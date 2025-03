ETV Bharat / state

టిడ్కో ఇళ్లకు కొత్త లబ్ధిదారుల ఎంపికకు రూల్స్​ ఇవే! - TIDCO HOUSES NEW GUIDELINES

Published : Mar 13, 2025, 10:15 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Tidco Houses New Beneficiaries Guidelines in AP : తక్కువ సిబిల్‌ స్కోరు, చనిపోయిన లేదా ఎక్కువ వయసున్న (Old Age People) లబ్ధిదారులు తమకు కేటాయించిన టిడ్కో ఇళ్లకు రుణాన్ని చెల్లించేందుకు ముందుకు రాకపోయినా, లబ్ధిదారులు ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లినా, అనర్హులుగా గుర్తించినా వారి స్థానంలో కొత్త వారిని ఎంపిక చేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం బుధవారం (మార్చి 12న) మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. వయోవృద్ధులు, సిబిల్‌ స్కోరు తక్కువగా ఉన్న వారికి బ్యాంకు నుంచి రుణం మంజూరు చేయించేందుకు ఉన్న అవకాశాలను మున్సిపల్ కమిషనర్లు పరిశీలించాలని సూచించింది. లబ్ధిదారే ఒకే విడతలో రుణ మొత్తం చెల్లించేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారేమో లాంటి అంశాలను పరిశీలించాలని పేర్కొంది. లేని పక్షంలో లబ్ధిదారు ఇంటిలో అర్హత ఉన్న వారితో జాయింట్‌ ఓనర్‌షిప్‌తో తమ నివాసాన్ని తిరిగి కేటాయించాలని స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే ఫ్లాట్‌ కేటాయించిన లబ్ధిదారు చనిపోయిన పక్షంలో ఆ కుటుంబ సభ్యుల్లో అర్హులకు కేటాయించాలని సూచించింది.

