తిరుమలలో గరుడసేవ వైభవం – లక్షలాది భక్తులతో సందడిగా సప్తగిరులు

తిరుమలలో వైభవంగా జరుగుతున్న శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు - మోహినీ అవతార దర్శనానికి, గరుడ వాహన సేవకు దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తుల రాక - టీటీడీ విస్తృత ఏర్పాట్లు, అత్యవసర వైద్యసేవలు

TIRUMALA GARUDA SEVA 2025
TIRUMALA GARUDA SEVA 2025 (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 12:35 PM IST

TIRUMALA GARUDA SEVA 2025: తిరుమలలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి. 5వ రోజు మోహినీ అవతారంలో అభయ ప్రధానం చేసిన మలయప్ప స్వామిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు బారీ ఎత్తున తరలివచ్చారు. సాయంత్రం జరగనున్న శ్రీవారి గరుడవాహన సేవ చూసేందుకు దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు రావడంతో తిరుగిరులు జనసంద్రంగా మారాయి. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా TTD అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.

గరుడసేవ ప్రత్యేకత: శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలలో గరుడసేవ అత్యంత ప్రధానమైనదిగా భావిస్తారు. పురాణాల ప్రకారం గరుడ వాహనంపై స్వామివారి ఉత్సవమూర్తి మలయప్ప స్వామి ఊరేగింపును వీక్షించేందుకు ముక్కోటి దేవతలు సైతం వస్తారని నమ్మకం. మోహినీ అవతారం దర్శించుకున్న భక్తులు సాయంత్రం గరుడసేవ కోసం ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

తిరుమలలో గరుడసేవ వైభవం – లక్షలాది భక్తులతో సందడిగా సప్తగిరులు (ETV)

తరలివస్తున్న భక్తులు: శనివారం ఉదయం నుంచే భక్తుల రావడం భారీగా పెరిగింది. శ్రీవారి మెట్లు, అలిపిరి మెట్ల మార్గంలోనే శనివారం రాత్రి వరకు సుమారు 24 వేల మంది కొండపైకి చేరుకున్నారు. వాహనాల ద్వారా మరో 30 వేలమంది ముందుగానే తిరుమలకు చేరుకున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు సప్తగిరుల బాట పట్టడంతో తిరుమల వీధులు భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయాయి.

విస్తృత ఏర్పాట్లు: భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. గరుడసేవ వీక్షించేందుకు నాలుగు లక్షల మందికి పైగా భక్తులు రావొచ్చన్న అంచనాల మేరకు మాడవీధుల పర్యవేక్షణ కోసం 14 మంది డిప్యూటీ ఈవోలు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్లను నియమించారు. అత్యవసర వైద్యసేవల కోసం రెండు బ్యాటరీ వాహనాల్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లు, మందులు సిద్ధంగా ఉంచారు. సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం ప్రత్యేక షెడ్డు వద్ద 12 పడకల ఐసీయూ విభాగం ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే 14 అంబులెన్స్‌లు సిద్ధంగా ఉంచగా, స్విమ్స్‌, రుయా ఆసుపత్రుల నుంచి 50 మంది వైద్యులు, 60 మంది పారామెడికల్ సిబ్బంది విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు.

గరుడోత్సవం కోసం పార్కింగ్ సదుపాయాలు: భక్తులు వాహనాలను సులభంగా నిలిపేలా పోలీసు శాఖ ప్రత్యేక క్యూఆర్ కోడ్‌లతో కూడిన పార్కింగ్‌ ప్రాంతాలను గుర్తించింది.

  • వీవీఐపీల కోసం: పెద్ద బ్యాడ్జ్ ఉన్నవారు రాంభగీచ వద్ద, చిన్న బ్యాడ్జ్ ఉన్న వీఐపీలు సప్తగిరి గెస్ట్ హౌస్ వద్ద పార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు.
  • సాధారణ వాహనదారుల కోసం: టోల్‌గేట్ దాటిన తర్వాత తిరుమల ఔటర్ రింగ్ రోడ్‌లో కేటాయించిన పార్కింగ్ ప్రాంతాలు.
  • కడప, శ్రీకాళహస్తి వైపు నుంచి వచ్చే వారికోసం: ఇస్కాన్ మైదానం, నెహ్రూ మున్సిపల్ హైస్కూల్ గ్రౌండ్, భారతీయ విద్యాభవన్ గ్రౌండ్.
  • చిత్తూరు, పీలేరు నుంచి వచ్చే వారి కోసం: దేవలోక్ ప్రాంగణం.
  • మదనపల్లె, చిత్తూరు నుంచి వచ్చే వారికోసం: వకుళమాత ఆలయం, చెర్లోపల్లి పార్కింగ్ సెంటర్లు, నెహ్రూ మున్సిపల్, భారతీయ విద్యాభవన్ గ్రౌండ్స్.
  • పుత్తూరు వైపు నుంచి వచ్చే భక్తుల కోసం: మ్యాంగో మార్కెట్.
  • ద్విచక్ర వాహనాలకు: నగరానికి చెందిన వారు బాలాజీ టూరిస్టు బస్టాండును ఉపయోగించాలి. శనివారం రాత్రి 9 గంటల నుంచి సోమవారం ఉదయం 6 గంటల వరకు ఘాట్ రోడ్లలో ద్విచక్ర వాహనాలకు అనుమతి ఉండదు.
  • తిరుపతి నుంచి ఆర్టీసీ బస్సులు, టీటీడీ వాహనాలు కపిలతీర్థం, అలిపిరి మీదుగా తిరుమలకు నిరంతరంగా సాగుతున్నాయి.

ఆధ్యాత్మిక శోభ: సప్తగిరులు “గోవింద” నినాదాలతో మార్మోగుతున్నాయి. శ్రీవారి గరుడసేవ కోసం కోట్లాది భక్తులు ఎదురుచూస్తున్నారు. గరుడ వాహనంపై స్వామి ఉత్సవమూర్తి మలయప్ప స్వామి దర్శనం భక్తులకు అపూర్వమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందిస్తోంది.

