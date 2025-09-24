ETV Bharat / state

కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ధాన్యం విక్రయిస్తున్నారా? - ఈ టోల్​ ఫ్రీ నంబర్ మీ దగ్గర​ పెట్టుకోండి!

ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రంలో సమస్యల పరిష్కృతం కోసం టోల్​ఫ్రీ నంబర్​ - ఏ సమస్య వచ్చిన అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు

Toll Free Number For Paddy Procurement Issues
Toll Free Number For Paddy Procurement Issues (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2025 at 11:31 AM IST

2 Min Read
Toll Free Number For Paddy Procurement Issues : మీరు వరి సాగు చేశారా? కొనుగోలు కేంద్రంలో ధాన్యం అమ్మనున్నారా? అయితే 1967, 180042500333 నంబర్లను కచ్చితంగా మీ దగ్గర పెట్టుకోవాల్సిందే. ధాన్యం విక్రయంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఎదురైనా ఈ టోల్ ఫ్రీ నంబర్లకు డయల్​ చేయొచ్చు. మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగవచ్చు. జిల్లాల వారీగా ఏర్పాటయ్యే కంట్రోల్​ రూమ్​లతో పాటు హైదరాబాద్​లో సివిల్​ సప్లైస్ భవన్​ నుంచి కూడా అధికారులు స్పందించి సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు.

ఎప్పుడు టోల్​ ఫ్రీ నంబర్​కు సంప్రదించవచ్చు :

  • కొనుగోలు కేంద్రాల్లో రోజుల తరబడి తూకం వేయకుండా ఆలస్యం చేస్తున్నా, తేమ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ తిరస్కరిస్తున్నా, తరుగు అధికంగా తీసుకుంటున్నా ఫోన్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
  • కాంటా వేసిన వడ్ల బస్తాలను రైస్‌ మిల్లులకు తరలింపులో ఆలస్యమైనా, లారీ నుంచి మిల్లర్లు దించుకోనన్నా
  • కొనుగోలు కేంద్రాల్లో టార్పాలిన్లు, గన్నీ సంచులు, ప్యాడీ క్లీనర్లు లేకున్నా
  • నిల్వ చేసిన వడ్లు వర్షానికి తడిచాయని కేంద్రాల నిర్వాహకులు కొనుగోలుకు తిరస్కరించినా, ఈ హెల్ప్‌ లైన్‌ నంబర్ల ద్వారా పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులను సంప్రదించవచ్చు.
  • ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

74.99 లక్షల టన్నుల వడ్లను కొనుగోలు లక్ష్యం : ఖరీఫ్‌ ధాన్యం కొనుగోళ్లను అక్టోబరు తొలివారం నుంచి ప్రారంభించాలని పౌరసరఫరాల సంస్థ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు అన్ని జిల్లాల అధికారులతో ఇటీవల జరిగిన సమావేశంలో పౌరసరఫరాల శాఖ వెల్లడించింది. జిల్లాల వారీగా, నెలలవారీగా వరి కోతలు, కొనుగోళ్ల ప్రణాళిక, కార్యాచరణను రూపొందించింది. అక్టోబరు-జనవరి వరకు నాలుగు నెలలపాటు ధాన్యం సేకరణ కొనసాగుతుంది. ఈ సీజన్‌లో 74.99 లక్షల టన్నుల వడ్లను కొనుగోలు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా 44 శాతం కొనుగోళ్లు ఒక్క నవంబరులోనే జరగనున్నాయి.

జిల్లాల్లో వరి కోతలు ఇలా : వరి కోతలు కొన్ని జిల్లాల్లో ముందుగా, మరికొన్నింట్లో ఆలస్యంగా జరగనున్నాయి. వచ్చే నెల అక్టోబరులో నిజామాబాద్, మెదక్, సిరిసిల్ల, కొత్తగూడెం, నారాయణపేట, సిద్దిపేట, కరీంనగర్, జనగామ, మహబూబ్‌నగర్, మంచిర్యాల, సంగారెడ్డి, జగిత్యాల, భూపాలపల్లి, ములుగు, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మల్కాజిగిరి, నిర్మల్, కామారెడ్డి, పెద్దపల్లి, నాగర్‌కర్నూల్, వనపర్తి జిల్లాల్లో ముందుగా పంట చేతికి రానుంది.

ముఖ్యంగా కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ఈ సమస్యలు : ధాన్యం విక్రయం కేంద్రాల్లో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతారు. ధాన్యం ఆలస్యంగా తూకం వేయడం, వాటి రవాణాకు వాహనాలు లేవని తరలించకపోవడం, ముఖ్యంగా తేమ తక్కువ ఉందని తిరస్కరిస్తారు. చాాలా సందర్భాల్లో తూకం త్వరగా వేయకపోవడం, కొనుగోళ్లు సరిగ్గా జరగకపోవడంతో అకాల వర్షాల కారణంగా అవి తడిచేవి. దీంతో తక్కువ ధరకు విక్రయించాల్సి వస్తుంది. అలా రైతులు నష్టాల్లో మునిగిపోతారు. ఇలాంటి ఏ సమస్యలు రాకుండా ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. రైతులకు ఇబ్బందులు ఎదురవ్వకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. కొనుగోలు కేంద్రాల్లో రైతులకు ఇబ్బందులు కలిగిస్తే సహించేది లేదని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా టోల్​ ఫ్రీ నంబర్​కు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.

