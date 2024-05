ETV Bharat / state

ఏపీలోని కోనసీమ జిల్లాలో విషాదం- గోదావరి నదిలో దిగి ముగ్గురు యువకులు మృతి - Three Youths Died In Godavari River

By ETV Bharat Telangana Team

Three youths Died after Falling Into Godavari River ( ETV Bharat )