తిరుపతికి ఉగ్రవాదుల బాంబు బెదిరింపు - పోలీసుల తనిఖీలు

పలు ప్రాంతాల్లో బాంబు నిర్వీర్య బృందాల తనిఖీలు - రెండు అనుమానాస్పద మెయిల్స్‌తో తనిఖీలు చేపట్టిన పోలీసులు

Representational image of bomb threat through mail
Representational image of bomb threat through mail (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 1:58 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 2:43 PM IST

Tirupati Bomb Threat: తిరుపతి నగరాన్ని ఉలిక్కిపడేలా బాంబు బెదిరింపులు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఐఎస్ఐ, మాజీ ఎల్​టీటీఈ మిలిటెంట్లు కలిసి కుట్ర పన్నుతున్నట్లు రెండు అనుమానాస్పద ఈ-మెయిల్స్‌ రావడంతో, పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈమెయిల్స్‌లో తిరుపతిలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆర్డీఎక్స్ పేలుడు పదార్థాలను పేల్చబోతున్నట్లు హెచ్చరికలు వచ్చాయి.

నాలుగు ప్రాంతాల్లో పేలుడు బెదిరింపు: అనుమానాస్పద మెయిల్స్‌లో ఉగ్రవాదులు తిరుపతిలో నాలుగు ప్రాంతాల్లో బాంబు పేలుస్తామని పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆర్టీసీ బస్టాండ్, శ్రీనివాసం, విష్ణు నివాసం, కపిల తీర్థం ఆలయం, గోవిందరాజుల స్వామి ఆలయం పరిసర ప్రాంతాల్లో పోలీసులు, బాంబు నిర్వీర్య బృందాలు (BDS) విస్తృతంగా తనిఖీలు చేపట్టారు.

స్నిపర్ డాగ్స్, బీడీ టీమ్స్ తనిఖీలు: నగరంలోని న్యాయమూర్తుల నివాస సముదాయం, కోర్టు ప్రాంగణం ప్రాంతాల్లోనూ పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రత కల్పించారు. బీడీ టీమ్స్, స్నిపర్ డాగ్స్ సాయంతో ప్రతి మూలనూ పరిశీలించారు. ఈ నెల 6న సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తిరుపతి పర్యటన ఉండటంతో, వ్యవసాయ కళాశాల హెలిప్యాడ్ వద్ద కూడా తనిఖీలు నిర్వహించారు.

ఆలయాల పరిసరాల్లో తనిఖీలు: తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం, తిరుమల, శ్రీకాళహస్తి దేవస్థానాల్లో కూడా సోదాలు జరిగాయి. ఏ అనుమానాస్పద వస్తువులు కనిపించకపోయినా, భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో పోలీసులు ఎటువంటి అవకాశాన్నీ వదిలిపెట్టడం లేదు. ప్రతి ప్రాంతాన్నీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు.

ఐఎస్ఐ, ఎల్టీటీఈ మిలిటెంట్ల కుట్ర?: ఈమెయిల్ బెదిరింపుల్లో తమిళనాడు తిరువళ్లూర్ కేంద్రంగా ఐఎస్ఐ నెట్వర్క్‌, మాజీ ఎల్టీటీఈ మిలిటెంట్లు కుట్ర పన్నుతున్నట్లు సమాచారం ఉంది. దీన్ని సీరియస్‌గా తీసుకున్న పోలీసులు, ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం, సైబర్ సెక్యూరిటీ విభాగాలు కలిసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బాంబు బెదిరింపుల నేపథ్యంలో తిరుపతిలో పోలీసులు గస్తీ పెంచారు.

Last Updated : October 3, 2025 at 2:43 PM IST

BOMB THREAT TO TIRUPATITIRUPATI TEMPLE SECURITYTIRUPATI POLICE ALERTRDX THREAT IN TIRUPATITIRUPATI BOMB THREAT

