Tirupati Municipal Commissioner Mourya: రద్దీ రహదారులు. రోజూ వేలల్లో సందర్శించే యాత్రికులు. అలాంటి ప్రాంతాన్ని నిత్యం పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చూడటం అంటే కత్తిమీద సామే మరి. తిరుపతి కమిషనర్ నారపురెడ్డి మౌర్య దాన్ని సమర్థంగా నిర్వహించారు. స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ సూపర్ లీగ్ 2024-25లో రాష్ట్రపతి అవార్డునీ అందుకున్నారు.
గత ఏడాది నుంచి ఆమె నగర కమిషనర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. నిజానికి తిరుపతికి ఇదివరకే జాతీయ స్థాయిలో రెండు స్వచ్ఛ అవార్డులు వచ్చాయి. దీంతో దాన్ని కొనసాగిస్తూ తిరునగరిని మరింత అభివృద్ధి చేయాలనుకున్నారు. ‘స్వర్ణాంధ్ర- స్వచ్ఛాంధ్ర’ కార్యక్రమ స్ఫూర్తితో ‘బ్యూటిఫికేషన్ ఆఫ్ సిటీ’ పేరిట ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రారంభించారు. పారిశుద్ధ్యాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీసైకిల్ (RRR)లపై అధికారులు, సిబ్బందితో ఎప్పటికప్పుడు సమావేశాలు నిర్వహించామని తెలిపారు. అయితే మొదట్లో అనుకున్న ఫలితం రాలేదు. సమన్వయ లోపాన్ని గుర్తించి, క్షేత్రస్థాయిలో దృష్టి పెట్టారు. అప్పుడే చదువులేని మహిళలు కనిపించారు. వాళ్లని పారిశుద్ధ్య కార్మికులుగా తీసుకుని క్లస్టర్ల వారీగా పని విభజించారు.
వరుసగా మూడోసారి: సూర్యోదయానికి ముందే పారిశుద్ధ్య కార్మికులు విధుల్లోకి వచ్చేవారు. ఉదయం 5 నుంచి 10.30 గంటల వరకు, భోజన విరామం తర్వాత 2 నుంచి సాయంత్రం 5.30 గంటల వరకు రోడ్లు, వీధుల్లోని చెత్త, వ్యర్థాలు తొలగిస్తారు. అదే విధంగా ఇళ్ల నుంచి చెత్తనీ సేకరిస్తారు. రెడ్, గ్రీన్ స్టిక్కర్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంటి వృథాని చెత్తబండ్లకే ఇచ్చేలా ప్రోత్సహించారు. చెత్త పేరుకుందని వాట్సాప్ సమాచారమిచ్చినా శుభ్రపరిచేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. డ్రోన్తో పరిశీలన, ఆకస్మిక తనిఖీలతో అప్రమత్తత వంటివీ చర్యలు తీసుకుంటారు. వీటన్నింటినీ ఆన్లైన్లోనూ పర్యవేక్షిస్తున్నారు. రోడ్లమీద చెత్త వేస్తున్నవారికి జరిమానాలు విధిస్తున్నారు.
ఇవన్నీ తిరుపతికి స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ అవార్డు 3వ సారీ దక్కేలా చేశాయి. దీనిలో మహిళా కార్మికులదే ప్రధాన పాత్ర అని చెబుతున్నారు మౌర్య. 405 మంది మహిళలు వాహనాలు నడపడం మినహా అన్ని పనులు కూడా చేస్తున్నారు. ఇటీవల స్వచ్ఛాంద్ర- స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు తిరుపతికి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు ఇక్కడి డంపింగ్ యార్డు, స్మార్ట్సిటీ ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన ప్రాజెక్టుల్ని పరిశీలించారు. దీన్ని మరింత ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దాలని సూచించారు. దీంతో డీసెంట్రలైజ్డ్, ఆన్లైన్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్లను బలోపేతం చేస్తున్నామని తెలిపారు.
ఫైవ్స్టార్ రేటింగ్ను: తూకివాకం డంపింగ్ యార్డులో సేకరించిన చెత్తను నిర్వహించేలా అవసరమైన అధునాతన ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. దీన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పార్కుగా మార్చి ఘన, ద్రవ వ్యర్థాల నిర్వహణ ప్రయోగాలకు కేంద్రంగా వినియోగిస్తున్నాం అన్నారు. వ్యర్థాలను తిరిగి ఉపయోగించడం, భూగర్భ జలాల సంరక్షణకు సూరత్, కోయంబత్తూరుల్లో అవలంబిస్తున్న విధానాలను అనుసరిస్తున్నారు. వ్యర్థాలను ప్రాసెస్ చేసి, సేంద్రియ ఎరువుగా మార్చి రైతులు, నగరపాలిక అవసరాలకు అందించేలా సన్నాహాలూ చేస్తున్నారు. యువత, ప్రజలు దీనిలో భాగస్వాములయ్యేలా అవగాహన సదస్సులూ నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రత్యేక సర్వేల ద్వారా మెరుగుపడని ప్రాంతాలను గుర్తిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇచ్చిన ఫైవ్స్టార్ రేటింగ్ను సెవెన్ స్టార్కు తీసుకెళ్లాలి అని, ఈ లెగసీ కొనసాగించాలన్నవి నా ముందున్న లక్ష్యాలు అని కమిషనర్ మౌర్య అన్నారు.
