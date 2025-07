ETV Bharat / state

మూడేళ్ల బాలుడికి అరుదైన వ్యాధి - బతకాలంటే రూ.26 కోట్ల ఇంజక్షన్​ చేయాలి - OLD BOY SUFFERS FROM A RARE DISEASE

Three years Old Boy Suffers From A Rare Disease ( ETV )