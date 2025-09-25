కన్నుల పండుగగా సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు- 'ఆర్జిత సేవలు, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనాలు రద్దు'
నేడు చిన్న శేషవాహనం, హంసవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్న శ్రీవారు - స్వామి వారి వైభవాన్ని కనులారా దర్శించుకునేందుకు తరలిరానున్న భక్తకోటి
Published : September 25, 2025 at 7:53 AM IST
Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam Started Grandly : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం, శేషాచల నివాసి, తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా రెండో రోజు స్వామి వారు ఉదయం చిన్న శేష వాహనం, రాత్రికి హంస వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. స్వామి వారి వైభవాన్ని కనులారా దర్శించుకునేందుకు తరలివస్తున్న భక్తకోటికి అనుగుణంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. ఆర్జిత సేవలు, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనాలు రద్దు చేసి బ్రహ్మాండ నాయకుని ఉత్సవాలను అందరూ తిలకించేలా చర్యలు చేపట్టింది.
అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. బుధవారం సాయంత్రం 5.43 నుంచి 6.15 గంటల మధ్య మీనలగ్న శుభముహూర్తంలో ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని వేదమంత్రోచ్చారణలు, మంగళవాయిద్యాల మధ్య శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. అంతకుముందు గరుడపటాన్ని ఊరేగించి బ్రహ్మాది దేవతలను ఉత్సవాలకు ఆహ్వానిస్తూ శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీమలయప్ప స్వామి సమక్షంలో ధ్వజపటాన్ని ఎగురవేశారు. వేణుగోపాల దీక్షితులు కంకణభట్టర్గా వ్యవహరించారు. రాత్రికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, భార్య భువనేశ్వరి, కుమారుడు, మంత్రి లోకేశ్, కోడలు బ్రాహ్మణి, మనవడు దేవాంశ్తో కలిసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు.
భక్తుల కష్టాలను పారదోలే వేంకటపతి తిరుమల శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాల సంబరాలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి. మొదటి రోజు ధ్వజారోహణం కార్యక్రమంతో స్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. తొలిరోజు పెద్దశేష వాహన రూఢుడైన మలయప్ప భక్తులను ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వానికి గురి చేశారు. బ్రహ్మోత్సవాల రెండో రోజు నేటి ఉదయం స్వామి వారు చిన్న శేష వాహనంపై విహరించనున్నారు. ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే వాహనసేవలో అభయ ప్రదాతయై మలయప్ప స్వామి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రూపంలో భక్తులకు కనువిందు చేయనున్నారు. నాలుగు మాడ వీధుల్లో వైభవంగా ఊరేగుతూ భక్తకోటిని తరింపచేయనున్నారు.
'రాత్రికి శ్రీవారికి హంసవాహన సేవ ప్రారంభమవుతుంది. మలయప్పస్వామి వీణాపాణియై సరస్వతీదేవి రూపంలో హంసతూలికా వాహనంపై విహరిస్తూ భక్తులకు జ్ఞానసిద్ధిని ప్రసాదించనున్నారు. రాత్రి 7 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే హంసవాహన సేవలో 2 గంటల పాటు స్వామి ఆలయ నాలుగు మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు కనువిందు చేయనున్నారు. అజ్ఞాన తిమిరాలను తొలగించే జ్ఞాన ప్రకాశ శక్తికి నెలవై స్వామి వారు సరస్వతీ దేవి రూపంలో భక్త కోటికి మోక్షప్రదానం చేయనున్నారు. చెడుపై మంచికి ప్రతీకగా హంసవాహన సేవను ఆగమం వర్ణిస్తోంది.' -వీభీషణ శర్మ, ప్రవచన కర్త
వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తులు స్వామి వారి వార్షిక ఉత్సవాలను కనులారా వీక్షించేలా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని శ్రీవారి ఆలయాన్ని సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు. విద్యుత్ దీపాలంకరణలతో పాటు స్వామివారి సన్నిధి, పడికావలి, రంగనాయకుల మండపాన్ని వివిధ రకాల పుష్పాలతో అలంకరించారు. తిరుమల కొండ ప్రధాన కూడళ్లలో, రహదారుల్లో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ దీపాలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
