24 నుంచి తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - ఏ రోజున ఏ వాహన సేవంటే! - TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2025

ఈ నెల 24 నుంచి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు తిరుమల సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు - ప్రతిరోజు ఉదయం 8-10 వరకు, సాయంత్రం 7-9 గంటల వరకు వాహన సేవలు

tirumala salakatla brahmotsavam 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 1:06 PM IST

3 Min Read

Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025: తెలుగు వారికి ఎంతో ఇష్టమైన దైవం, ఎంతోమందికి కులదైవం శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు. అందుకే ఏడాదిలో ఒకసారైనా శ్రీనివాసుడిని దర్శించుకోవాలని భక్తులు కోరుకుంటుంటారు. ఇక చాలామంది తాము కోరుకున్న కోరికలు నెరివేరితే వెంటనే స్వామివారి దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. అందుకే ఏడాది పొడవునా తిరుమలగిరులు గోవిందనామాలతో మారుమ్రోగుతుంటాయి. ఇక బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో అయితే ఎక్కడెక్కడో ఉన్నవారు కూడా తిరుమలకు వస్తుంటారు. వేంకటేశ్వర స్వామిని సేవించుకునేందుకు ఆ బ్రహ్మదేవుడే ఈ బ్రహ్మోత్సవాలను మొదలు పెట్టినట్లు శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.

ఇక ఈ నెల 24 నుంచి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు తిరుమలలో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. 23వ తేదీన సాయంత్రం అంకురార్పణతో ఈ ఉత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకొని 16వ తేదీన శ్రీవారి ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రతిరోజు ఉదయం 8-10 గంటల వరకు, సాయంత్రం 7-9 గంటల వరకు వాహన సేవలు ఉంటాయి.

వాహన సేవల తేదీలు, ఇతర వివరాలు:

  • సెప్టెంబర్‌ 24న సాయంత్రం 5:43 నుంచి 6:15 గంటల మధ్య మీన లగ్నంలో ధ్వజారోహణం, రాత్రి 9 గంటలకు పెద్ద శేష వాహన సేవ నిర్వహించనున్నారు.
  • సెప్టెంబర్‌ 25న ఉదయం 8:00 గంటలకు చిన్న శేష వాహనం, మధ్యాహ్నం 1:00 నుంచి 3:00 గంటల వరకు స్నపనం, రాత్రి 7:00 గంటలకు హంస వాహన సేవ ఉంటుంది.
  • సెప్టెంబర్‌ 26న ఉదయం 8:00 గంటలకు సింహ వాహనం, మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు స్నపనం, రాత్రి 7:00 గంటలకు ముత్యపు పందిరి వాహన సేవ.
  • సెప్టెంబర్‌ 27న ఉదయం 8:00 గంటలకు కల్పవృక్షం వాహన సేవ, మధ్యాహ్నం 1:00 గంటకు స్నపనం, రాత్రి 7:00 గంటలకు సర్వ భూపాల వాహన సేవ.
  • సెప్టెంబర్‌ 28న ఉదయం 8:00 గంటలకు మోహినీ అవతారం, సాయంత్రం 6:30 నుంచి రాత్రి వరకు గరుడ వాహన సేవ.
  • సెప్టెంబర్‌ 29న ఉదయం 8:00 గంటలకు హనుమంత వాహనం, సాయంత్రం 4:00 గంటలకు స్వర్ణ రథం, రాత్రి 7:00 గంటలకు గజ వాహన సేవ నిర్వహిస్తారు.
  • సెప్టెంబర్‌ 30న ఉదయం 8:00 గంటలకు సూర్యప్రభ వాహనం, రాత్రి 7:00 గంటలకు చంద్రప్రభ వాహన సేవ.
  • అక్టోబర్‌ 1న ఉదయం 7:00 గంటలకు రథోత్సవం, రాత్రి 7:00 గంటలకు అశ్వ వాహన సేవ.
  • అక్టోబర్‌ 2న ఉదయం 6:00 నుంచి 9:00 వరకు చక్రస్నానం, రాత్రి 8:30 నుంచి 10:00 గంటల వరకు ధ్వజారోహణం.

బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు: బ్రహ్మోత్సవ జరిగే రోజుల్లో భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేశారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, చంటి పిల్లల తల్లిదండ్రులు, ఎన్ఆర్ఐ, దాతల దర్శనాలు సైతం రద్దు కానున్నాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయం 8 నుంచి 10 వరకు, సాయంత్రం 7 నుంచి 9 వరకు వాహన సేవలు జరగనున్నాయి. విజిలెన్స్, పోలీసు విభాగాల సమన్వయంతో పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తకుండా ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించి, రోడ్ మ్యాప్​లు, పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

వాహనాలకు అనుమతి నిరాకరణ: 27 రాత్రి 9 గంటల నుంచి 29 ఉదయం 6 గంటల వరకు తిరుమల ఘాట్ రోడ్లలో ద్విచక్ర వాహనాలకు అనుమతి ఉండదు. బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగే సమయాల్లో భక్తులకు దర్శన క్యూలైన్లు, మాడ వీధుల్లోని గ్యాలరీలు, ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో విరివిగా అన్న ప్రసాదాలు పంపిణీ చేయనున్నారు. భక్తుల అవసరాలకనుగుణంగా పలు పనులు చేపడుతున్నారు. గ్యాలరీల్లో భక్తులకు సమస్యలు తలెత్తకుండా, మరుగుదొడ్లు పరిశుభ్రంగా ఉంచేందుకు అదనపు సిబ్బందిని తీసుకోనున్నారు.

