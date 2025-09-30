కన్నులపండువగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు - ఆరు రోజుల్లో వివిధ వాహనాలపై స్వామివారు దర్శనం
ఏడవ రోజైన ఇవాళ ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనంపై స్వామివారు దర్శనం - రాత్రికి చంద్రప్రభ వాహనాలపై స్వామివారు దర్శనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 9:27 AM IST
Tirumala Brahmotsavam In TTD: కలియుగ వైకుంఠనాథుడు, తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు చివరిదశకు చేరుకున్నాయి. గత ఆరు రోజుల్లో తనకు ప్రీతి పాత్రమైన గరుడ వాహనంతోపాటు వివిధ వాహనాలపై తిరుమాఢ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన మలయప్పస్వామి ఏడవ రోజు ఉదయం సూర్యప్రభ, రాత్రికి చంద్రప్రభ వాహనాలపై భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేయనున్నారు.
శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో శ్రీనివాసుని వాహన సేవలు కన్నులపండువగా సాగుతున్నాయి. పలు వేషధారణల్లో వివిధ వాహనాలపై తిరుమాడ వీధుల్లో భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన మలయప్పస్వామి ఇవాళ ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. స్వామి ఆజ్ఞతోనే సూర్యుడు చలిస్తుంటాడు. నవగ్రహాలకు అధిపతి సూర్యుడు ఆ సూర్యుడికి అధిపతి శ్రీమహవిష్ణువు అనే అంతరార్ధాన్ని బోధిస్తూ సూర్యప్రభ వాహనం జరుగుతుంది.
ఎనిమిది రోజుల పాటు 14 వాహనాలపై: బంగారు పూత పూసిన సప్త అశ్వాలతో రూపొందించిన వాహనంపై స్వామివారిని అలంకరిస్తారు. ఈ వాహనంపై మలయప్పస్వామి వారు ఏకాంతంగా సూర్యనారాయణ స్వామి అవతారంలో దర్శనమిస్తారు. సూర్యప్రభవాహనంపై ఊరేగుతున్న మలయప్పస్వామిని దర్శించుకోవడం ద్వారా సూర్యుడి అనుగ్రహం కలిగి ఆరోగ్యం, రాజదర్శనం, రాజానుగ్రహం, ప్రభుత్వపరమైన, పితృ సంబంధమైన అనుకూలాలు కలుగుతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.
స్వామివారు రాత్రి చంద్రప్రభ వాహనంపై మాఢవీధుల్లో విహరిస్తారు. సర్వభూషితాలంకరణలతో మలయప్పస్వామి బాలకృష్ణుడి అవతారంలో చంద్రప్రభ వాహనంపై మాఢవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. చంద్రప్రభ వాహనంపై స్వామి వారిని దర్శించుకున్న భక్తులకు సకల శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. ఎనిమిది రోజుల పాటు 14 వాహనాలపై ఊరేగే స్వామిని దర్శించుకొనేందుకు దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు తరలిరావడంతో తిరుగిరులు గోవింద నామస్మరణలతో మారుమోగుతున్నాయి.
Tirumala Brahmotsavam 2025: తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఆరో రోజైన సోమవారం రాత్రి మలయప్ప స్వామి గజవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. వాహనం ముందు గజరాజులు నడుస్తుండగా, భక్తజన బృందాల భజనలు, కోలాటాల నడుమ స్వామి వారి వాహన సేవ సందడిగా సాగింది. సాయంత్రం శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి స్వర్ణ రథంపై కనువిందుగా ఊరేగారు. రథాన్ని లాగేందుకు మహిళలు పోటీ పడ్డారు. ఉదయం హనుమంత వాహనంపై కోదండరాముని అలంకారంలో స్వామివారు భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు.
వాహనసేవలో టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో అనిల్కుమార్ సింఘాల్, జేఈవో వీరబ్రహ్మం, బోర్డు సభ్యులు సుచిత్ర ఎల్ల, వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి, జ్యోతుల నెహ్రూ, ఆనంద్సాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో నేడు మంగళవారం ఉదయం 8 నుంచి 10 గంటల వరకు సూర్యప్రభ వాహనం సేవలో స్వామివారి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. రంగనాయకుల మండపంలో మధ్యాహ్నం 1 నుంచి 3 గంటల వరకు స్నపన తిరుమంజనం, రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు చంద్రప్రభ వాహనంపై స్వామివారు అభయమిస్తారు.
తిరుమలలో గరుడసేవ వైభవం – లక్షలాది భక్తులతో సందడిగా సప్తగిరులు
తిరుమలలో ఏఐ సేవలు - దేశంలోనే తొలి ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఏర్పాటు