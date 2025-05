ETV Bharat / state

పెరిగిన భక్తుల రద్దీ - సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యత: టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్​ నాయుడు - TTD CHAIRMAN EXCLUSIVE INTERVIEW

TTD Chairman BR Naidu Interview ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 6, 2025 at 4:53 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 5:05 PM IST 2 Min Read

TTD Chairman BR Naidu Interview: సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్​ నాయుడు అధ్యక్షతన ధర్మకర్తల మండలి ఆ దిశగా చర్యలు చేపట్టింది. సామాన్య భక్తులకు భద్రత, స్వామివారి నిధులకు భరోసా కల్పించడంతో పాటు అక్రమ కట్టడాలకు చెక్ పెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రాష్ట్రంతో పాటు పవిత్రమైన తిరుమల వెంకన్న భ్రష్టు పట్టడంతో కొత్త పాలక మండలి దిద్దుబాటు చర్యలను చేపట్టామని ఈటీవీ భారత్ ముఖాముఖిలో టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్​ నాయుడు వెల్లడించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక తిరుమలలో ప్రక్షాళన చేపట్టామని గత ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలను సమీక్షించి కొన్నింటిని రద్దు చేశామని టీటీడీ ఛైర్మన్‍ బీఆర్‍ నాయుడు తెలిపారు. సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా వీఐపీ బ్రేక్‍ దర్శనాల్లో మార్పులు చేశామని ఆయన తెలిపారు. గత ధర్మకర్తల మండలి కమీషన్ల కోసం ఇంజనీరింగ్‍ విభాగంలో చేపట్టిన వందల కోట్ల రూపాయల పనులపై ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు విచారణ నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. ఆరు నెలల్లో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నామని టీటీడీ ఛైర్మన్‍ బీఆర్‍ నాయుడు తెలియజేశారు.

TTD Chairman BR Naidu Interview: సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్​ నాయుడు అధ్యక్షతన ధర్మకర్తల మండలి ఆ దిశగా చర్యలు చేపట్టింది. సామాన్య భక్తులకు భద్రత, స్వామివారి నిధులకు భరోసా కల్పించడంతో పాటు అక్రమ కట్టడాలకు చెక్ పెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రాష్ట్రంతో పాటు పవిత్రమైన తిరుమల వెంకన్న భ్రష్టు పట్టడంతో కొత్త పాలక మండలి దిద్దుబాటు చర్యలను చేపట్టామని ఈటీవీ భారత్ ముఖాముఖిలో టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్​ నాయుడు వెల్లడించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక తిరుమలలో ప్రక్షాళన చేపట్టామని గత ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలను సమీక్షించి కొన్నింటిని రద్దు చేశామని టీటీడీ ఛైర్మన్‍ బీఆర్‍ నాయుడు తెలిపారు. సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా వీఐపీ బ్రేక్‍ దర్శనాల్లో మార్పులు చేశామని ఆయన తెలిపారు. గత ధర్మకర్తల మండలి కమీషన్ల కోసం ఇంజనీరింగ్‍ విభాగంలో చేపట్టిన వందల కోట్ల రూపాయల పనులపై ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు విచారణ నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. ఆరు నెలల్లో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నామని టీటీడీ ఛైర్మన్‍ బీఆర్‍ నాయుడు తెలియజేశారు. తిరుమలలో సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేయాలనేది సీఎం చంద్రబాబు విధానమని బీఆర్ నాయుడు అన్నారు. దాన్ని అనుసరించి భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా దర్శనాన్ని జరిపించేందుకు మా అధికార యంత్రాంగం కృషి చేస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. వేసవి సెలవుల దృష్యా భక్తుల రద్దీ రోజురోజుకు పెరుగుతూ వస్తోంది. దాన్ని పరిగణనలోనికి తీసుకుని భద్రతకు సంబంధించి కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లను చేస్తున్నామని ఆయన వివరించారు. అదే విధంగా భక్తులు దర్శనం చేసుకునే సమయంలో పిల్లలకు,పెద్దలకు, మహిళలకు బిస్కెట్ ప్యాకెట్​లు, పాలు, తాగునీటిని అందిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. తిరుమలలో విచ్చలవిడిగా ఎవరు పడితే వారు ఎటువంటి ముందస్తు అనుమతులు తీసుకోకుండా రోడ్లపై దుకాణాలను పెడుతున్నారని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అలాంటి వారిని ఉపేక్షించేది లేదని, వీటిపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. ప్రాధాన్యత క్రమంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను అనుసరించి తిరుమలను అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేస్తామని ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు స్పష్టం చేశారు. తప్పు చేసినవారు ఎవరైనా తప్పించుకోలేరు - హరినాథరెడ్డిపై చర్యలు ఉంటాయి : బీఆర్ నాయుడు

