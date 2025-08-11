Durgesh on Producers Meet : సినీ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటోన్న సమస్యలు పరిష్కరించడం సహా అభివృద్ధిపై ఏపీ ప్రభుత్వంతో చర్చించేందుకు సినీ ప్రముఖులు ముందుకొచ్చారు. టాలీవుడ్కు చెందిన 12 మంది నిర్మాతలు అమరావతికి వచ్చి సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేష్తో సమావేశమయ్యారు. వెలగపూడిలోని సచివాలయంలో జరిగిన భేటీకి తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షుడు, నిర్మాత భరత్ సహా ప్రొడ్యూసర్లు కేఎల్ నారాయణ, మైత్రీ రవిబాబు, విశ్వప్రసాద్, నాగవంశీ, సాహు, చెర్రీ, వివేక్, వంశీ, దానయ్య, బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్, బన్నీవాసు తదితరులు పాల్గొన్నారు. గంట సేపు పైగా జరిగిన సమావేశంలో ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ ఎదుర్కొంటోన్న సమస్యలను మంత్రి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు.
ప్రత్యేకించి ఏపీలో సినీ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటోన్న కష్టాలను మంత్రి దుర్గేష్కి నిర్మాతలు వివరించారు. గత ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో సినీ ఇండస్ట్రీ సమస్యలు పరిష్కారానికి నోచుకోకపోవడం వల్ల ప్రస్తుతం అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోందని తెలిపారు. ఇందుకు సంబంధించి రూపొందించిన డాక్యుమెంట్ని ప్రొడ్యూసర్లు మంత్రికి అందించారు. అదేవిధంగా సినిమా పరిశ్రమ సమస్యలు, 24 విభాగాల అభివృద్ధిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్తో సమావేశం ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా దుర్గేష్ని నిర్మాతలు అభ్యర్థించారు.
Film Producers Meet Kandula Durgesh : ఈ సందర్భంగా సినిమా షూటింగ్లు, కొత్త చిత్రాల విడుదల, నూతన ఫిల్మ్ పాలసీ తదితర అంశాలపై చర్చించారు. అనేక వ్యయప్రయాసలు కోర్చి భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలు రూపొందించి విడుదల చేస్తున్నా అందుకు తగ్గట్లుగా రాబడి రావడం లేదని నిర్మాతలు మంత్రి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ అభివృద్ధి కోసం 13 నెలలలుగా కూటమి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహకారం, చేస్తున్న కృషిని వారు అభినందించారు. భారీ బడ్జెట్ సినిమాలకు కొంత కాలం పాటు టికెట్ ఛార్జీలు పెంచుకునేందుకు అవకాశం ఇవ్వడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
కరోనా అనంతరం వచ్చిన పరిణామాలతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సినిమా థియేటర్ యజమానులు కష్టాలు పడుతున్నారని ప్రొడ్యూసర్లు తెలిపారు. వీరిని ఆదుకునేందు గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల యజమానులు కుదేలయ్యారని పలువురు నిర్మాతలు మంత్రి దృష్టికి తెచ్చారు. వారిని ఆదుకునేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఎగ్జిబిటర్లతో పాటు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, నష్టాల పాలవుతున్న దృష్ట్యా ఆదుకునేలా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
నంది అవార్డులు ఇవ్వాలి : సినీ పరిశ్రమను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రత్యేకంగా పాలసీ తీసుకురావాలని నిర్మాతలు దుర్గేష్ని కోరారు. ఏపీలో సినిమాలు నిర్మించే వారికి ప్రత్యేక రాయితీలు ఇవ్వడం సహా థియేటర్ల నిర్వహణకు రాయితీలు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సినీ నటులను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రత్యేకంగా నంది అవార్డులు ఇవ్వాలని ప్రొడ్యూసర్లు మంత్రిని కోరారు.
ఏపీలో సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి నిర్మాతలు ముందుకు రావాలని మంత్రి దుర్గేష్ కోరారు. ఇందుకోసం రాష్ట్రంలో అపార అవకాశాలున్నాయని చెప్పారు. స్టూడియోల నిర్మాణం, డబ్బింగ్ థియేటర్లు, రీ రికార్డింగ్ థియేటర్లు తదితర మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాటు అంశంలో ప్రొడ్యూసర్లు ముందుకొస్తే ప్రభుత్వ సహకారం అందిస్తామని వారికి హామీ ఇచ్చారు. ఈ అంశంపై త్వరలోనే ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. చిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధికి అవసరమైన సమగ్రమైన విధివిధానాలు రూపొందించిన అనంతరం సెప్టెంబర్ మొదటి వారం లేదా రెండో వారంలో ఈ భేటీ ఏర్పాటు చేయిస్తానని మంత్రి వారికి హామీ ఇచ్చారు.
"ఏపీలో చలనచిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నాం. త్వరలోనే సమగ్రమైన నూతన ఫిల్మ్ పాలసీని తెస్తాం. దీనికి సంబంధించి డ్రాఫ్ట్ పాలసీ రూపొందిస్తున్నాం. సినీ నిర్మాతల ప్రతిపాదనలనూ జోడించి, అందరితో చర్చించి దీనిని తీసుకొస్తాం. రాష్ట్రంలో సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి అపార అవకాశాలున్నాయి. ఈ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పెద్దఎత్తున ముందుకొచ్చేలా పాలసీలో పలు రాయితీలు, ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటిస్తాం. సినీ పరిశ్రమ సంబంధించి ఏ తరహా సాయాన్ని కోరుకుంటున్నారో ప్రతిపాదనలు తీసుకురావాలని నిర్మాతలను కోరాం. ప్రతిపాదనలతో సమగ్ర అధ్యయనం చేసి సీఎంతో చర్చించి సరికొత్త పాలసీని ప్రకటిస్తాం." - కందుల దుర్గేష్, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి
'సినీ నటీనటులను ప్రోత్సహించేందుకు నంది అవార్డులను ఇచ్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. నంది అవార్డులు, నంది నాటకోత్సవాల విషయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సానుకూలంగా ఉన్నారు. ఈ విషయమై ఇప్పటికే సీఎం, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్కు స్పష్టమైన సూచనలు చేశారు. ఈ ఏడాది నంది అవార్డులు తప్పకుండా ఇస్తాం. ఏ విధానంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తే చిత్ర పరిశ్రమకు ఉపయోగపడుతుందో ఆ తరహా ఆలోచన చేసి నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిర్మాతలకు సూచించాం. తదుపరి సమావేశంలో నంది అవార్డుల విషయంపై స్పష్టత వస్తుందని' దుర్గేష్ తెలిపారు.
ఇరు రాష్ట్రాలకు తెలుగు సినిమా ఒక్కటే. కాబట్టి ఉత్తమ చిత్రం ఎక్కడైనా ఉత్తమంగానే నిలబడుతుందని ఆ దిశగా అవార్డులూ ఇవ్వాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. నంది అవార్డుల ఎంపిక కోసం ఇరు రాష్ట్రాలు కలసి పనిచేయాలా? లేదా విడివిడిగా చేయాలా? అనే అంశంపై నిర్మాతలు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ అంశాన్ని ముఖ్యమంత్రి, డిప్యూటీ సీఎంల దృష్టికి తీసుకెళ్తాం. సినిమా రూపకల్పన, విధి విధానాల విషయంలో బడ్జెట్ను ప్రాతిపదికగా తీసుకొని ఏయే చిత్రాలకు ప్రభుత్వం తరఫున ఏ రకమైన సాయం అందించాలనే అంశంపై చర్చించాం. త్వరలోనే ఈ అంశంపై తగు నిర్ణయం తీసుకుంటాం. - కందుల దుర్గేష్, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి
సినీ పరిశ్రమ సమస్యల పరిష్కారం చేసుకోవడం సహా అభివృద్ధి కోసం త్వరలోనే నూతన ఫిల్మ్ పాలసీ తీసుకురావడం అభినందనీయమని నిర్మాతలు తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున సినీ పరిశ్రమకు సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తామని హామీ రావడం హర్షణీయమని చెప్పారు. త్వరలోనే సమగ్ర ప్రతిపాదనలతో సీఎం చంద్రబాబు, ఉప మఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్తో సమావేశమయ్యేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రొడ్యూసర్లు వివరించారు.
విశాఖ, తిరుపతిలో సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి చర్యలు - త్వరలో కొత్త పాలసీ