తిరుమలలో ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ప్రారంభం - ఏఐతో రద్దీ నియంత్రణ
ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్తో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సీఎం - తిరుమలలో వేంకటాద్రి నిలయాన్ని ప్రారంభించిన ఉపరాష్ట్రపతి, సీఎం - ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను ప్రారంభించిన చంద్రబాబు
Tirumala Integrated Command Control Center Inauguration: తిరుమలలో భక్తుల సౌకర్యార్థం మరో రెండు ప్రధాన ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ICCC), అలాగే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ చేతుల మీదుగా వేంకటాద్రి నిలయం పీఏసీ-5 వసతి సముదాయం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ రెండు ప్రాజెక్టులు భక్తుల దర్శన అనుభవాన్ని మరింత సులభతరం చేయనున్నాయి.
తొలుత తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల కోసం కొత్తగా నిర్మించిన వేంకటాద్రి నిలయం పీఏసీ-5 వసతి సముదాయం ప్రారంభమైంది. ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ అత్యాధునిక వసతి సముదాయాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు లోకేశ్, ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, అనగాని సత్యప్రసాద్, టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ పాల్గొన్నారు.
ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ రాధాకృష్ణన్ తో కలిసి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు నేడు తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం భక్తుల వసతి సౌకర్యం కోసం నూతనంగా నిర్మించిన పిలిగ్రిమ్స్ అమ్నెటీస్ కాంప్లెక్స్-5ను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు శ్రీ ఆనం రామ… pic.twitter.com/pYIQLyMRqN— CMO Andhra Pradesh (@AndhraPradeshCM) September 25, 2025
4 వేలమందికి ఉచిత వసతి సౌకర్యం: రూ.102 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ ఐదంతస్తుల సముదాయంలో ఒకేసారి 4 వేలమంది భక్తులకు ఉచిత వసతి లభించనుంది. భక్తులు ముందస్తు బుకింగ్ లేకపోయినా వసతి పొందే అవకాశం ఉంది. 16 డార్మిటరీలు, 2,400 లాకర్లు, 24 గంటల వేడి నీటి సదుపాయం అందుబాటులో ఉంచారు. భక్తులకు మెరుగైన వసతి కల్పించడమే ఈ ప్రాజెక్ట్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
ప్రత్యేక సదుపాయాలు: పీఏసీ-5 ప్రాంగణంలో ఒకేసారి 80 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించుకునేలా కల్యాణకట్ట నిర్మించారు. అంతేకాకుండా, ఒకేసారి 1,400 మంది భోజనం చేయగల రెండు డైనింగ్ హాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఉపరాష్ట్రపతితో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు వసతి గృహం బుకింగ్ కౌంటర్ను పరిశీలించి, తొలి బుకింగ్ టోకెన్ను భక్తులకు అందజేశారు.
ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ప్రారంభం: అనంతరం తిరుమల పర్యటనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్-1లో ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ICCC) ను కూడా ప్రారంభించారు. ఈ సెంటర్ ఏఐ, క్వాంటమ్ రెడీ అనలిటిక్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నాలజీలతో పనిచేయనుంది. 6 వేల సీసీ కెమెరాల సహాయంతో 3డీ మ్యాపింగ్, రెడ్ స్పాట్ల గుర్తింపు, రద్దీ నిర్వహణ వంటి కీలక కార్యకలాపాలు ఈ సెంటర్ ద్వారా జరుగుతాయి. అలిపిరి నుంచి తిరుమల వరకు భక్తుల రద్దీ, క్యూలైన్ల నియంత్రణకు ఇది సహకారం అందిస్తుంది.
తిరుమలలో ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు నేడు ప్రారంభించారు.#AndhraPradesh pic.twitter.com/29RJqgDw7P— CMO Andhra Pradesh (@AndhraPradeshCM) September 25, 2025
సీఎం సూచనలు: సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, “భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్న సమయంలో, క్యూలైన్లలో వీడియోల ద్వారా శ్రీవారి వైభవం చూపించాలి. అదేవిధంగా, టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని అన్ని ఆలయాలను ICCCతో అనుసంధానం చేయాలి” అని అధికారులకు సూచించారు.
తిరుమలలో ప్రారంభమైన పీఏసీ-5 వసతి సముదాయం భక్తులకు ఒక గొప్ప వరం కానుంది. మరోవైపు, ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఆధునిక టెక్నాలజీల సాయంతో భక్తుల రద్దీ నియంత్రణలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానుంది. వసతి, భోజనం, తలనీలాలు, రద్దీ నిర్వహణ వంటి అన్ని సదుపాయాలు కలిపి భక్తుల దర్శనం మరింత సులభతరం కానుంది.
