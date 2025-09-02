ETV Bharat / state

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు - టీటీడీ ముమ్మర ఏర్పాట్లు - TIRUMALA SRIVARI BRAHMOTSAVAM

తొమ్మిది రోజులపాటు సాగనున్న బ్రహ్మోత్సవాలు, వాహన సేవలు - బ్రహ్మోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేలా ముమ్మరంగా పనులు

Tirumala
Tirumala (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 7:30 AM IST

3 Min Read

TIRUMALA SRIVARI SALAKATLA BRAHMOTSAVAM: తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు టీటీడీ ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. బ్రహ్మోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేలా పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. తొమ్మిది రోజులపాటు సాగనున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో వాహనసేవలతో పాటు మూలమూర్తి దర్శనానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. ఉత్సవాల్లో అత్యంత ప్రధానమైన గరుడవాహన సేవ రోజు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు తరలిరానుండటంతో ప్రత్యేక దృష్టిసారించారు. మాఢవీధులతో పాటు తిరుమలలో బ్రహోత్సవ ఏర్పాట్లను ఈవో, అదనపు ఈవో స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొంటున్నారు.

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు టీటీడీ ముమ్మర ఏర్పాట్లు (ETV)

కలియుగ వైకుంఠనాథుడి బ్రహ్మోత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడానికి కొద్దిరోజులు మాత్రమే ఉండటంతో వేగవంతమైన చర్యలను టీటీడీ చేపట్టింది. సెప్టెంబరు 24వ తేదీన నుంచి అక్టోబరు 2వ తేదీ వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు జరగనున్న స్వామివారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు విస్తృతంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. టీటీడీ ఈవో శ్యామలరావు, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి జిల్లా అధికారులతో సమావేశాలు నిర్వహించి బ్రహ్మోత్సవాల నిర్వహణ, ఏర్పాట్లపై సమీక్షిస్తున్నారు.

బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో శ్రీవారి ఆలయ గోపురం, కనుమ రహదారులు, పుష్కరిణికి మరమ్మతులు పూర్తి చేసి నీటిని నింపారు. మాడవీధుల ఆధునికీకరణ పనులు వేగవంతం చేశారు. ఆలయ గోపురం, తిరుమల పరిసరాల ప్రాంతాల్లో దీపాలంకరణల పనులు చేపట్టారు. వాహన సేవలను దర్శించుకోవడానికి భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా గ్యాలరీలు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పరిశుభ్రత, పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.

మాడ వీధుల్లో ప్రతి గ్యాలరీలో మరుగుదొడ్లు, ఆలయం చుట్టూ పక్కల జర్మన్ షెడ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల తొలిరోజు సీఎం చంద్రబాబు స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ నూతనంగా భక్తుల సౌకర్యార్థం నిర్మించిన వెంకటాద్రి నిలయాన్ని ప్రారంభించనున్నారు.

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకొని సెప్టెంబరు 16వ తేదీన ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించనున్నారు. సెప్టెంబరు 23వ తేదీన సాయంత్రం బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించనున్నారు. 24వ తేదీ సాయంత్రం 6గంటల 15 నిమిషాలకు మీనా లగ్నంలో ధ్వజారోహణం జరగనుంది. అదే రోజున రాత్రి 9 గంటలకు పెద్ద శేష వాహన సేవతో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల వాహన సేవలు ప్రారంభం కానున్నాయి.

ప్రతిరోజు ఉదయం 8 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు వాహన సేవలు ప్రారంభం కాగా రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు వాహన సేవలు మొదలు కానున్నాయి. టీటీడీ వివిధ విభాగాల అధికారులు, జిల్లా పోలీసు అధికారులతో ఈవో శ్యామలరావు అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. వాహన మండపం మొదలు వాహన సేవల సమయంలో గ్యాలరీల్లోకి భక్తులు ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాలను, భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉండే గరుడ సేవ రోజు గ్యాలరీలను రెండవసారి నింపడం, భద్రతా అంశాలను పరిశీలించారు.

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల చివరి రోజు చక్రస్నానం సమయంలో స్వామివారి పుష్కరిణిలోకి భక్తులను అనుమతించే సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపైనా పోలీసు అధికారులతో చర్చించారు. శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించడానికి విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని అన్ని విభాగాల సమన్వయంతో భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకొంటామన్నారు.

"భక్తులు ఎక్కువమంది వస్తారు కాబట్టి అదనంగా శానిటేషన్ సిబ్బందిని కూడా ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. అలాగే గ్యాలరీలో కూర్చున్న ప్రతి భక్తుడికి అన్నప్రసాదాలు కూడా అందేలా చూస్తున్నాము. గరుడవాహన సేవకి ఎక్కువ మంది వస్తారు కాబట్టి, బస్సులను ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. అన్ని ఏర్పాట్లపై మరోసారి సమీక్షిస్తాము". - శ్యామలరావు, టీటీడీ ఈవో

