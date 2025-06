ETV Bharat / state

తిరుమల ఎస్వీ మ్యూజియం - ఆధ్యాత్మిక సంపదకు ఆధునిక హంగులు - TIRUMALA SV MUSEUM

Published : June 15, 2025 at 11:11 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Tirumala SV Museum to be Modernized Soon : ఓ దేశం గొప్పతనం, ఓ జాతి సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక వైభవం కళలను చాటి చెప్పడంలో పురావస్తు ప్రదర్శనశాలలు (మ్యూజియం) కీలక భూమిక పోషిస్తాయి. వీటిద్వారా ఆయా ప్రాంతాల చారిత్రక వైభవాన్ని భవిష్యత్తు తరాలకు తెలియజేయవచ్చు.

ఈ కోవలోనే తిరుమలలోని శ్రీవేంకటేశ్వర మ్యూజియంను ఆధునికీకరిస్తున్నారు. టీసీఎస్‌ రూ.125 కోట్లు, మ్యాప్‌ సంస్థ రూ.20 కోట్లు కలిపి రూ.145 కోట్ల విరాళాలతో కొత్త హంగులు కల్పిస్తున్నారు. ఇందుకోసం అత్యాధునిక 3డీ, 7డీ సాంకేతికత ఉపయోగిస్తున్నారు. జీ ప్లస్‌ 3 అంతస్తుల్లోని 19 గ్యాలరీలను అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వేగంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు.