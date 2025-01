ETV Bharat / state

తక్కువ జీతంతోనూ డబ్బులు ఆదా చేయొచ్చు! - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే పొదుపు గ్యారంటీ!! - TIPS TO SAVE MONEY

Tips to save money when you have a low income : చిన్న పక్షి తన కుటుంబం కోసం ఒక్కొక్క పుల్లా చేర్చి చాలా రోజుల తర్వాత అది పెద్ద గూడు కట్టుకుంటుంది. ఆ పక్షికి తన గూడు కోసం తనకు ఎంత శక్తి ఉందో అంతలోనే చెట్టుపై రోజూ ఒక పుల్లను జమ చేసి పేర్చింది. అది చివరకు పెద్ద గూడులా మారింది. ఇలా తక్కువ ఆదాయం ఉన్నా, చిరుద్యోగమైనా ఎందుకు డబ్బులు కూడబెట్టలేకపోతున్నారు? మీకు మనసుంటే ఎన్నో మార్గాలున్నాయి.

జీతంలో కనీసం 10 శాతం : అధికాదాయం ఉంటేనే పొదుపు చేయగలమనుకుంటారు చాలా మంది. కానీ అది నిజం కాదు. అనవసర ఖర్చులకు కళ్లెం వేస్తే ఎంత సంపాదించినా ఆదా చేసేందుకు మార్గం ఉంటుంది. ముందు తక్కువ ఆదాయం వస్తోంది, పొదుపు చేయలేమనే ఆలోచనను మనసులోంచి తీసేయాలి. మీ జీతం ఎంతైనా సరే అందులో కనీసం 10 శాతం పక్కన పెట్టుకోవాలి. మీకు సేవింగ్స్‌ ఖాతా ఉన్నా సరే దాచాలనుకున్న డబ్బుకు విడిగా ఒక ఖాతా తీసుకొని మీ జీతం రాగానే పొదుపు మొత్తాన్ని అందులో వేస్తూ ఉండండి. ఇక పొదుపు మీ అలవాటుగా మారుతుంది.

మనసుంటే ఎన్నో మార్గాలు!

ఒక నెల ఖర్చులకు దూరం : ఏడాదిలో ఒక నెల పాటు నిత్యావసరాలు తప్ప మిగతా వేటికీ ఖర్చు పెట్టకండి. దీని వల్ల మీరు ఎటువంటి ఖర్చులను నియంత్రించుకోగలరో అర్థమవుతుంది.

ఎంత సంపాదనకు అంత ఇల్లు : మీ సంపాదనకు తగ్గ ఇంట్లోనే ఉండాలి. డాబులకు పోయి పెద్ద ఇంట్లోకి అద్దెకు దిగితే అది మీ ఆర్థిక లక్ష్యాన్ని దూరం చేస్తుంది.

దుస్తుల షాపింగ్‌లోనూ : చూసిన ప్రతిదాన్నీ కొనే అలవాటును ఇంపల్సివ్‌ బైయింగ్‌ అంటారు. చాలా మంది దుస్తులను ఇలా కొంటుంటారు. చిన్నవే కదా అనుకుంటే మాత్రం మీ జేబులు ఖాళీ అవుతాయి. వాటినీ అవసరమైన మేరకే కొనుగోలు చేయాలి.

కలిసి వంట చేస్తే :స్నేహితులతో, బంధువులతో కలిసి ఏ హోటల్‌కో, రెస్టారెంట్‌కో వెళ్లారనుకోండి. చాలా ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అదే వారానికోసారి తలా ఒకరి ఇంట్లో కలవండి. వారితో కలిసి వంట చేసి చూడండి. వారితో బంధమూ బలపడుతుంది. డబ్బూలూ ఆదా అవుతాయి. భారీ ఖర్చులుండే మల్టీప్లెక్స్‌లకు, షాపింగ్‌మాల్స్‌లకు వెళ్లడం తగ్గించేయండి.

కారు అవసరమా? : మీకు అత్యంత అవసరమైతే తప్ప కారును తీసుకోవద్దు. ఎందుకంటే దాని నిర్వహణ కొన్నంత సులువు కాదు. పెట్రోలు, బీమా, మరమ్మతు ఖర్చులకు తోడు ఈఎమ్‌ఐ ఇలా చాలా డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి. కచ్చితంగా కొనాలి అనుకుంటే మాత్రం కొద్ది రోజులు పరిశోధన చేయాలి. తద్వారా డీలర్, బీమా, బ్యాంకు రుణాల విషయంలో చాలా ఆదా చేసుకోవచ్చు.