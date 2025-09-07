మోకు జారింది, శరీరం తలకిందులైంది - చెట్టుపై గీతకార్మికుడి నరకయాతన
తాటి చెట్టుపై తలకిందులైన గీత కార్మికుడు - ప్రమాదవశాత్తు మోకు జారడంతో ఘటన - సాహసం చేసి చంద్రయ్యను కాపాడిన తోటి గీత కార్మికులు
Published : September 7, 2025 at 10:35 AM IST
Toddy Tappers Problems in Telangana : ఆపదలో మనిషికి మనిషే తోడు. మానవుడే దేవుడని అత్యవసర సమయంలో సహాయపడటమే జీవిత పరమార్థమని ఆ ఊరి గీత కార్మికులు నిరూపించారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా సంస్థాన్ నారాయణపురం మండలం జనగామ గ్రామంలో కల్లు(మెర) గీసేందుకు కొండూరి చంద్రయ్య అనే గీత కార్మికుడు శనివారం ఉదయం తాటి చెట్టెక్కారు. అనంతరం కిందికి దిగుతుండగా ప్రమాదవశాత్తు మోకు జారి ఒక్కసారిగా తలకిందులయ్యారు. దీంతో అరగంటపాటు నరకయాతన అనుభవించారు.
తలకిందులైన చంద్రయ్యను గమనించిన తోటి గీత కార్మికులు కొండూరి యాదయ్య, తొర్పునూరి ఇస్తారి, కృష్ణయ్యలు ఒక్కొక్కరిగా చెట్టెక్కి అరగంటపాటు ఎంతో సాహసం చేసి జాగ్రత్తగా చెట్టునుంచి కిందకు తీసుకువచ్చారు. దీంతో అందరు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఆపదలో ఒకరికి ఒకరు అండగా ఉండటం గొప్ప విషయమని కార్మికులను ఆ గ్రామస్థులు అభినందించారు.
బతుకే ప్రమాదకరం : అనుక్షణం భయం భయం. బతుకే ప్రమాదకరం. వెళ్లిన గీత కార్మికుడు క్షేమంగా తిరిగొస్తాడో రాడో అన్న ఉత్కంఠ ఆ ఇంటి మహిళలది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇదే గీత కార్మికుల దైన్య స్థితి. నిజాం రాజుల సుదీర్ఘ పాలన నాటి నుంచీ ఇప్పటికీ వేదనాభరిత జీవితాలను అనుభవిస్తున్నారు. వాస్తవానికి గీత కార్మికుల బతుకే ప్రమాదకరం. కానీ కల్లు గీస్తేనే వారికి పూట గడిచేది.
కదిలిస్తే కన్నీటి గాథలే : ప్రమాదవశాత్తు చెట్టుపై నుంచి జారిపడి అనుకోని సంఘటన ఏదైన జరిగితే ఆ పరిస్థితిని అస్సలు ఊహించుకోలేం. ఇలా పలు గీత కార్మిక కుటుంబాలు రోజురోజుకూ ఆగమవుతున్నాయి. ఇంటి పెద్దదిక్కును కోల్పోయి, శాశ్వతంగా మంచాన పడిన సందర్భాల్లో బాధిత కుటుంబాల పిల్లల భవిష్యత్తు అగమ్యగోచరంగా మారుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వయోభారంతో పలువురు కార్మికులు దిక్కుతోచని స్థితిలో జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. ఇటీవల తాటి చెట్లపై నుంచి పడి మృతి చెంది, శాశ్వత వైకల్యానికి గురైన బాధిత కుటుంబాలను కదిలిస్తే వర్ణించలేని కన్నీటి గాథలే కనిపిస్తున్నాయి.
కల్లుగీసే క్రమంలో పలుమార్లు గీత కార్మికులు చెట్టుపై నుంచి కిందపడి తీవ్రగాయాలపాలవుతుండటం, కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాలను సైతం కోల్పోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గీత కార్మికులకు ఆ సామాజిక ఆరాధ్యదైవం కాటమరాజు పేరుతో నూతన పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. పనిభద్రత కల్పించడానికి ప్రత్యేకంగా తయారుచేసిన కిట్లను వెనుకబడిన తరగతుల (బీసీ) కార్పొరేషన్ ద్వారా విడతల వారీగా గీత కార్మికులకు పంపిణీ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేపట్టింది. కల్లు గీస్తూ ప్రమాదాల బారిన పడుతున్న గౌడ కుల వృత్తిదారులను ఈ కాటమయ్య రక్షక కవచం కాపాడుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
కిట్లో ఉండే పరికరాలు : ప్రభుత్వం అందజేసే కిట్లో గీత కార్మికులు చెట్లు ఎక్కినపుడు కింద పడకుండా, మోకు జారకుండా ఉండేలా దృఢమైన బెల్ట్, తాడు, మరో మూడు క్లిప్పులు ఇస్తున్నారు. గతంలో మోకు జారితే కార్మికులు నేరుగా కిందపడేవారు. ఈ కాటమయ్య రక్షక కవచం కిట్టు ధరిస్తే ఉండే తాడు కిందపడకుండా నిలువరిస్తుంది. దీంతో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. వీటిని ప్రత్యేకంగా ఐఐటీ హైదరాబాద్ తయారుచేసింది.
'ఈ గీత కార్మికుల సేఫ్టీ కిట్ 1500 కిలోల బరువును తట్టుకుంటుంది'
అయ్యో పాపం - హనుమకొండలో తాటిచెట్టుపైనే ప్రాణాలొదిలిన గీత కార్మికుడు - Gita worker died on a tree