1000 గంటల్లో మనం ఈ పనులు చేయొచ్చు - మీకు తెలుసా?

ప్రస్తుతం కొందరు సోషల్​ మీడియాలో రీల్స్‌ చేయడంలో, చూడడంలో బిజీ అవుతున్నారు - నిద్రపోకుండా ఉంటూ అక్కరకు రాని రీల్స్‌ చూస్తూ అటు ఆరోగ్యాన్నీ కోల్పోతున్నారు - ఏడాదిలో 1000గంటలు వృథా

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2025 at 3:02 PM IST

Career Development Tricks : ప్రస్తుత ట్రెండ్​లో కొందరు రీల్స్‌ చేయడంలో, మరికొందరు చూడడంలో బిజీగా ఉంటుంటారు! మొబైల్‌ తెరవడమే ఆలస్యం! గంటలపాటు అదే పనిగా స్క్రోల్​ చేస్తూనే ఉంటారు! ఇక్కడ మనం కోల్పోతోంది తిరిగి రాని సమయాన్ని గమనించాలి! అదే కాలాన్ని ఉపయోగించి ఎన్ని అద్భుతాలు చేయొచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అర్ధరాత్రుల వరకు నిద్రపోకుండా ఉంటూ అక్కరకు రాని రీల్స్‌ చూస్తూ అటు ఆరోగ్యాన్నీ ఇటు సమయాన్నీ వృథా చేస్తున్నారు చాలామంది. లక్ష్యాలు, కలలు, భవిష్యత్తు అన్నీ క్రమంగా ఈ స్క్రీన్‌ వెంటపడి మాయం చేసుకుంటున్నారు. ఈ తరంలో చాలామందికి నాలెడ్జ్‌ అంటే వికీపిడియా, విద్యనందించే ఛానెళ్లో, మాధ్యమాలో కాదు తాత్కాలిక ఆనందం ఇచ్చే సోషల్​ మీడియాలోని రీల్స్‌. అందులో ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు వేసుకున్న ఆహార్యంపై ఇన్​ఫర్మేషన్! మోటివేషన్‌ అంటే ఏ ఎలాన్‌ మస్కో, సీవీ రామన్​ లాంటి వారో కాదు. ఇన్‌స్టాలో వైరల్‌ అయ్యే ఓ డ్యాన్సర్, రీల్స్‌ చేసే ఓ అమ్మాయి! ఆన్‌లైన్‌లో గేమింగ్‌ లైవ్‌స్ట్రీమ్‌ చేసే ఓ అనామకుడు!

రోజుకు 3 గంటలు ఏడాదికి 41 రోజులు! : మనం సగటున రోజుకు 3 గంటల పాటు ఫోన్‌లో రీల్స్‌ చూస్తూనో, వీడియోలు చూస్తూనో సమయాన్ని గడుపుతున్నామని అనుకుందాం!. ఈ లెక్కన ఆ సమయం నెలకి 90 గంటలు సంవత్సరానికి 1000కి పైగా గంటలు అవుతుంది. అంటే అది దాదాపు 41 రోజుల సమయం!!

ఈ 1000 గంటల్లో మనం ఏం చేయగలమో తెలుసా?

ఎన్నో నైపుణ్యాలు

  • 60 నుంచి 80 గంటలలో ఒక ప్రొఫెషనల్‌ సర్టిఫికేషన్‌ కోర్సు పూర్తి చేయవచ్చు.
  • డిజిటల్‌ మార్కెటింగ్, కంటెంట్‌ రైటింగ్, డేటా అనాలసిస్, గ్రాఫిక్‌ డిజైన్, వెబ్‌ డెవలప్‌మెంట్ ఈ కోర్సులతో ఉద్యోగం పొందొచ్చు.

ప్రావీణ్యానికి పునాది

మీరు రోజుకు గంట సమయం కేటాయిస్తే ఇవి నేర్చుకోవచ్చు.

  • సంగీతంతో పాటు కొత్త భాష కూడా నేర్చుకోవచ్చు
  • కోడింగ్‌లో పట్టు సాధించొచ్చు.

ఫ్రీలాన్సింగ్

మీకు ఏదైనా విషయం బాగా తెలుసా?

  • వాయిస్‌ఓవర్, వీడియో ఎడిటింగ్, కంటెంట్‌ రైటింగ్, గ్రాఫిక్‌ డిజైన్, వర్చువల్‌ అసిస్టెంట్‌ జాబ్స్‌ ద్వారా మీ స్కిల్​ ఉపయోగించి, ఫ్రీలాన్సర్‌గా పనిచేసి డబ్బులు సంపాదించొచ్చు.
  • పాఠశాల సబ్జెక్టులు, కంప్యూటర్‌ బేసిక్స్, ఆర్ట్స్, సంగీతం, డ్యాన్స్, క్రాఫ్ట్స్‌? అయితే మీరు ఆన్‌లైన్‌లో ట్యూటర్‌గా మారొచ్చు.

సేవా కార్యక్రమాలు

మీ జీవితాన్ని స్వార్థంతో కాకుండా, సేవతో చూడాలనుకుంటే

  • గ్రామాల్లో ఉండే పాఠశాలలకు వాలంటీర్‌గా సేవ చేయొచ్చు
  • పాఠశాలల పిల్లలకు ఇష్టంతో ఉచితంగా ట్యూషన్‌ చెప్పొచ్చు
  • వృద్ధాశ్రమంలో, అనాథాశ్రమాల్లో తోచినంత సహకారం అందించవచ్చు
  • పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా సేవ చేయొచ్చు

పబ్లిక్‌ స్పీకింగ్‌

  • మీ మాటలతో మిగతావారి జీవితాన్ని ఎంతగానో ప్రభావితం చేయొచ్చు
  • పబ్లిక్‌ స్పీకింగ్‌ శిక్షణ చేయొచ్చు
  • యూట్యూబ్‌ లేదా పాడ్‌కాస్ట్‌లు ప్రారంభించి మాటతీరును అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు

చిన్నమార్పు చాలు

  • రోజులో ఒక గంట మీ అభిరుచికి, అభివృద్ధికి తగినట్లు కేటాయించండి.
  • మీ ఫోన్‌లో స్క్రీన్‌ టైం ఫీచర్‌ లేదా డిజిటల్‌ వెల్‌ బీయింగ్‌ యాక్టివేట్‌ చేయండి.
  • ఒక్కరోజైనా నో రీల్స్‌ డేను పాటించండి. రాత్రి పడుకునే ముందు ఫోన్‌కు బదులుగా, పుస్తకాన్ని చదవండి.

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్‌

  • మనల్ని మనం ఎక్కువగా అర్థం చేసుకోవడం జీవితంలో అసలైన విజయానికి మార్గం. 1000 గంటల్లో మనం చక్కగా ఈ పనిచేయొచ్చు.
  • ధ్యానం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, జర్నలింగ్, జీవిత లక్ష్యాలపై స్పష్టత పెంచుకునే పుస్తకాలు చదవడం లక్ష్యసాధనకు పూలబాటను పరుస్తాయి.

చివరగా 1000 గంటలు అంటే 1000 అవకాశాలు! ఈ సమయంలో రీల్స్‌ స్క్రోల్‌ చేయొచ్చు లేదా అదే సమయాన్ని ఉపయోగించి మీ భవిష్యత్తును గొప్పగా నిర్మించవచ్చు!! మీరు ఏది ఎంచుకుంటారో అదే మీ జీవితాన్ని వివరిస్తుంది, నిర్వచిస్తుంది.

TAGGED:

CAREER DEVELOPMENT

