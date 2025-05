ETV Bharat / state

నంద్యాల జిల్లాలో ఆటో బోల్తా - నలుగురు మృతి - ROAD ACCIDENT TODAY

Road Accident In Nandyal District ( ETV Bharat )

Published : May 2, 2025 at 7:11 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 7:56 PM IST

Road Accident In Nandyal District: ఆటో బోల్తా పడి నలుగురు మృతి చెందిన ఘటన నంద్యాల జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. ఆత్మకూరు మండలం బైర్లూటి సమీపంలో బొలేరో వాహనం బోల్తా పడి ఈ ప్రమాదం జరిగింది. శ్రీశైలం నుంచి దర్శనం చేసుకుని ఆదోనికి వస్తుండగా వాహనం బోల్తాపడింది. ఈ ప్రమాదంలో 15 మందికి గాయాలవ్వగా ఆత్మకూరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. వీరిలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఆరుగురిని మాత్రం కర్నూలు సర్వజన వైద్యశాలకు తరలించారు. బ్రేకులు ఫెయిల్ కావడం వల్లే ప్రమాదం జరిగినట్లుగా భావిస్తున్నారు. ప్రమాదంలో ఆదోనికి చెందిన గిడ్డయ్య (42), శశికళ (40), లక్ష్మీ (28), చంద్రమ్మ (30)లు మృతి చెందినట్లు గుర్తించారు.

