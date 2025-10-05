'ఆ వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవం' - వయో వృద్ధుల శ్రీవారి దర్శనంపై టీటీడీ క్లారిటీ

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 7:45 PM IST

Tirumala Tirupati Devasthanam Issues Alert on Fake News : వయో వృద్ధుల దర్శనంపై జరుగుతోన్న దుష్ప్రచారాన్ని నమ్మొద్దని శ్రీవారి భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మరో సారి విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ దర్శనంపై తప్పుదోవ పట్టించేలా సామాజిక మాధ్యమాల్లో గత కొంతకాలంగా చక్కర్లు కొడుతున్న వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవమని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. ఈ మేరకు టీటీడీ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం అసలు వాస్తవం ఏమిటంటే " రోజూ 1000 మంది వయోవృద్ధులు, దివ్యాంగుల కోసం టీటీడీ మూడు నెలల ముందుగానే ఆన్‌లైన్ కోటాను విడుదల చేస్తుంది. టికెట్ పొందిన వ్యక్తికి రూ.50 లడ్డూ ఉచితంగా ఇస్తుంది. తిరుమల నంబి ఆలయానికి ఆనుకొని ఉన్న సీనియర్‌ సిటిజన్‌/పీహెచ్‌సీ లైన్‌ ద్వారా రోజూ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు శ్రీవారి దర్శనానికి వారిని అనుమతిస్తారు" అని తిరుమల తిరుపతి దేనస్థానం స్పష్టం చేసింది. అందువల్ల సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రసారమయ్యే తప్పుడు వార్తలు, వదంతులను నమ్మొద్దని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది. సరైన సమాచారం కోసం భక్తులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ www.tirumala.org, https://ttdevasthanams.ap.gov.in ను మాత్రమే సంప్రదించాలని అధికారులు భక్తులను కోరారు.

అది టీటీడీ రహదారి కాదు : తిరుమల వెళ్తున్న భక్తులకు మందుబాబులు నరకం చూపిస్తున్నారంటూ జరుగుతోన్న ప్రచారాన్ని సైతం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఖండించింది. అలిపిరి మెట్ల మార్గం వద్ద మద్యం తాగి మత్తులో మందుబాబులు ఆ సీసాలను పగులగొట్టి వేశారంటూ కొందరు అవాస్తవ ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలిపింది. అలిపిరి నుంచి రుయా ఆస్పత్రికి వెళ్లే మార్గంలో కొందరు ఆకతాయిలు పగిలిన గాజు సీసా ముక్కలు రోడ్డుపై విసిరి వేశారని తెలిపింది. వాస్తవానికి అది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన రహదారి కాదని పేర్కొంది. అయినా కొందరు అలిపిరి మెట్ల మార్గం వద్ద భక్తులకు ఇబ్బంది అని వక్రీకరిస్తున్నారని మండిపడింది. ఇలాంటి అసత్య వార్తలను నమ్మొద్దని విజ్ఞప్తి చేసింది. భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా తప్పుడు వార్తల్ని ప్రచారం చేస్తున్న వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిస్తూ ‘ఎక్స్‌’లో పోస్టు పెట్టింది.

గతంలోనూ ఇలాంటి ప్రచారాలు : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు తిరుమలలో ఆఫ్‌లైన్‌లో ఇస్తోన్న శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు మిగిలిపోయాయంటూ సోషల్‌మీడియాలో కొందరు చేస్తోన్న ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవమని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) గతంలోనే స్పష్టం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. వాస్తవానికి ఆన్‌లైన్‌లో 500 టికెట్లు, తిరుపతి ఎయిర్‌పోర్టులో 200 టికెట్లు అందుబాటులో ఉండగా ఎప్పటికప్పుడు భక్తులు వాటిని బుక్‌ చేసుకుంటున్నారని తెలిపింది. ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదల చేసిన విషయం విదితమే. తిరుమల దర్శనం టికెట్ల పేరిట మోసాలు గురించి వివరాల కోసం కింద ఇచ్చిన లింక్​ ద్వారా పూర్తి వార్తను చదివి తెలుసుకోండి.

