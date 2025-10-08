ఇందిరమ్మ ఇళ్ల సమస్యలపై ఫిర్యాదులకు ప్రత్యేక కాల్ సెంటర్లు
Published : October 8, 2025 at 12:04 PM IST
Complaints for Indiramma Houses : రాష్ట్రంలో అవినీతి నిర్మూలించడానికి ప్రభుత్వం ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నా కొందరు అధికారులు అదే దారిలో పయనిస్తున్నారు. తాజాగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాల్లోనూ ఇలాంటి ఘటనలే చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అయితే ఈ ఇళ్ల నిర్మాణాలకు సంబంధించిన సమస్యను ఫిర్యాదు చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఓ టోల్ఫ్రీ నంబరును ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. కాగా దీనిలో సంబంధిత అధికారులు లంచాలు కావాలంటూ పీడిస్తున్నారనే ఫిర్యాదులు అధికంగా వస్తున్నాయి.
నెల రోజుల్లో 14,950 ఫిర్యాదులు : వివరాల్లోకి వెళితే, ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై ఫిర్యాదుల కోసం కాల్ సెంటర్లను ప్రభుత్వం గత నెల 11న ప్రారంభించింది. లబ్ధిదారులకు ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే ఆదివారం మినహా మిగతా రోజుల్లో 18005995991 టోల్ఫ్రీ నంబరుకు ఫోన్ చేసి చెప్పాలని సూచించింది. నెల రోజుల్లోపే మొత్తం 14,950 ఫిర్యాదులు అందాయి. వీటిపై బిల్లులు పెండింగ్, అధికారుల అక్రమాలపైనే ఎక్కువగా వస్తున్నాయి.
జిల్లాల్లో కార్యనిర్వహణాధికారి (ఈఈ) స్థాయిలో ఇళ్ల అప్రూవల్, ఆధార్ అప్డేట్, జియో ట్యాగింగ్, ఆర్థికశాఖలో అనుమతులపైనా లబ్ధిదారులు కాల్ సెంటర్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. లబ్ధిదారులు ఇంటి పునాది దశ తర్వాత యాప్లో బిల్లులను అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. హౌసింగ్ శాఖ నుంచి బిల్లులు మంజూరవుతాయి. కానీ బ్యాంకులో లబ్ధిదారుల ఆధార్, ఫోన్ నంబర్లకు సంబంధించి కేవైసీ అప్డేట్ లేకపోవండతో బిల్లులు ఆగిపోతున్నాయి. ఇదే అదనుగా అక్రమార్కులు చెలరేగిపోతున్నారు.
పంచాయతీ కార్యదర్శి రూ.10 వేలు డిమాండ్ : సంగారెడ్డి జిల్లా నిజాంపేట మండలం ఏదులతండాకు చెందిన ఇందిరమ్మ ఇంటి లబ్ధిదారురాలు అంగోత్ తులసీబాయి కాల్ సెంటర్కు ఫోన్ చేసి తన ఇంటి నిర్మాణం పునాది వరకు పూర్తయిందని, ఫొటో అప్లోడ్ చేయడానికి పంచాయతీ కార్యదర్శి రూ.10 వేలు డిమాండ్ చేశారని ఫిర్యాదు చేశారు. ఇప్పటికే రూ.5 వేలు ఇచ్చినట్లు ఆధారాలు సమర్పించారు. అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ చేశారు. కాగా ఫోన్పే ద్వారా పంచాయతీ కార్యదర్శికి నగదు పంపించినట్లు తేలింది.
ఇందిరమ్మ కమిటీ నుంచి తొలగింపు : సూర్యాపేట జిల్లాలోని మద్దిరాల మండలం పోలపల్లి నుంచి కాల్ సెంటర్కు ఓ లబ్ధిదారుడు ఫోన్ చేసి బిల్లు మంజూరు చేయాలంటే స్థానిక ఇందిరమ్మ కమిటీ సభ్యుడు లంచం అడుగుతున్నారని చెప్పారు. ఈ ఫిర్యాదుపై అధికారులు విచారణ జరపగా ఇదీ నిజమని తేలింది. దీంతో ఆ సభ్యుడిని ఇందిరమ్మ కమిటీ నుంచి తొలగించారు. ఇలాంటి ఫిర్యాదులపై ప్రభుత్వం సీరియస్గా ఉంది. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో అవినీతికి తావు లేకుండా పకడ్బందీగా చర్యలు తీసుకుంటామంటోంది. ఈ పథకం లబ్ధిదారుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాల్ సెంటర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
వారిపై క్రిమినల్ కేసులు : ఇళ్ల మంజూరు, బిల్లుల చెల్లింపులో ఎవరైనా అవినీతికి పాల్పడితే క్షమించేది లేదని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి హెచ్చరించారు. కాల్ సెంటర్కు వచ్చే ప్రతి ఫిర్యాదుపై ఉన్నతాధికారులతో విచారణ జరిపిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఈ విచారణలో అవినీతి నిజమని తేలితే సిబ్బందిని తొలగిస్తున్నామని వెల్లడించారు. క్రిమినల్ కేసులూ నమోదు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చామని తెలిపారు.
"ఇళ్ల మంజూరు, బిల్లుల చెల్లింపులో ఎవరైనా అవినీతికి పాల్పడితే క్షమించేది లేదు. ఈ కాల్ సెంటర్లకు వచ్చే ప్రతి ఫిర్యాదుపై ఉన్నతాధికారులతో విచారణ జరిపిస్తున్నాం. ఇందులో అవినీతి నిజమని తేలితే సిబ్బందిని తొలగిస్తున్నాం. క్రిమినల్ కేసులూ నమోదు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చాం." - పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, మంత్రి
