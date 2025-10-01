ఒకటి కంటే ఎక్కువ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు - వారి విజయానికి రహస్యం ఇదే!
వరుసగా నాలుగు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన ఆదిలాబాద్ జిల్లా పెర్కుగూడకు చెందిన అభ్యర్థి - రెండు ఉద్యోగాలు సాధించిన ఆదిలాబాద్ యువతి - ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివి రెండు కొలువులు సాధించిన మరో అభ్యర్థి
Published : October 1, 2025 at 8:54 PM IST
Government Job Preparation Tips : ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రావడమే కష్టంగా ఉన్న ఈ రోజుల్లో వీరు పట్టిందల్లా బంగారం అన్నట్లు పరీక్షలు రాస్తే చాలు కొలువు కొడుతూ సత్తా చాటారు. ఒకటి, రెండు కాదు ఏకంగా మూడ, నాలుగు ఉద్యోగాలు సాధించారు. ఆ విజయాల వెనుక నిరంతర శ్రమ, కఠిన సాధన, తపన ఉంది. వేల మంది పరీక్షలు రాస్తే అందులో కొంతమంది మాత్రమే వరుస ఉద్యోగాలను పొంది ఎంతో మందికి స్పూర్తిగా నిలిచారు. ఎలా సాధించారు? ఏం చదివారు? వీరు రూపొందించుకున్న ప్రణాళికలు ఏంటి? తదితరాలపై విజేతల అంతరంగమిది.
సెల్ఫోన్, టీవీలకు దూరంగా : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఉట్నూరు మండలం పెర్కుగూడకు చెందిన మహేశ్ వరుసగా నాలుగు ప్రభుత్వ ఉద్యాగాలు సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ముందుగా పోలీస్, తర్వాత ఫైర్మెన్ ఉద్యోగాలు పొందారు. తరువాత ఉన్నత ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో డిగ్రీ పూర్తిచేశారు. తర్వాత రాత్రి 11 నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టూరు. గ్రూప్-4 లో జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగం, తాజాగా గ్రూప్-2 ఫలితాల్లో ఎంపీవో ఉద్యోగం సాధించారు. పరీక్షలు పూర్తయ్యే వరకు సెల్ఫోన్, టీవీ, సినిమాలకు దూరంగా ఉండటం, సిలబస్కు తగ్గట్లు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం తన విజయానికి కారణమని ఆయన అన్నారు.
అనుభవజ్ఞుల సలహాలు : అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తుల నుంచి మార్గదర్శకత్వం పొందడం అవసరమేనని తన విషయంలో ఆమె భర్త ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం, సలహాలు, సూచనలు ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయని వరుస ఉద్యోగాలకు అర్హతలను సాధిస్తూ, తాజాగా ఐసీడీఎస్లో సూపర్వైజర్గా ఉద్యోగం పొందిన బోథ్ మండలానికి చెందిన ప్రవర్ష అన్నారు. చదివేటప్పుడు ప్రధాన అంశాలను నోట్స్ రాసుకోవడం, గత పరీక్ష పత్రాలను విశ్లేషించుకోవడంతో ప్రశ్నల తీరును అర్థం చేసుకోవచ్చని ఆమె అన్నారు. ప్రతి రోజూ ఆరు గంటలు చదివేందుకు కేటాయించినట్లు తెలిపారు.
మాక్ టెస్ట్లు ప్రాక్టీస్ పేపర్లు : ఆదిలాబాద్ రవీందర్నగర్కు చెందిన సుదగణ నందిని బీటెక్ పూర్తిచేసి వరుసగా రెండు, మూడు ప్రైవేట్ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు చేశారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యంతో గ్రూప్-4లో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా, గ్రూప్-3లోను అర్హత పొందారు. తాజాగా గ్రూప్-2లో ఎంపీవో ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యారు. మాక్ టెస్టులు, ప్రాక్టీస్ పేపర్లు సాధన చేయడంతో ప్రశ్నల తీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. సమయం విలువైనదిగా భావించి ముందుగా విషయాలపై ప్టటు సాధించాలని ఆమె చెబుతున్నారు. పరీక్ష హాల్లో సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం కూడా కీలకమేనని అంటున్నారు.
సానుకూల ఆలోచనలు ప్రధానం : జైనథ్ మండలం అడ గ్రామానికి చెందిన అవినాశ్ ఇంటర్ వరకు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో, అదీ తెలుగు మీడియంలో చదివారు. గ్రూప్ పరీక్షల్లో విజయం సాధించాలంటే ఆత్మవిశ్వాసం, సానుకూల ఆలోచన చాలా ప్రధానమని ఆయన అన్నారు. గ్రూప్-3లో అర్హత సాధించగా, తాజాగా గ్రూప్-2లోనూ ఎంపీవోగా ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నారు. తాను గ్రంథాలయంలో రోజుకు 12 నుంచి 14 గంటలు చదివానని తెలిపారు. స్టడీ సర్కిల్స్లో పరీక్షలు రాస్తూ ప్రిపేర్ కావడంతో తన లక్ష్యాన్ని చేరుకొన్నట్లు వెల్లడించారు. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా గమ్యానికి చేరుకునేలా నిరంతరం శ్రమించాలని సూచించారు.
"ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా గమ్యానికి చేరుకునేలా నిరంతరం శ్రమించాలి, గ్రంథాలయంలో రోజూ 12 నుంచి 14 గంటలు చదవడం ప్రారంభించాను స్టడీ సర్కిల్స్ పరీక్షలను రాస్తూ ప్రిపేర్ అయ్యేవాడిని" - అవినాశ్
