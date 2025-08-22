How To Avoid Sleep In Classroom : ఉదయం సమయంలో సాధారణంగా విద్యార్థులందరూ చురుగ్గానే ఉంటారు. కానీ భోజన విరామం తర్వాత పరిస్థితి మారిపోతుంది. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా నిద్ర ముంచుకొస్తుంది. కొన్నిసార్లయితే క్లాస్లో నిద్ర పోతారు. ఇది పెద్ద సమస్యగా కనిపించకపోవచ్చు. కానీ ఈ సమయంలో ముఖ్యమైన పాఠాలు అర్థంకాకపోతే ఆ తర్వాత ఇబ్బందిపడాల్సి వస్తోంది. దీన్నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఏం అర్థం కాదు. క్లాస్ నిద్ర వచ్చినప్పుడు సరిగ్గా పాఠాలు వినకపోవడం వల్ల అది చదువుపై ప్రభావం చూపుతుంది.
టీచర్లను అడిగి తెలుసుకోవాలి : -
- మత్తుగా అనిపించినా పాఠాలను అలాగే వింటూ కూర్చోవడం వల్ల నిద్ర ఇంకా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశముంటది. ఏ చిన్న సందేహం వచ్చినా వెంటనే టీచర్లను అడిగి నివృత్తి చేసుకోవాలి.
- క్లాస్ చెప్పినప్పుడు ముఖ్యాంశాలను నోట్ చేసుకోవడం వల్ల నిద్ర చెక్ పెట్టినట్లు అవుతుంది.
- టీచర్లు ఏదైనా ప్రశ్నలు అడిగినా చెప్పడానికి వెనుకాడకూడదు. నిలబడి సమాధానం చెప్పడం వల్ల నిద్ర మబ్బు మాయమవుతుంది.
- పాదాలను నేల మీద ఆన్చి పైకీ కిందకీ కదపాలి. నిద్ర పోయే అవకాశం ఉంటుంది.
- పెన్నును రాస్తున్నప్పుడు పట్టుకున్నట్టుగా కాకుండాగా ఇతర వేళ్ల మధ్య కూడా పెట్టుకుని అటూఇటూ కాసేపు కదుపుతుండాలి. నిద్ర పోవడమే కాకుండా పాఠాలు వినగలుగుతాం.
నిటారుగా కూర్చుంటే : -
- విశ్రాంతిగా కూర్చోవడం వల్ల హాయిగా ఉండి ఒక్కోసార నిద్ర వస్తుంటుంది. వెన్నెముఖ నిటారుగా ఉంటి కూర్చోవాలి.
- తదేకంగా ఒకేవైపు చూడటం వల్ల కూడా కళ్లు మూతపడుతుంటాయి. ఒకసారి దూరంగా ఉండే వస్తువులను మరోసారి దగ్గరగా ఉండే వస్తువులను చూస్తుండాలి.
- నిటారుగా కూర్చుని దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకుని, దాన్ని మెల్లగా బయటకు వదలాలి. దీంతో మీ దృష్టి శ్వాస మీదకు మళ్లుతుంది.
- ఒకసారి బయటకు వెళ్లి చేతులను ఒకసారి సవ్య దిశలో, మరోసారి అపసవ్య దిశలో తిప్పుతుండాలి. అలాగే ముఖం కడుక్కుంటే నిద్ర పోతుంది.
అలా చేస్తే చురుగ్గా ఉంటారు : -
- సాధ్యమైనంత వరకు లంచ్లో నూనె, నెయ్యి, తీపి పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆ సమయంలో పోషకాహారం తీసుకోవడానికే ప్రాధాన్యమివ్వాలి. దాంతో సాయంత్రం వరకూ చురుగ్గా ఉండగలుగుతారు.
రబ్బర్బ్యాండ్ వేసుకుని : -
- మరీ మత్తుగా ఉన్నప్పుడు రబ్బర్బ్యాండ్ను రిస్ట్కు వేసుకోండి. దాన్ని గట్టిగా లాగి వదిలితే చురుక్కుమంటుంది. దాంతో మత్తు పరారవుతుంది.
- నిజానికి రోజూ రాత్రిపూట తగినంత నిద్రపోతే పగటి నిద్ర సమస్యే ఉండదు. ప్రతిరోజూ గాఢంగా నిద్రపోతున్నారో లేదో పరిశీలించుకోవాలి.
సరిపోయేంత నిద్ర పోవాలి : స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కాస్త రెస్ట్ తీసుకోవాలి. అలాగే రాత్రి తొందరగా నిద్రపోవాలి. ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత ఆటలు ఆడటం, హోంవర్క్ చేసి త్వరగా పడుకోవాలి. అలా చేయడం వల్ల కూడా క్లాస్లో నిద్ర రాదు. స్కూల్లో ఉన్నప్పుడూ తీపి పదార్థాలు తినకుండా ఉండాలి. నిద్ర వస్తున్నట్లు అనిపిస్తే ముఖం కడుకుంటే నిద్ర పోతుంది. ఫోన్ కూడా చూడకూడదు. అది కళ్లపై ప్రభావం పడుతోంది.
