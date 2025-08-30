ETV Bharat / state

ఆర్టీఏ చెక్​పోస్టులు ఎత్తివేత - ఇకపై రోడ్లపైనే వాహన తనిఖీలు - NO MORE RTO CHECK POSTS IN KHAMMAM

ఉమ్మడి జిల్లాలో మూడు రవాణాశాఖ చెక్​పోస్టుల ఎత్తివేత - ఈ నెల 28న ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం - మరింత సులభతరంగా వాహనాల రాకపోకలు - ఆదికారుల్లో మొదలైన గుబులు

No more RTO Check posts in Khammam
No more RTO Check posts in Khammam (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 30, 2025 at 7:28 PM IST

2 Min Read

No more RTO Check posts in Khammam : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంతర్రాష్ట్ర చెక్‌పోస్టులను తొలగిస్తూ ఈ నెల 28వ తేదీన రాత్రి కీలక ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో 3 చోట్ల వీటిని తొలగించనున్నారు. అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దు ఉండే జిల్లాలో ఈ నిర్ణయంపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సర్కారు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం కొంతమంది రవాణా శాఖ అధికారులకు మాత్రం మింగుడు పడని అంశంగా మారిందనే చెప్పాలి. ఉమ్మడి జిల్లాలో రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో కల్లూరు, పాల్వంచ, అశ్వారావుపేట ప్రాంతాల్లో చెక్‌పోస్టులున్నాయి. ఇక్కడ ఎంవీఐ(మోటార్ వెహికల్ ఇన్​స్పెక్టర్), ఏఎంవీఐలతోపాటు కానిస్టేబుల్స్, సిబ్బంది 24 గంటల పద్ధతిలో పనిచేస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ అందించే సేవలన్నీ ఇకపై ఆన్‌లైన్‌లోనే సమకూర్చాలని నిర్ణయించారు. సర్వర్‌లో ఇందుకనుగుణంగా మార్పులు చేస్తోంది.

అంతర్రాష్ట్ర వాహనాలకు సంబంధించిన తాత్కాలిక అనుమతులు, వాహన పన్నులు, రవాణా శాఖ నిబంధనల పత్రాల తనిఖీలను సాధారణ వాహన తనిఖీల మాదిరిగానే చేపడతారు. ఇందుకోసం 6 నెలలపాటు మొబైల్‌ స్క్వాడ్లను నియమించి కొత్త రూల్స్​పై అవగాహన కల్పిస్తారు. నిబంధనలను పాటించని వాటిని గుర్తించేందుకు వీలుగా ఏఎన్‌పీఆర్‌(ఆటో నంబర్‌ ప్లేట్‌ రీడర్‌) కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

ఇప్పటిదాకా : ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోకి ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువగా సరకు రవాణాతోపాటు ప్రజలను తరలించే వెహికల్స్ రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. వాటికి చెక్‌పోస్టుల వద్ద రవాణా అధికారులు టెంపరరీ పర్మిట్‌ పత్రాలను జారీ చేసేవారు. సరకు ఎంటీ? లోడు ఎంత వస్తుందనే విషయాలతో పాటు పన్నులు సక్రమంగా చెల్లించారా? లేదా అనే వాటిపై తనిఖీలు చేస్తుంటారు. రూల్స్​కు విరుద్ధంగా పట్టుబడితే కేసులను నమోదు చేస్తారు.

లాభనష్టాలు : చెక్‌పోస్టుల తొలగింపు వల్ల వాహనాల రాకపోకలు మరింత సులభతరం అవుతాయి. వస్తు రవాణా వేగవంతమై వ్యాపారులకు ఖర్చు, సమయమనేది ఆదా అవుతుంది. చెక్‌పోస్టుల నిర్వహణ వ్యయం ప్రభుత్వానికి తగ్గనుంది. మరోపక్క నిషేధిత వస్తువులు(డ్రగ్స్, మద్యం, డ్రగ్స్) రవాణా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. భద్రతాపరమైన సమస్యలతోపాటు సరకు రవాణాలో అక్రమాలు చోటుచేసుకునేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. పన్నులు చెల్లించకపోవడం, పర్మిట్లు తీసుకోకపోవడం లాంటి వాటితో సర్కారు ఆదాయానికి గండిపడే అవకాశం ఉంటుంది. చెక్​పోస్టుల తొలగింపు వల్ల వాహనాల సగటు వేగం పెరుగుతుంది. ట్రాఫిక్​ సమస్య తగ్గేందుకు అవకాశం ఉంది.

అధికారుల్లో గుబులు! : ఉమ్మడి జిల్లాలో రవాణా చెక్‌పోస్టుల నుంచి ప్రభుత్వానికి భారీగా ఆదాయం వస్తుంది. అయితే అంతకన్నా ఎక్కువగా అక్కడ విధులు నిర్వర్తించే కొంతమంది సిబ్బంది లాభపడుతుంటారనే విమర్శలున్నాయి. ఇక్కడ పోస్టింగ్‌ తీసుకునేందుకు వెహికల్ ఇన్‌స్పెక్టర్లతో పాటు కానిస్టేబుల్స్‌ సైతం మరింత ఉత్సాహం చూపిస్తుంటారు. మంత్రుల స్థాయిలో ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఒక్క రోజు విధులు నిర్వర్తిస్తే మరుసటి రోజు సెలవుతోపాటు అమ్యామ్యాలకు కొదవ ఉండకపోవటమే దీనికి కారణమనే అభిప్రాయం ఉంది. ఏ అధికారి విధుల్లో ఉంటే ఆయన అసిస్టెంట్​లే (ప్రైవేటు సిబ్బంది) అన్నీ చూసుకుంటారు. జరిమానా తదితర అన్ని పనులు వీరే నియంత్రిస్తారు. చెక్‌పోస్టుల ఎత్తివేతతో ఇలాంటివాటికి అడ్డుకట్టపడనున్నాయి.

అవినీతికి చిరునామాగా ఆర్టీఏ ఆఫీసులు - ఏసీబీ తనిఖీల్లో రవాణాశాఖ అక్రమాలు బట్టబయలు - RTO

పైసలు ఉంటే ఏ పనైనా అయిపోతుంది! - ఆర్టీఏ కార్యాలయాల్లో ఆమ్యామ్యాలు

No more RTO Check posts in Khammam : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంతర్రాష్ట్ర చెక్‌పోస్టులను తొలగిస్తూ ఈ నెల 28వ తేదీన రాత్రి కీలక ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో 3 చోట్ల వీటిని తొలగించనున్నారు. అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దు ఉండే జిల్లాలో ఈ నిర్ణయంపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సర్కారు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం కొంతమంది రవాణా శాఖ అధికారులకు మాత్రం మింగుడు పడని అంశంగా మారిందనే చెప్పాలి. ఉమ్మడి జిల్లాలో రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో కల్లూరు, పాల్వంచ, అశ్వారావుపేట ప్రాంతాల్లో చెక్‌పోస్టులున్నాయి. ఇక్కడ ఎంవీఐ(మోటార్ వెహికల్ ఇన్​స్పెక్టర్), ఏఎంవీఐలతోపాటు కానిస్టేబుల్స్, సిబ్బంది 24 గంటల పద్ధతిలో పనిచేస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ అందించే సేవలన్నీ ఇకపై ఆన్‌లైన్‌లోనే సమకూర్చాలని నిర్ణయించారు. సర్వర్‌లో ఇందుకనుగుణంగా మార్పులు చేస్తోంది.

అంతర్రాష్ట్ర వాహనాలకు సంబంధించిన తాత్కాలిక అనుమతులు, వాహన పన్నులు, రవాణా శాఖ నిబంధనల పత్రాల తనిఖీలను సాధారణ వాహన తనిఖీల మాదిరిగానే చేపడతారు. ఇందుకోసం 6 నెలలపాటు మొబైల్‌ స్క్వాడ్లను నియమించి కొత్త రూల్స్​పై అవగాహన కల్పిస్తారు. నిబంధనలను పాటించని వాటిని గుర్తించేందుకు వీలుగా ఏఎన్‌పీఆర్‌(ఆటో నంబర్‌ ప్లేట్‌ రీడర్‌) కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

ఇప్పటిదాకా : ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోకి ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువగా సరకు రవాణాతోపాటు ప్రజలను తరలించే వెహికల్స్ రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. వాటికి చెక్‌పోస్టుల వద్ద రవాణా అధికారులు టెంపరరీ పర్మిట్‌ పత్రాలను జారీ చేసేవారు. సరకు ఎంటీ? లోడు ఎంత వస్తుందనే విషయాలతో పాటు పన్నులు సక్రమంగా చెల్లించారా? లేదా అనే వాటిపై తనిఖీలు చేస్తుంటారు. రూల్స్​కు విరుద్ధంగా పట్టుబడితే కేసులను నమోదు చేస్తారు.

లాభనష్టాలు : చెక్‌పోస్టుల తొలగింపు వల్ల వాహనాల రాకపోకలు మరింత సులభతరం అవుతాయి. వస్తు రవాణా వేగవంతమై వ్యాపారులకు ఖర్చు, సమయమనేది ఆదా అవుతుంది. చెక్‌పోస్టుల నిర్వహణ వ్యయం ప్రభుత్వానికి తగ్గనుంది. మరోపక్క నిషేధిత వస్తువులు(డ్రగ్స్, మద్యం, డ్రగ్స్) రవాణా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. భద్రతాపరమైన సమస్యలతోపాటు సరకు రవాణాలో అక్రమాలు చోటుచేసుకునేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. పన్నులు చెల్లించకపోవడం, పర్మిట్లు తీసుకోకపోవడం లాంటి వాటితో సర్కారు ఆదాయానికి గండిపడే అవకాశం ఉంటుంది. చెక్​పోస్టుల తొలగింపు వల్ల వాహనాల సగటు వేగం పెరుగుతుంది. ట్రాఫిక్​ సమస్య తగ్గేందుకు అవకాశం ఉంది.

అధికారుల్లో గుబులు! : ఉమ్మడి జిల్లాలో రవాణా చెక్‌పోస్టుల నుంచి ప్రభుత్వానికి భారీగా ఆదాయం వస్తుంది. అయితే అంతకన్నా ఎక్కువగా అక్కడ విధులు నిర్వర్తించే కొంతమంది సిబ్బంది లాభపడుతుంటారనే విమర్శలున్నాయి. ఇక్కడ పోస్టింగ్‌ తీసుకునేందుకు వెహికల్ ఇన్‌స్పెక్టర్లతో పాటు కానిస్టేబుల్స్‌ సైతం మరింత ఉత్సాహం చూపిస్తుంటారు. మంత్రుల స్థాయిలో ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఒక్క రోజు విధులు నిర్వర్తిస్తే మరుసటి రోజు సెలవుతోపాటు అమ్యామ్యాలకు కొదవ ఉండకపోవటమే దీనికి కారణమనే అభిప్రాయం ఉంది. ఏ అధికారి విధుల్లో ఉంటే ఆయన అసిస్టెంట్​లే (ప్రైవేటు సిబ్బంది) అన్నీ చూసుకుంటారు. జరిమానా తదితర అన్ని పనులు వీరే నియంత్రిస్తారు. చెక్‌పోస్టుల ఎత్తివేతతో ఇలాంటివాటికి అడ్డుకట్టపడనున్నాయి.

అవినీతికి చిరునామాగా ఆర్టీఏ ఆఫీసులు - ఏసీబీ తనిఖీల్లో రవాణాశాఖ అక్రమాలు బట్టబయలు - RTO

పైసలు ఉంటే ఏ పనైనా అయిపోతుంది! - ఆర్టీఏ కార్యాలయాల్లో ఆమ్యామ్యాలు

For All Latest Updates

TAGGED:

REMOVAL OF INTERSTATE CHECKPOINTSNO MORE RTO CHECK POSTS IN TGఆర్టీవో చెక్​పోస్టులు తొలగింపుNO MORE RTO CHECK POSTS IN KHAMMAMNO MORE RTO CHECK POSTS IN KHAMMAM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బొజ్జ గణపయ్యకు బై బై చెప్పేస్తున్నారా? - నిమజ్జనంలో ఇవి పాటించండి

ఇళ్లు కొనడానికి ఇదే సరైన సమయం! - ఈ 3 నెలల్లోనే ఎక్కువగా కొంటున్నారట

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

మీ పిల్లలు గణేశ్​ నవరాత్రుల్లో పాల్గొంటున్నారా? - భవిష్యత్తుకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.