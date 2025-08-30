ETV Bharat / state

వరుసగా పండుగలు వస్తున్నాయ్​ - మరీ షాపింగ్ ప్లాన్​ చేసుకున్నారా? - FESTIVAL SHOPPING

వినాయక చవితి మొదలు దీపావళి వరకు మొత్తం షాపింగ్​ సీజనే - ఏది కొనుగోలు చేయాలి, ఎంత బడ్జెట్​లో కొనాలి అనే అంశాలపై జాబితా సిద్ధం చేసుకుంటే బెటర్

FESTIVAL SHOPPING
Festival Shopping Season In Telangana : పండగల సీజన్ మొదలు అయినట్లే చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే వినాయక చవితి మొదలు కానే అయ్యింది. ఇక్కడి నుంచి దీపావళి వరకు ఉండే ఈ లాంగ్ సీజన్​లో షాపింగ్​కి మీరూ రెడీ అవుతున్నారా? అయితే మీకోసం కొన్ని జాగ్రత్తలు చూద్దాం.

నెలవారీగా వచ్చే రాబడి రాసుకోవాలి : పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాలు ఎప్పుడు వస్తాయి. ఎప్పుడు ఏది కొనాలి, ఎలా కొనాలి? ఎంత బడ్జెట్​లో కొనుగోలు చేయాలి? అనేది ముందుగా ఓ జాబితా ప్రకారం ముందుగా రాసి పెట్టుకోండి. దుస్తుల బడ్జెట్​తో పాటు పండగకు అయ్యే ఖర్చునీ లిస్ట్​లో చేర్చాలి. ఆ పేపర్​పైనే మీకు నెలవారీగా వచ్చే రాబడి ఎంతో రాసుకోవాలి. రెండింటి లెక్క చూసుకున్నాకే జాగ్రత్తగా ఖర్చు చేయాలి.

ఆన్​లైన్​ వెబ్​సైట్లలో ధరను చెక్ చేసుకోవాలి :​ కొనుగోలు చేద్దాం అనుకుంటున్న వాటిలో అతి ముఖ్యమైనవి, ముఖ్యమైనవి, అవి లేకపోయినా పని జరుగుతుంది అనే వాటిని డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే వృథాగా అయ్యే ఖర్చు చాలా వరకు తగ్గుతుంది. కొనుగోలు చేసేముందు ఆన్​లైన్​ వెబ్​సైట్లలో ధరను ఒకసారి చెక్​ చేసి చూడాలి. ఆ తర్వాత దుకాణాల్లో ధరను పోల్చి చూసి.. ఎక్కడ తక్కువకు వస్తాయో? తెలుసుకోవాలి. ఈ క్రమంలో నాణ్యత అంశాన్ని విస్మరించకూడదు.

బ్యాంకు డెబిట్​, క్రెడిట్​ కార్డులపై క్యాష్​బ్యాక్​ ఆఫర్లు : ఇంట్లో తరచూ ఉపయోగపడే వస్తువుల షాపింగ్ అయితే ఒక్కోటి కొనడం కంటే బల్క్​లో కొనడం ఉత్తమమైన ఆలోచన. బల్క్​లో కొంటే ఆఫర్లు ఎక్కువగా ఉండటంతో తక్కువ ధరకు వస్తాయి. పండగల సీజన్​లో వివిధ బ్యాంకు కార్డులపై క్యాష్​బ్యాక్​, రివార్డులు, ఆఫర్లను ఇస్తాయి. ఆన్​లైన్​లో అయితే ఏ కార్డుల మీద ఆఫర్​ ఉందని ముందే చూసి తెలుసుకోవాలి. అవసరాలకు తగినంత నగదు లేకపోతే తర్వాత చెల్లించొచ్చులే అని క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా అప్పులు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చేయకూడదు. సమయానికి చెల్లించలేకపోతే వడ్డీ రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది. క్రెడిట్​ స్కోరు కూడా దెబ్బతింటుంది.

దీపావళి భారతదేశంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగల్లో ఒకటి. షాపింగ్‌ చేసేవారికి ముఖ్యమైన పండుగల్లో దీపావళి ముందు వరుసలో ఉంటుంది. ఈ పండుగకు అన్ని రంగాల అమ్మకాల్లో భారీ తగ్గింపులు, ప్రత్యేక ఆఫర్లను దుకాణదారులు ప్రకటిస్తుంటారు. అయితే, వినియోగదారులు ఈ పండుగ సమయంలో ప్రతి కొనుగోలుపై తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలి.

ప్రాముఖ్యత ఆధారంగా : ప్రణాళిక లేని కొనుగోళ్లతో ఆర్థికంగా నష్టపోయే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. దసరా, దీపావళి ఖర్చులను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి, మీరు కోరుకున్న కొనుగోళ్లను వాటి ప్రాముఖ్యత ఆధారంగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా సేవింగ్స్​ను మంచిగా ఖర్చు చేయవచ్చు. అవసరమైన వస్తువులకు డబ్బును కేటాయిస్తూ, అవగాహనతో ఖర్చు చేయడం ద్వారా మీ డబ్బును తెలివిగా ఆదా చేసుకోవచ్చు.

పండుగల బిజీ షాపింగ్‌ సీజన్‌లో వినియోగదారులు సురక్షిత చెల్లింపులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యమైనది. క్రెడిట్‌ కార్డులు లేదా వర్చువల్‌ కార్డు నంబర్లను ఉపయోగించడం వల్ల సైబర్ మోసాల బారి నుంచి బయటపడొచ్చు. షాపింగ్‌ మాల్స్‌/ఇతర పబ్లిక్‌ ప్రదేశాల వైఫై నెట్‌వర్క్‌ల ద్వారా లావాదేవీలను జరపకుండా ఉండడం మేలు.

