ETV Bharat / state

కొత్త బిందెలో ఇరుక్కున మూడేళ్ల బాలుడి తల - 2 గంటలపాటు నరకయాతన - THREE YEAR BOY HEAD STUCK IN BINDE

Three Year old Boy Head Stuck in Bin ( ETV Bharat )

Three Year Old Boy Head Stuck in Binde At Andhra Odisha Border Malkangiri District: నాన్న కొని తీసుకువచ్చిన బిందెతో ఎంతో ఇష్టంగా ఆడుకుందామని మచ్చటపడ్డాడు ఆ బాలుడు. కానీ ఆ సరదా ఎంతోసేపు లేదు. బిందెతో ఆడుతూ ఉన్న సమయంలో అనుకోకుండా మూడేళ్ల చిన్నారి తల ప్రమాదవశాత్తు అందులో ఇరుకుపోయిన ఘటన ఆంధ్ర-ఒడిస్సా సరిహద్దు ప్రాంతంలో చోటు చేసుకుంది.

బిందెలో తల ఇరుక్కుపోయిందిలా! ఆంధ్రా-ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతమైన మల్కన్​గిరి జిల్లా కోరుకొండ సమితికి చెందిన ప్రదీప్ బిశ్వాస్ అనే వ్యక్తి మార్కెట్ నుంచి కొత్త బిందెను కొనుగోలు చేసి తన ఇంటికి తీసుకుని వచ్చాడు. అయితే తన తండ్రి తీసుకువచ్చిన ఆ బిందెను చూసిన మూడేళ్ల చిన్నారి తన్మయ్ దాన్ని అపురూపంగా తీసుకుని ఆడాడు. సరిగ్గా ఆ చిన్నారి బిందెతో ఆడుతున్న సమయంలోనే అనుకోకుండా బాలుడి తల బిందెలో ఇరుక్కుపోయింది. అనంతరం ఊపిరాడక ఆ పసిప్రాణం బాధతో విలవిలలాడింది. అమ్మ, నాన్న అంటూ గుండెలవిసేలా తన్మయ్ అరిచాడు.

కొత్త బిందెలో ఇరుక్కున మూడేళ్ల బాలుడి తల (ETV Bharat)

తన్మయ్ ఏడుపు విన్న తండ్రి ప్రదీప్ బిశ్వాస్, అతని కుటుంబసభ్యులు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి వచ్చి చూస్తే బిందెలో తల ఇరుక్కుపోయి శ్వాస ఆడక రోదిస్తున్నాడు. దీంతో హుటాహుటిన బిందెలో ఇరుక్కుపోయిన తలను వెలికి తీసేందుకు కుటుంబసభ్యులంతా శాయశక్తులా ప్రయత్నించారు. కానీ ఏ మాత్రం లాభం లేకుండా పోయింది. ఎందుకంటే ఆ బిందె అప్పటికే చిన్నారి మెడ చూట్టూ బలంగా బిగుసుకుపోయింది. ప్రదీప్ బిశ్వాస్​కు ఏం చేయాలో తోచలేదు. గట్టిగా ప్రయత్నించి వెలికితీస్తే తన్మయ్ ప్రాణానికే ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం లేకపోలేదు.