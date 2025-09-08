ETV Bharat / state

భక్తులకు శుభవార్త - ఇకపై రోజూ తిరుపతి షిర్డీ రైలు

తాత్కాలిక సేవ నుంచి రెగ్యులర్ సర్వీస్‌కు మారిన రైలు - రేణిగుంట, ధర్మవరం, రాయచూర్, షోలాపూర్ మీదుగా ప్రయాణం

Tirupati Shirdi train service
Tirupati Shirdi train service (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 10:12 PM IST

Tirupati Shirdi Train Service: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేసిన కీలకమైన ప్రతిపాదనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఇప్పటి వరకు తాత్కాలికంగా మాత్రమే నడుస్తున్న తిరుపతి - షిర్డీ రైలు సర్వీస్ ఇకపై రోజువారీ రెగ్యులర్ సర్వీస్​గా మారనుంది. ఈ నిర్ణయం వల్ల వేలాది మంది భక్తులకు, ముఖ్యంగా తిరుమల - షిర్డీ వెళ్లే యాత్రికులకు పెద్ద ఎత్తున సౌకర్యం కలగనుంది.

రైలు వివరాలు: 07637/07638 నంబర్లతో నడిచే ఈ రైలు తిరుపతి నుంచి షిర్డీ వరకు రాకపోకలు సాగిస్తుంది. మార్గమధ్యలో రేణిగుంట, ధర్మవరం, రాయచూర్, షోలాపూర్, దౌండ్ వంటి ప్రధాన స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. ఈ రైలు నడపడం వల్ల దక్షిణ భారతదేశం నుంచి మహారాష్ట్రలోని శిర్డీకి చేరుకోవడం మరింత సులభం కానుంది.

భక్తులకు ఆశీర్వాదం లాంటి సౌకర్యం: ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది భక్తులు తిరుమలలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి వస్తారు. వారిలో చాలా మంది తరువాత శిర్డీ సాయిబాబా మందిరం వెళ్లాలనే కోరికతో ప్రయాణిస్తారు. ఇంతవరకు భక్తులు బస్సులు, ఇతర రైళ్లను ఉపయోగించి ప్రయాణించేవారు. ఇప్పుడు ప్రత్యేక రైలు ప్రతిరోజూ నడపడం వల్ల ఒకే రైలులో రెండు పవిత్ర క్షేత్రాల మధ్య నేరుగా ప్రయాణించే సౌకర్యం లభిస్తోంది.

సీఎం చంద్రబాబు కృషి: కొద్ది రోజుల క్రితం సీఎం చంద్రబాబు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసి, ఈ రైలును ప్రతిరోజూ నడపాలని కోరారు. భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో ఈ సౌకర్యం తప్పనిసరిగా అవసరమని వివరించారు. తాజాగా ఆయన ప్రతిపాదనకు కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందించి ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున కేంద్రం ఆమోదం పొందిన మరో కీలక నిర్ణయం ఇది.

ప్రాంతీయ ఆర్థికాభివృద్ధికి దోహదం: తిరుపతి - షిర్డీ రైలు నడవడం వల్ల కేవలం యాత్రికులకే కాకుండా, మార్గమధ్యలోని ప్రాంతాలకు కూడా ఆర్థిక లాభాలు చేకూరనున్నాయి. పర్యాటకం పెరుగుతుంది, హోటళ్లు, రవాణా సదుపాయాలు మెరుగుపడతాయి. ముఖ్యంగా ధర్మవరం, రాయచూర్, షోలాపూర్ వంటి పట్టణాలు ప్రయాణికుల హబ్‌లుగా మారే అవకాశం ఉంది.

ప్రయాణికుల సౌకర్యాలపై దృష్టి: ఈ రైలు ప్రతిరోజూ నడవడం వల్ల ప్రయాణికులకు సమస్య లేకుండా టికెట్లు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే, యాత్రికులు ముందుగానే తమ యాత్ర ప్రణాళికలు వేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. సాధారణ, ఏసీ కోచ్‌లు కలిగిన ఈ రైలు అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

భవిష్యత్ ప్రణాళికలు: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రైలును ప్రతిరోజూ నడపడానికి అంగీకరించడంతో, భవిష్యత్తులో మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తే బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా అదనపు కోచ్‌లు, మెరుగైన కేటరింగ్ వంటి సౌకర్యాలను కూడా అమలు చేయాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు.

