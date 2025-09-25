బతుకమ్మ వేడుకలని చెప్పి ఇంటినుంచి బయటకెళ్లిన బాలికలు - చివరికి
విహారయాత్ర పేరు చెప్పి తొమ్మిదో తరగతి బాలికలపై అత్యాచారం - బాలికలపై అత్యాచారం చేసిన ముగ్గురు యువకులు
Published : September 25, 2025 at 11:44 AM IST
3 Persons Raped on Girls in Hyderabad : తొమ్మిదో తరగతి చదివే ముగ్గురు బాలికలను లొంగదీసుకుని, ముగ్గురు యువకులు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. విహారయాత్రకు వెళ్దామని నమ్మించారు. యాదగిరిగుట్టలోని ఓ హోటల్కు తీసుకెళ్లి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారు. అక్కడి నుంచి తిరిగి వచ్చాక బాలికలు ఈ విషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు చెప్పడంతో అల్వాల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితులను అదుపులోకి తీసుకొని రిమాండ్కు తరలించారు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్లో జరిగింది.
యాదగిరిగుట్ట పోలీసులు తెలిపిన కథనం ప్రకారం, అల్వాల్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధికి చెందిన ముగ్గురు బాలికలు ఈనెల 20న బడిలో బతుకమ్మ వేడుకలు ఉన్నాయని చెప్పి బయటకు వెళ్లారు. వీరికి జీహెచ్ఎంసీలో ఒప్పంద ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్న మాణిక్యేశ్వరినగర్కు చెందిన గండికోట్ మధు(19) పరిచయం అయ్యాడు. అతడు బాలికలతో మాటలు కలిపి అతడి స్నేహితులు వారాసిగూడకు చెందిన గడ్డం వంశీ అరవింద్(22), అతడి సమీప బంధువు మల్లేశ్వర్నగర్కు చెందిన ఈసం నీరజ్(21)ను పిలిచాడు.
వీరందరూ కలిసి ఓ హోటల్లో భోజనం చేశారు. అనంతరం బాలికలకు వీరిపై నమ్మకం పెరిగింది. అప్పుడు అలా సరదాగా బయటకు వెళ్దామని బస్సులో యాదగిరిగుట్టకు తీసుకెళ్లారు. అక్కడే లాడ్జిలో మూడు వేర్వేరు గదులు తీసుకుని బాలికలపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. మరుసటిరోజు (ఈనెల 21న) ఆదివారం సాయంత్రం తార్నాకకు తీసుకొచ్చి వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయారు. బాలికలు వారికి జరిగిన అఘాయిత్యాన్ని ముందు ఇంట్లో చెప్పడానికి భయపడి వెనుకంజ వేశారు. ఆ తర్వాత ధైర్యం తెచ్చుకొని తమపై జరిగిన దారుణం గురించి తల్లిదండ్రులకు బాలికలు సమాచారం ఇచ్చారు.
వెంటనే తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న అల్వాల్ పోలీసులు, బాధితుల్ని భరోసా కేంద్రానికి తీసుకెళ్లి కౌన్సెలింగ్ ఇప్పించారు. వైద్య పరీక్షలు చేయించగా వారిపై అత్యాచారం జరిగినట్లు నిర్ధారణ అయింది. ఈ క్రమంలో పోలీసులు నిందితులతో పాటు యాదగిరిగుట్టలో గది అద్దెకు ఇచ్చిన సోమేశ్ను అరెస్టు చేశారు. వారిపై పోక్స్ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. అనంతరం వారిని రిమాండుకు తరలించారు. బాలికలు అదృశ్యమైన ఘటనపై ఈనెల 20న అల్వాల్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు అయింది.
"ముగ్గురు అబ్బాయిలు, ముగ్గురు అమ్మాయిలు కలిసి యాదగిరిగుట్టకు రావడం జరిగింది. అక్కడ లోకల్లో ఉన్న లాడ్జిలో రూమ్ తీసుకున్నారు. ఆ లాడ్జి ఓనర్ ఎలాంటి పత్రాలు లేకుండానే వారికి రూంను ఇచ్చాడు. లాడ్జిలో వారు అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడ్డారు. ఆ తర్వాత వారు ఇంటికి వెళ్లిపోయారు. అక్కడ జరిగిన విషయం తల్లిదండ్రులకు చెబితే, అప్పటికే వారు మిస్సింగ్ కేసును అల్వార్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇచ్చారు. ఆ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కాల్ రావడంతో ఇక్కడి లాడ్జి ఓనర్ను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించాం. లాడ్జి యాజమాన్యాలు మైనర్లు, ఎలాంటి ఐడీ ఫ్రూప్ లేకుండా ఉన్న గుర్తు తెలియని వ్యక్తులకు రూమ్లను ఇవ్వకూడదు. లాడ్జిలు, హోటల్స్ వద్ద సీసీ కెమెరాలు లేకపోతే వారికి నోటీసులు జారీ చేసి , ఇంకా ఏర్పాటు చేయకపోతే కఠిన చర్యలు తీసుకుని కేసులు నమోదు చేస్తాం." - శ్రీనివాస్ నాయుడు, యాదగిరిగుట్ట ఏసీపీ" - శ్రీనివాస్ నాయుడు, యాదగిరిగుట్ట ఏసీపీ
