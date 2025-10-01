ఆకాశరాజు నుంచి శ్రీకృష్ణదేవరాయల వరకు - శ్రీవారికి అపూర్వమైన కానుకలు
12వ శతాబ్దం నుంచి శ్రీవారికి కొనసాగుతున్న కానుకలు - శ్రీకృష్ణదేవరాయల ‘స్వర్ణయుగం’లో శ్రీవారికి అమూల్య కానుకలు - వేరే మతాల భక్తులు కూడా ఆభరణాలు సమర్పణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 9:48 AM IST
Tirumala Lord Venkateswara Priceless Ornaments: తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి మహిమను వర్ణించడానికి మాటలు చాలవు. సప్తగిరులను తన ఆసనంగా చేసుకొని కూర్చున్న ఈ ఏడుకొండల వాడికి యుగాలుగా రాజులు, సామాన్యులు, వ్యాపారవేత్తలు, వేరే మతాలవారు కూడా ఆభరణాల రూపంలో అనేక రకాల కానుకలు సమర్పించారు. శతాబ్దాల చరిత్రను చూస్తే, శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి నవరత్నాలతో పొదిగిన కిరీటాలు, హారాలు, వజ్రాలు, పచ్చలు, గోమేధికాలు, బంగారు వస్త్రాలు వంటి అనేక ఆభరణాలు అందించబడ్డాయి.
రాజుల కాలం నుంచి ఆభరణాల వైభవం: 12వ శతాబ్దం నుంచే శ్రీవారికి రాజులు ప్రత్యేక కానుకలు సమర్పించినట్లు రికార్డులు చెబుతున్నాయి. ఆకాశరాజు, తొండమాన్ చక్రవర్తి, తరువాత విజయనగర సామ్రాజ్య చక్రవర్తి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వరకు అనేక మంది రాజులు స్వామికి అపూర్వమైన ఆభరణాలను అందించారు. శ్రీకృష్ణదేవరాయల పాలన (1509–1530) కాలం ‘స్వర్ణయుగం’గా చెప్పుకోవచ్చు.
1513 ఫిబ్రవరి 10న వజ్రాలు, కెంపులు, పచ్చలు, నీలాలు, మాణిక్యాలు, వైడూర్యాలతో పొదిగిన వజ్ర కిరీటాన్ని ఆయన సమర్పించారు. అదే సంవత్సరం మే 2న నవరత్న ఖచ్చిత ఉడుధార, స్వర్ణఖడ్గం, నిచ్చిన కటారి, నవరత్నాలతో చేసిన కంఠహారం, 30 తీగల భుజకీర్తులను కానుకగా సమర్పించారు. ఈ కానుకలు శ్రీవారి ఆభరణాల సంపదను మరింత పెంచాయి.
వివిధ మతాల నుంచి కానుకలు: విజయనగర సామ్రాజ్య కాలం తర్వాత కూడా శ్రీవారికి ఆభరణాలు అందించే సంప్రదాయం కొనసాగింది. బ్రిటిష్ పాలనలో చిత్తూరు కలెక్టర్గా పనిచేసిన థామస్ మన్రో స్వామి వారికి ఒక పెద్ద గంగాళాన్ని కానుకగా సమర్పించారు. గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన షేక్ హుస్సేన్ సాహెబ్ అష్టదళ పాదపద్మారాధన పూజలో వినియోగించే 108 బంగారు పుష్పాలను సమర్పించగా, హైదరాబాద్కు చెందిన సయ్యద్ మీరా 108 బంగారు పద్మాలను సమర్పించారు. హిందూ మతం కాకుండా ఇతర మతాలవారు కూడా స్వామి వారికి కానుకలు ఇవ్వడం విశేషం.
ఆధునిక కాలం కానుకలు: నేటి కాలంలో కూడా స్వామి వారికి విలువైన కానుకలు అందుతూనే ఉన్నాయి. 2009లో గాలి జనార్ధనరెడ్డి 42 కోట్ల రూపాయల విలువైన వజ్ర కిరీటాన్ని సమర్పించారు. గోయంకా కుటుంబం 10 కిలోల బరువైన కిరీటాన్ని కానుకగా ఇచ్చారు. పెన్నా సిమెంట్స్ సంస్థ 5 కోట్ల విలువైన వజ్రాలతో పొదిగిన కటి, వరద హస్తాలను సమర్పించింది. ఇవి శ్రీవారి ఆభరణాల శోభను మరింత పెంచాయి.
శ్రీవారి ప్రత్యేక ఆభరణాలు: ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించే ఆభరణాలు కూడా ఉన్నాయి. వాటిలో రత్నకిరీటం, మేరు పచ్చ, రత్నాలతో చేసిన శంఖుచక్రాలు, రత్నాల కరపత్రాలు, 7 కిలోల రత్నాల మకర కంఠి, బంగారు వస్త్రాలు ముఖ్యమైనవి. అలాగే సువర్ణ పద్మపీఠం, సువర్ణ పాదాలు, ఉదర బంధము, దశావతార హారం, బంగారు పులిగోరు, సువర్ణ యజ్ఞోపవీతం, తులసీ పత్రహారం, 4 కిలోల చతుర్భుజ లక్ష్మీహారం, 32 కిలోల సహస్రనామ హారం, సూర్య కఠారి, నాగాభరణాలు, భుజకీర్తులు, ఆకాశరాజు కిరీటం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం కలిగినవి.
తిరుమల శ్రీవారి ఆభరణాలు కేవలం బంగారం, వజ్రాల విలువ మాత్రమే కాదు, అనేక తరాలుగా భక్తుల విశ్వాసం, భక్తి, శ్రద్ధలకు ప్రతీక. శ్రీవారి కోటిలాది భక్తుల సమర్పణలతో, రాజులు నుంచి పారిశ్రామికవేత్తల వరకు అందించిన కానుకలతో స్వామివారి మహిమ ‘సిరి’నివాసుడిగా నిలుస్తోంది.
76 ఏళ్ల సప్తగిరి పత్రిక - భక్తజనానికి అందుబాటులో 1,800కి పైగా పుస్తకాలు
తిరుమలకు చేరుకోవడానికి 3 కాదు- మొత్తం 8 మార్గాలున్నాయట! మీకు తెలుసా?