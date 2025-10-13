ETV Bharat / state

దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్థులకు సువర్ణావకాశం - ఇంటివద్దే వైద్యంతో పాటు ఫిజియోథెరపి సేవలు

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పాలియేటివ్​ కేర్​ వైద్య సేవలు - ఆసుపత్రికి రాలేక ఇంటికే పరిమితమైన వారికోసం వైద్యుల అడుగులు - ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఓపీ సేవలు

Physiotherapy services
వృద్ధురాలికి ఇంటి వద్దే ఫిజియోథెరపి సేవలందిస్తున్న సిబ్బంది (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2025 at 4:39 PM IST

Palliative Care Services In Government Hospitals Telangana : క్యాన్సర్, పక్షవాతం తదితర దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారిని ఆలన కేంద్రం అక్కున చేర్చుకుంటోంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి ప్రత్యేక వైద్య సేవలందించాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జిల్లా కేంద్రాల్లోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పాలియేటివ్‌ కేర్‌ విభాగాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలో పెద్దపల్లి, సిరిసిల్ల, జగిత్యాల ఆసుపత్రుల్లో ఇవి ఇప్పటికే అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వ్యాధిగ్రస్థులు, వారి బంధువులు ఆయా ఆసుపత్రుల్లోని సంబంధిత విభాగాన్ని సంప్రదిస్తే అవసరమైన మేరకు వైద్య సేవలందిస్తారు. వైద్యంతో పాటు ఫిజియోథెరపి సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.

మూడు విభాగాల్లో పాలియేటివ్​ కేర్

  • వ్యాధి తీవ్రతను గుర్తించి పాలియేటివ్‌ కేర్‌ మూడు విధాలుగా వైద్య సేవలందిస్తోంది. క్యాన్సర్, పక్షవాతంతో ఆసుపత్రికి రాలేక ఇంటికే పరిమితమైన వారి వద్దకు స్వయంగా డాక్టర్లు, సిబ్బంది వెళ్లి చికిత్సతో పాటు వైద్య సేవలందిస్తారు. వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి వారంలో ఒకటి, రెండు సార్లు ఇంటివద్దనే ఫిజియోథెరపితో కూడిన తదితర చికిత్సలు అందిస్తుంటారు. ఇంటి వద్ద చికిత్స చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న వారిని ప్రభుత్వ అంబులెన్సులో ఆసుపత్రికి తరలించి పాలియేటివ్‌ కేర్‌ వార్డులో చేర్చుకొని అవసరమైన చికిత్స చేస్తారు. కోలుకున్నాక తిరిగి వారిని అంబులెన్సులో జాగ్రత్తగా ఇంటికి పంపిస్తారు.
  • క్యాన్సర్, పక్షవాతం తదితర దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రికి వచ్చే విధంగా ఉంటే ఆసుపత్రిలోని పాలియేటివ్‌ కేర్‌ వార్డులో ఇన్‌పేషెంట్‌గా చేర్చుకొని వైద్య సేవలందిస్తారు. ఇన్‌పేషెంట్‌తో పాటు అటెండెంట్​కు ఉచితంగా ఉదయం టిఫిన్, మధ్యాహ్నం, రాత్రిపూట భోజనం అందిస్తారు.
  • పాలియేటివ్‌ కేర్‌ డిపార్ట్​మెంట్​లో ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఓపీ(ఔట్ పేషెంట్‌) సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఎమర్జెన్సీ వైద్యసేవలు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటాయి. 60 ఏళ్లు పైబడిన వారి కోసం వయోవృద్ధుల చికిత్స డిపార్ట్​మెంట్​ ఉంటుంది. వారికి సైతం అవసరమైన మెడికల్​ టెస్టులు చేసి చికిత్స అందిస్తారు. అవసరమైన వారికి ఫిజియోథెరపి కూడా చేస్తారు. అత్యవసరమైన వారు 108 వాహనం ద్వారా ఆసుపత్రికి వస్తుంటారు.
  • పెద్దపల్లి పాలియేటివ్‌ కేర్‌ కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో సెప్టెంబరులో 215 మందికి ఇంటివద్దనే ఫిజియోథెరపి చేస్తుండగా ఇన్‌పేషెంట్లుగా 28 మందికి, ఔట్ పేషెంట్లుగా 105 మందికి చికిత్స చేస్తున్నారు.
  • ఒక్కో పాలియేటివ్‌ కేర్‌ కేంద్రంలో ఒక వైద్యాధికారి, ఇద్దరు ఫిజియోథెరపిస్టు డాక్టర్లు, నలుగురు స్టాఫ్‌ నర్సులు ఉంటారు. ఇంటికి వెళ్లి వైద్య సేవలందించడం, అవసరమైన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించేందుకు ప్రత్యేక అంబులెన్సు వాహనం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఒక్కో కేంద్రంలో రోగుల రద్దీని అనుసరించి 5 నుంచి 10 పడకల ఇన్‌పేషెంట్‌ వార్డు ఉంటుంది.

"దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్థులకు ఉపశమనం కలిగించేలా పాలియేటివ్‌ కేర్‌ సెంటర్లు దోహదపడతాయి. జిల్లా ఆసుపత్రుల్లోని పాలియేటివ్‌ కేర్‌ విభాగాలను సంప్రదించి వైద్య సేవలను పొందవచ్చు. ఫిజియోథెరపి సేవలు ఉచితంగా పొందవచ్చు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధితో మంచానికే పరిమితమైన వారి ఇంటికి వెళ్లి సేవలందిస్తున్నప్పుడు వారు మాపట్ల చూపే అభిమానం మా బాధ్యతలను మరింత రెట్టింపు చేస్తుంది" -హరికిషన్, వైద్యాధికారి, పాలియేటివ్‌ కేర్, పెద్దపల్లి

'దీర్ఘకాలిక రోగులకు ఫిజియోథెరపీ తప్పనిసరి'

సాంత్వన కలిగించేలా పాలియేటివ్ కేర్, హోస్పైస్ సేవలు

