ్లు ఉంచి దీనంగా ఎదురుచూశారు.
యూరియా దొరకడం లేదా? - అయితే 'నానో' వాడండి - 8 శాతం అధిక దిగుబడులు!
యూరియా సరఫరాపై అధికారుల నిఘా - పక్కదారి పట్టిస్తే కఠిన చర్యలు