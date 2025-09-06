ETV Bharat / state

1000 కెమెరాల ద్వారా హైటెక్ పర్యవేక్షణ - ఆకతాయిలు తస్మాత్ జాగ్రత్త!

హైదరాబాద్​లో గణేశ్​ నిమజ్జనం సందర్భంగా భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు - అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా నిఘా కట్టుదిట్టం చేసిన పోలీసులు -1000 సీసీ టీవీ కెమెరాలతో పోలీసు కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ ద్వారా పర్యవేక్షణ

High Security For Ganesh Shobha Yatra In Hyderabad
High Security For Ganesh Shobha Yatra In Hyderabad (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2025 at 8:12 AM IST

3 Min Read

High Security For Ganesh Shobha Yatra In Hyderabad : పదకొండు రోజుల పాటు భక్తులతో పూజలందుకున్న గణనాథులను గంగమ్మ ఒడికి చేర్చేందుకు పకడ్బంది ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇవాళ హైదరాబాద్​ నగరం నలుదిక్కుల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు వేలాదిగా గణనాథుల ప్రతిమలు హుస్సేన్‌సాగర్‌కు తీసుకురానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా నిఘాను కట్టుదిట్టం చేశారు.

పాతబస్తీ మొదలు సాగర్‌ వరకు వైభవంగా సాగనున్న గణేశ్ శోభాయాత్రను అడుగడుగునా సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్లతో కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నుంచి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో 94 నిమజ్జన కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వీటికి అదనంగా మరో 20 ప్రాంతాల్లో నిమజ్జన ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రధాన యాత్రపై ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు జీహెచ్‌ఎంసీ (గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) ఈ వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది.

డిజిటల్‌ భద్రత ఇలా : నగరంలో 12 వేల మండపాలకు క్యూ ఆర్‌ కోడ్, జియో ట్యాగింగ్‌ను చేశారు. జోన్‌కో రంగును కేటాయించారు. దీనివల్ల ఏ గణనాథుడు యాత్రా మార్గంలో ఎక్కడున్నారో అనే విషయం పోలీసులకు ఓ అంచనా ఉంటుంది.

High Security For Ganesh Shobha Yatra In Hyderabad
ఏర్పాట్లను పరీశీలిస్తున్న మంత్రి పొన్నం, అధికారులు (EENADU)

గణేశ్​ విగ్రహ మండపాలకు క్యూఆర్‌కోడ్‌ కేటాయించారు. గూగుల్‌ షీట్, క్యూఆర్‌ కోడ్‌కు సంబంధించి 440 మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చారు. 7 షిఫ్టుల్లో విధులు నిర్వర్తిస్తారు. కూడళ్లు, నిమజ్జన పాయింట్ల వద్ద వీటిని పరిశీలించి ఎప్పటికప్పుడు కమాండ్‌ కంట్రోల్‌కు సమాచారాన్ని అందజేస్తారు.

High Security For Ganesh Shobha Yatra In Hyderabad
మెట్రో సేవలు (EENADU)

మెట్రో సేవలు : శనివారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట వరకు మెట్రో సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

బాహుబలి క్రేన్‌ : హుస్సేన్‌ సాగర్‌ చుట్టూ మొత్తం 20 క్రేన్లను జీహెచ్​ఎంసీ ఏర్పాటు చేసింది. అందులో ఒకటి బాహుబలి క్రేన్‌. ఎన్టీఆర్‌ మార్గ్‌లో నాలుగో నంబరు స్టాండులో ఇది ఉంటుంది. అక్కడే ఖైరతాబాద్‌ గణేశుడి నిమజ్జన ప్రక్రియ జరుగుతుంది.

తస్మాత్‌ జాగ్రత్త :

  • శుక్రవారం నుంచి వరుస సెలవులు రావడంతో ఈసారి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు గణేశ్​ నిమజ్జన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని అంచనా వేస్తున్నారు.
  • గణేశ్​ విగ్రహాలు తరలించే ముందే ఫ్లైఓవర్ల ఎత్తు అంచనా వేసుకోవాలి. దారిలో కరెంటు తీగలుంటే అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
  • నిమజ్జనం చేసే చెరువుల వద్ద క్రేన్‌లను వినియోగించుకోవాలి. వేరే మార్గాల నుంచి చెరువుల్లో దిగొద్దు.
  • ఈత వచ్చినప్పటికీ చెరువు లోతు, బురదపై అంచనా ఉండదు.
  • ఊరేగింపులో ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు, డీజేలు వాడొద్దు
  • డయల్‌ 100 పోలీసు ఫిర్యాదులకు ఉపయోగించుకోండి

ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపులు: కేశవగిరి, చాంద్రాయణగుట్ట, చాదర్‌ఘాట్, మూసారాంబాగ్, చార్మినార్, ఫలక్‌నుమా, మదీనా చౌరస్తా, అఫ్జల్‌గంజ్, కోఠి, ఎంజే బ్రిడ్జ్, లిబర్టీ, ఖైరతాబాద్, తెలుగుతల్లి ఫ్లైఓవర్​తో పాటు ఇతర జంక్షన్‌ల వద్ద. ట్రాఫిక్‌ పోలీసుల సూచనలు ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలి.

High Security For Ganesh Shobha Yatra In Hyderabad
గణేశ్​ శోభాయాత్రకు హైటెక్ భద్రత (EENADU)

హైలైట్స్‌ ఇవే :

  • నిమజ్జన ప్రక్రియ కోసం 250 క్రేన్‌లను వినియోగిస్తున్నారు. పరిసరాల పరిశుభ్రతలో 15,000 మంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులు పాల్గొంటున్నారు.
  • భారీ సంఖ్యలో మఫ్టీ పోలీసులు విధుల్లో ఉంటారు. సివిల్ పోలీస్, షీటీమ్, ఇతర విభాగాలు ఆకతాయిలపై నిఘా వేస్తారు.
  • దూరం నుంచి వీక్షించేందుకు ఎల్‌ఈడీ స్క్రీన్‌లను ఏర్పాటు చేశారు.
  • 24/7 రియల్‌ టైమ్‌ ట్రాకింగ్‌ పర్యవేక్షణ బృందం గూగుల్‌ మ్యాప్‌తో అనుసంధానమై ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణపై చర్యలను చేపడుతుంది.
  • శాంతి భద్రతల (లా అండ్ ఆర్డర్) పర్యవేక్షణకు 2 డ్రోన్‌లు, 40 హై-రైజ్‌ కెమెరాలు ఉంటాయి.
High Security For Ganesh Shobha Yatra In Hyderabad
సీసీ కెమెరాలతో పర్యవేక్షణ (EENADU)

రంగు కాగితాలు ఉపయోగించొద్దు : గాల్లోకి కలర్​ పేపర్స్​ను విరజిమ్మేటువంటి యంత్రాలను ఉపయోగించవద్దని జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్​ ఆర్వీ కర్ణన్​ సూచించారు. వాటి వల్ల పారిశుద్ధ్యం సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంది. వాహనదారుల కళ్లకు అడ్డుపడి ఇబ్బందిగా మారతాయని అన్నారు. సొంత వాహనాల్లో రావొద్దని, ప్రజా రవాణా లేదా కార్‌ పూలింగ్‌ వినియోగించుకోవాలని సిటీ ట్రాఫిక్ జాయింట్ పోలీస్ కమిషనర్ జోయెల్ డెవిస్ తెలిపారు. శనివారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయన్నారు.

"గణేశ్​ నిమజ్జన మార్గాలను సీసీ టీవీ కెమెరాల సహాయంతో పర్యవేక్షిస్తాం. డీజేలకు ఎలాంటి పర్మిషన్ లేదు. ఖైరతాబాద్‌ గణేశ్‌ నిమజ్జన ప్రక్రియ ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలలోపు పూర్తవుతుంది"- సీవీ ఆనంద్, హైదరాబాద్​ సీపీ

హైలెట్స్​

10 లక్షలు : శోభాయాత్రలో పాల్గొనే భక్తులు

30 వేలు: సాధారణ పోలీసులు

3,200: ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు

20 వేలు: బల్దియా(జీహెచ్​ఎంసీ) సిబ్బంది

గణేశ్​ నిమజ్జనాలు - హైదరాబాద్​లో నేడు ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు - లారీలకు నో ఎంట్రీ

హైదరాబాద్​ మెట్రో గుడ్​న్యూస్​ - ఉదయం 6 నుంచి అర్ధరాత్రి 1 గంట వరకు సర్వీసులు

