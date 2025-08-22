ETV Bharat / state

క్లాస్​లో కళ్లు మూతపడుతున్నాయా? - ఇలా చేస్తే చురుగ్గా ఉంటారు! - HOW TO AVOID SLEEP IN CLASSROOM

క్లాస్​లో నిద్ర వస్తుందా? - లెసెన్స్ వింటున్నప్పుడు కళ్లు మూతపడుతున్నాయా? - అయితే ఈ ట్రిక్స్​ పాటించాలి అంటున్న నిపుణులు

How To Avoid Sleep In Classroom in Telugu
How To Avoid Sleep In Classroom in Telugu (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 8:54 PM IST

2 Min Read

How To Avoid Sleep In Classroom : ఉదయం సమయంలో సాధారణంగా విద్యార్థులందరూ చురుగ్గానే ఉంటారు. కానీ భోజన విరామం తర్వాత పరిస్థితి మారిపోతుంది. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా నిద్ర ముంచుకొస్తుంది. కొన్నిసార్లయితే క్లాస్​లో నిద్ర పోతారు. ఇది పెద్ద సమస్యగా కనిపించకపోవచ్చు. కానీ ఈ సమయంలో ముఖ్యమైన పాఠాలు అర్థంకాకపోతే ఆ తర్వాత ఇబ్బందిపడాల్సి వస్తోంది. దీన్నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఏం అర్థం కాదు. క్లాస్​ నిద్ర వచ్చినప్పుడు సరిగ్గా పాఠాలు వినకపోవడం వల్ల అది చదువుపై ప్రభావం చూపుతుంది.

టీచర్లను అడిగి తెలుసుకోవాలి : -

  • మత్తుగా అనిపించినా పాఠాలను అలాగే వింటూ కూర్చోవడం వల్ల నిద్ర ఇంకా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశముంటది. ఏ చిన్న సందేహం వచ్చినా వెంటనే టీచర్లను అడిగి నివృత్తి చేసుకోవాలి.
  • క్లాస్​ చెప్పినప్పుడు ముఖ్యాంశాలను నోట్ చేసుకోవడం వల్ల నిద్ర చెక్​ పెట్టినట్లు అవుతుంది.
  • టీచర్లు ఏదైనా ప్రశ్నలు అడిగినా చెప్పడానికి వెనుకాడకూడదు. నిలబడి సమాధానం చెప్పడం వల్ల నిద్ర మబ్బు మాయమవుతుంది.
  • పాదాలను నేల మీద ఆన్చి పైకీ కిందకీ కదపాలి. నిద్ర పోయే అవకాశం ఉంటుంది.
  • పెన్నును రాస్తున్నప్పుడు పట్టుకున్నట్టుగా కాకుండాగా ఇతర వేళ్ల మధ్య కూడా పెట్టుకుని అటూఇటూ కాసేపు కదుపుతుండాలి. నిద్ర పోవడమే కాకుండా పాఠాలు వినగలుగుతాం.

నిటారుగా కూర్చుంటే : -

  • విశ్రాంతిగా కూర్చోవడం వల్ల హాయిగా ఉండి ఒక్కోసార నిద్ర వస్తుంటుంది. వెన్నెముఖ నిటారుగా ఉంటి కూర్చోవాలి.
  • తదేకంగా ఒకేవైపు చూడటం వల్ల కూడా కళ్లు మూతపడుతుంటాయి. ఒకసారి దూరంగా ఉండే వస్తువులను మరోసారి దగ్గరగా ఉండే వస్తువులను చూస్తుండాలి.
  • నిటారుగా కూర్చుని దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకుని, దాన్ని మెల్లగా బయటకు వదలాలి. దీంతో మీ దృష్టి శ్వాస మీదకు మళ్లుతుంది.
  • ఒకసారి బయటకు వెళ్లి చేతులను ఒకసారి సవ్య దిశలో, మరోసారి అపసవ్య దిశలో తిప్పుతుండాలి. అలాగే ముఖం కడుక్కుంటే నిద్ర పోతుంది.

అలా చేస్తే చురుగ్గా ఉంటారు : -

  • సాధ్యమైనంత వరకు లంచ్‌లో నూనె, నెయ్యి, తీపి పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆ సమయంలో పోషకాహారం తీసుకోవడానికే ప్రాధాన్యమివ్వాలి. దాంతో సాయంత్రం వరకూ చురుగ్గా ఉండగలుగుతారు.

రబ్బర్​బ్యాండ్​ వేసుకుని : -

  • మరీ మత్తుగా ఉన్నప్పుడు రబ్బర్‌బ్యాండ్‌ను రిస్ట్‌కు వేసుకోండి. దాన్ని గట్టిగా లాగి వదిలితే చురుక్కుమంటుంది. దాంతో మత్తు పరారవుతుంది.
  • నిజానికి రోజూ రాత్రిపూట తగినంత నిద్రపోతే పగటి నిద్ర సమస్యే ఉండదు. ప్రతిరోజూ గాఢంగా నిద్రపోతున్నారో లేదో పరిశీలించుకోవాలి.

సరిపోయేంత నిద్ర పోవాలి : స్కూల్​ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కాస్త రెస్ట్ తీసుకోవాలి. అలాగే రాత్రి తొందరగా నిద్రపోవాలి. ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత ఆటలు ఆడటం, హోంవర్క్​ చేసి త్వరగా పడుకోవాలి. అలా చేయడం వల్ల కూడా క్లాస్​లో నిద్ర రాదు. స్కూల్​లో ఉన్నప్పుడూ తీపి పదార్థాలు తినకుండా ఉండాలి. నిద్ర వస్తున్నట్లు అనిపిస్తే ముఖం కడుకుంటే నిద్ర పోతుంది. ఫోన్ కూడా చూడకూడదు. అది కళ్లపై ప్రభావం పడుతోంది.

శరీరానికి 8 గంటల నిద్ర అవసరం - అలా పడుకోకపోతే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

రాత్రి పూట రీల్స్ చూస్తున్నారా? - అయితే మీ ఆరోగ్యం డేంజర్​లో పడినట్టే!

How To Avoid Sleep In Classroom : ఉదయం సమయంలో సాధారణంగా విద్యార్థులందరూ చురుగ్గానే ఉంటారు. కానీ భోజన విరామం తర్వాత పరిస్థితి మారిపోతుంది. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా నిద్ర ముంచుకొస్తుంది. కొన్నిసార్లయితే క్లాస్​లో నిద్ర పోతారు. ఇది పెద్ద సమస్యగా కనిపించకపోవచ్చు. కానీ ఈ సమయంలో ముఖ్యమైన పాఠాలు అర్థంకాకపోతే ఆ తర్వాత ఇబ్బందిపడాల్సి వస్తోంది. దీన్నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఏం అర్థం కాదు. క్లాస్​ నిద్ర వచ్చినప్పుడు సరిగ్గా పాఠాలు వినకపోవడం వల్ల అది చదువుపై ప్రభావం చూపుతుంది.

టీచర్లను అడిగి తెలుసుకోవాలి : -

  • మత్తుగా అనిపించినా పాఠాలను అలాగే వింటూ కూర్చోవడం వల్ల నిద్ర ఇంకా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశముంటది. ఏ చిన్న సందేహం వచ్చినా వెంటనే టీచర్లను అడిగి నివృత్తి చేసుకోవాలి.
  • క్లాస్​ చెప్పినప్పుడు ముఖ్యాంశాలను నోట్ చేసుకోవడం వల్ల నిద్ర చెక్​ పెట్టినట్లు అవుతుంది.
  • టీచర్లు ఏదైనా ప్రశ్నలు అడిగినా చెప్పడానికి వెనుకాడకూడదు. నిలబడి సమాధానం చెప్పడం వల్ల నిద్ర మబ్బు మాయమవుతుంది.
  • పాదాలను నేల మీద ఆన్చి పైకీ కిందకీ కదపాలి. నిద్ర పోయే అవకాశం ఉంటుంది.
  • పెన్నును రాస్తున్నప్పుడు పట్టుకున్నట్టుగా కాకుండాగా ఇతర వేళ్ల మధ్య కూడా పెట్టుకుని అటూఇటూ కాసేపు కదుపుతుండాలి. నిద్ర పోవడమే కాకుండా పాఠాలు వినగలుగుతాం.

నిటారుగా కూర్చుంటే : -

  • విశ్రాంతిగా కూర్చోవడం వల్ల హాయిగా ఉండి ఒక్కోసార నిద్ర వస్తుంటుంది. వెన్నెముఖ నిటారుగా ఉంటి కూర్చోవాలి.
  • తదేకంగా ఒకేవైపు చూడటం వల్ల కూడా కళ్లు మూతపడుతుంటాయి. ఒకసారి దూరంగా ఉండే వస్తువులను మరోసారి దగ్గరగా ఉండే వస్తువులను చూస్తుండాలి.
  • నిటారుగా కూర్చుని దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకుని, దాన్ని మెల్లగా బయటకు వదలాలి. దీంతో మీ దృష్టి శ్వాస మీదకు మళ్లుతుంది.
  • ఒకసారి బయటకు వెళ్లి చేతులను ఒకసారి సవ్య దిశలో, మరోసారి అపసవ్య దిశలో తిప్పుతుండాలి. అలాగే ముఖం కడుక్కుంటే నిద్ర పోతుంది.

అలా చేస్తే చురుగ్గా ఉంటారు : -

  • సాధ్యమైనంత వరకు లంచ్‌లో నూనె, నెయ్యి, తీపి పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆ సమయంలో పోషకాహారం తీసుకోవడానికే ప్రాధాన్యమివ్వాలి. దాంతో సాయంత్రం వరకూ చురుగ్గా ఉండగలుగుతారు.

రబ్బర్​బ్యాండ్​ వేసుకుని : -

  • మరీ మత్తుగా ఉన్నప్పుడు రబ్బర్‌బ్యాండ్‌ను రిస్ట్‌కు వేసుకోండి. దాన్ని గట్టిగా లాగి వదిలితే చురుక్కుమంటుంది. దాంతో మత్తు పరారవుతుంది.
  • నిజానికి రోజూ రాత్రిపూట తగినంత నిద్రపోతే పగటి నిద్ర సమస్యే ఉండదు. ప్రతిరోజూ గాఢంగా నిద్రపోతున్నారో లేదో పరిశీలించుకోవాలి.

సరిపోయేంత నిద్ర పోవాలి : స్కూల్​ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కాస్త రెస్ట్ తీసుకోవాలి. అలాగే రాత్రి తొందరగా నిద్రపోవాలి. ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత ఆటలు ఆడటం, హోంవర్క్​ చేసి త్వరగా పడుకోవాలి. అలా చేయడం వల్ల కూడా క్లాస్​లో నిద్ర రాదు. స్కూల్​లో ఉన్నప్పుడూ తీపి పదార్థాలు తినకుండా ఉండాలి. నిద్ర వస్తున్నట్లు అనిపిస్తే ముఖం కడుకుంటే నిద్ర పోతుంది. ఫోన్ కూడా చూడకూడదు. అది కళ్లపై ప్రభావం పడుతోంది.

శరీరానికి 8 గంటల నిద్ర అవసరం - అలా పడుకోకపోతే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

రాత్రి పూట రీల్స్ చూస్తున్నారా? - అయితే మీ ఆరోగ్యం డేంజర్​లో పడినట్టే!

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW TO AVOID SLEEP IN CLASSROOMTIPS TO AVOID SLEEP IN CLASSROOMHOW TO NOT FALL ASLEEP IN CLASSక్లాస్​లో నిద్ర రాకుండా ఏం చేయాలిHOW TO AVOID SLEEP IN CLASSROOM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.