ETV Bharat / state

పులులకు స్వాగతం - బెబ్బులికి కేరాఫ్​గా మారుతున్న ఆదిలాబాద్ జిల్లా - TIGERS SHELTERS IN ADILABAD

పులులకు ఆవాసాలుగా మారుతున్న ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా - భయాందోళనకు గురవుతున్న ప్రజలు - భద్రతపై ఆందోళన

Villagers Facing Issues Due To Tigers in Adilabad
Villagers Facing Issues Due To Tigers in Adilabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 23, 2025 at 5:01 PM IST

2 Min Read

Villagers Facing Issues Due To Tigers in Adilabad : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​లోని అటవీ ప్రాంతాలకు వచ్చిన పులులు ఇటువైపే ఆవాసం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాయి. వాటి రాకతో అటవీ ప్రాంతాలకు ఆనుకొని నివసిస్తున్న గ్రామాల ప్రజలు హడలెత్తిపోతున్నారు. పశుగ్రాసం కోసం వెళ్తున్న ఆవుల మందలపై విరుచుకుపడుతున్నాయి. కుమురం భీం జిల్లా మీదుగా మంచిర్యాల జిల్లాలోకి ప్రవేశించిన ఇంకా నామకరణం చేయని వ్యాఘ్రం మూడు నెలలుగా ఇదే ప్రదేశంలో సంచరిస్తోంది. రొంపల్లి, దేవాపూర్, ధర్మారావుపేట, బెలంపల్లి పరిధిలో సంచరిస్తోంది.

ఇది వరకే ఎల్‌-1, మరో బెబ్బులి కవ్వాల్‌ అటవీ ప్రాంతం మీదుగా లక్షెట్టిపేట, ముల్కల, ర్యాలీ, అందుగులపేట, ముత్యంపల్లి, దేవాపూర్, ధర్మారావుపేట సెక్షన్‌ మీదుగా సంచరిస్తున్న చిత్రాలు అటవీశాఖ అధికారులు అమర్చిన కెమెరా కంటపడ్డాయి. ఎల్‌-1 లక్షెట్టిపేట, ముల్కల అటవీ ప్రాంతాల్లోనే ఆవాసం ఏర్పరుచుకొని ఈ పరిధిలోనే సంచరిస్తోంది.

ఆవుల మందపై దాడి : ఇటీవలే మరో పెద్దపులి తిర్యాణి మీదుగా కాసిపేట మండలం ముత్యంపల్లి సెక్షన్‌ పరిధిలోని వెంకటాపూర్‌ శివారులో ఆవుల మందపై దాడి చేసింది. ఈ పులి దాడిలో లేగదూడ మృతి చెందగా, రెండు రోజుల కిందట దేవాపూర్‌ రేంజ్‌ పరిధిలోని రొంపల్లి అటవీ ప్రాంతంలో మూడు ఆవులపై దాడి చేసింది. దాడి చేసినది ఆడ పులిగా అధికారులు గుర్తించారు. ఇది వరకు ఎస్‌-12 పులి లక్షెట్టిపేట, జన్నారం, ర్యాలీ, అందుగుటపేట, ముత్యంపల్లి, దేవాపూర్‌ సెక్షన్‌ పరిధిలో నెలల తరబడి కలియ తిరిగి, సిరిసిల్ల వేములవాడ మీదుగా మెట్‌పల్లి, కామారెడ్డి వైపు వెళ్లినట్లు అటవీశాఖ అధికారులు గుర్తించారు.

భద్రతపై ఆందోళన : లక్షెట్టిపేట, దేవాపూర్, ధర్మారావుపేట సెక్షన్‌లో సంచరిస్తున్న రెండు ఆడ పులులుగా గుర్తించారు. మగ పులి ఇటువైపుగా వస్తే వాటి జతతో ఇటు వైపే అనుకూలమైన ప్రదేశంగా మార్చుకొని ఆవాసం ఏర్పరుచుకునేందుకు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని భావిస్తున్నారు. వీటి రాకతో అటవీశాఖ అధికారులకు సంతోషం కలిగిస్తున్నా భద్రతపైనా ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇవన్నీ మహారాష్ట్రలోని తడోబా, తిప్పేశ్వరం, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని ఇంద్రావతి అడవుల మీదుగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. అవి భద్రంగా ఉండాలంటే ముందస్తుగా అటవీ ప్రాంతాలకు ఆనుకొని ఉన్న పంట చేల సమీప ప్రాంతాల్లో ఉచ్చులు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి. అధికారులు ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని పలువురు చెబుతున్నారు.

అయితే పులులు తిరుగుతున్నప్పుడు, అవి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నప్పుడు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారుల మాటల్లో :

  • అడవిలో ఎక్కడైనా జింక, పశువు చనిపోయి ఉంటే సమీపంలో పులి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అలాగే పక్షులు, నెమళ్ల అరుపులు వినిపిస్తే అప్రమత్తమవ్వాలి.
  • పెద్ద పులి, చిరుత వచ్చే సమయంలో అలారంలా నెమళ్లు అరుపులతో హెచ్చరికలు చేస్తాయి. దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి
  • అడవుల్లో పొదలు, గుహలు వంటి చీకటి ప్రదేశాలను పులులు ఆవాసాలుగా మార్చుకుంటాయి. వాటికి దూరంగా ఉంటే మంచిది
  • అడవిలోకి ఒంటరిగా వెళ్లొద్దు. కనీసం ఇద్దరు, ముగ్గురితో వెళ్లాలి. చేతిలో బలమైన కర్ర ఉంచుకోవడం అవసరం. సమీప గ్రామస్థుల్ని వెంట తీసుకువెళ్లాలి.
  • పులిని చూసినప్పుడు అసలు భయపడకూడదు. పులిని చూసిన వెంటనే పరుగెత్తకూడదు.

మనిషి కనిపిస్తే పులి పారిపోతుందని మీకు తెలుసా? - పొరపాటున అలా చేశారో ప్రాణాలకే ప్రమాదం!

సరిహద్దు జిల్లాలో పెద్దపులి కలకలం - ప్రజల్లో అలజడి

Villagers Facing Issues Due To Tigers in Adilabad : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​లోని అటవీ ప్రాంతాలకు వచ్చిన పులులు ఇటువైపే ఆవాసం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాయి. వాటి రాకతో అటవీ ప్రాంతాలకు ఆనుకొని నివసిస్తున్న గ్రామాల ప్రజలు హడలెత్తిపోతున్నారు. పశుగ్రాసం కోసం వెళ్తున్న ఆవుల మందలపై విరుచుకుపడుతున్నాయి. కుమురం భీం జిల్లా మీదుగా మంచిర్యాల జిల్లాలోకి ప్రవేశించిన ఇంకా నామకరణం చేయని వ్యాఘ్రం మూడు నెలలుగా ఇదే ప్రదేశంలో సంచరిస్తోంది. రొంపల్లి, దేవాపూర్, ధర్మారావుపేట, బెలంపల్లి పరిధిలో సంచరిస్తోంది.

ఇది వరకే ఎల్‌-1, మరో బెబ్బులి కవ్వాల్‌ అటవీ ప్రాంతం మీదుగా లక్షెట్టిపేట, ముల్కల, ర్యాలీ, అందుగులపేట, ముత్యంపల్లి, దేవాపూర్, ధర్మారావుపేట సెక్షన్‌ మీదుగా సంచరిస్తున్న చిత్రాలు అటవీశాఖ అధికారులు అమర్చిన కెమెరా కంటపడ్డాయి. ఎల్‌-1 లక్షెట్టిపేట, ముల్కల అటవీ ప్రాంతాల్లోనే ఆవాసం ఏర్పరుచుకొని ఈ పరిధిలోనే సంచరిస్తోంది.

ఆవుల మందపై దాడి : ఇటీవలే మరో పెద్దపులి తిర్యాణి మీదుగా కాసిపేట మండలం ముత్యంపల్లి సెక్షన్‌ పరిధిలోని వెంకటాపూర్‌ శివారులో ఆవుల మందపై దాడి చేసింది. ఈ పులి దాడిలో లేగదూడ మృతి చెందగా, రెండు రోజుల కిందట దేవాపూర్‌ రేంజ్‌ పరిధిలోని రొంపల్లి అటవీ ప్రాంతంలో మూడు ఆవులపై దాడి చేసింది. దాడి చేసినది ఆడ పులిగా అధికారులు గుర్తించారు. ఇది వరకు ఎస్‌-12 పులి లక్షెట్టిపేట, జన్నారం, ర్యాలీ, అందుగుటపేట, ముత్యంపల్లి, దేవాపూర్‌ సెక్షన్‌ పరిధిలో నెలల తరబడి కలియ తిరిగి, సిరిసిల్ల వేములవాడ మీదుగా మెట్‌పల్లి, కామారెడ్డి వైపు వెళ్లినట్లు అటవీశాఖ అధికారులు గుర్తించారు.

భద్రతపై ఆందోళన : లక్షెట్టిపేట, దేవాపూర్, ధర్మారావుపేట సెక్షన్‌లో సంచరిస్తున్న రెండు ఆడ పులులుగా గుర్తించారు. మగ పులి ఇటువైపుగా వస్తే వాటి జతతో ఇటు వైపే అనుకూలమైన ప్రదేశంగా మార్చుకొని ఆవాసం ఏర్పరుచుకునేందుకు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని భావిస్తున్నారు. వీటి రాకతో అటవీశాఖ అధికారులకు సంతోషం కలిగిస్తున్నా భద్రతపైనా ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇవన్నీ మహారాష్ట్రలోని తడోబా, తిప్పేశ్వరం, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని ఇంద్రావతి అడవుల మీదుగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. అవి భద్రంగా ఉండాలంటే ముందస్తుగా అటవీ ప్రాంతాలకు ఆనుకొని ఉన్న పంట చేల సమీప ప్రాంతాల్లో ఉచ్చులు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి. అధికారులు ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని పలువురు చెబుతున్నారు.

అయితే పులులు తిరుగుతున్నప్పుడు, అవి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నప్పుడు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారుల మాటల్లో :

  • అడవిలో ఎక్కడైనా జింక, పశువు చనిపోయి ఉంటే సమీపంలో పులి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అలాగే పక్షులు, నెమళ్ల అరుపులు వినిపిస్తే అప్రమత్తమవ్వాలి.
  • పెద్ద పులి, చిరుత వచ్చే సమయంలో అలారంలా నెమళ్లు అరుపులతో హెచ్చరికలు చేస్తాయి. దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి
  • అడవుల్లో పొదలు, గుహలు వంటి చీకటి ప్రదేశాలను పులులు ఆవాసాలుగా మార్చుకుంటాయి. వాటికి దూరంగా ఉంటే మంచిది
  • అడవిలోకి ఒంటరిగా వెళ్లొద్దు. కనీసం ఇద్దరు, ముగ్గురితో వెళ్లాలి. చేతిలో బలమైన కర్ర ఉంచుకోవడం అవసరం. సమీప గ్రామస్థుల్ని వెంట తీసుకువెళ్లాలి.
  • పులిని చూసినప్పుడు అసలు భయపడకూడదు. పులిని చూసిన వెంటనే పరుగెత్తకూడదు.

మనిషి కనిపిస్తే పులి పారిపోతుందని మీకు తెలుసా? - పొరపాటున అలా చేశారో ప్రాణాలకే ప్రమాదం!

సరిహద్దు జిల్లాలో పెద్దపులి కలకలం - ప్రజల్లో అలజడి

For All Latest Updates

TAGGED:

TIGERS SHELTERS IN ADILABADTIGER MOVEMENT IN ADILABADTIGER ISSUES IN ADILABADఆదిలాబాద్​లో పులి సంచారంTIGERS SHELTERS IN ADILABAD

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

మీ బండిని వర్షంలోనే వదిలేస్తున్నారా? - కేర్​ తీసుకోకపోతే డైరెక్టుగా షెడ్డుకే!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.