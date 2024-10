ETV Bharat / state

మద్యం దుకాణాల అప్డేట్​ - మూడు రోజుల్లో మూడు వేల దరఖాస్తులు - Application For AP New Liquor Shops

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Application For AP New Liquor Shops ( ETV Bharat )

Application For New Liquor Shops in AP : రాష్ట్రంలో కొత్తగా మద్యం దుకాణాల కోసం ప్రభుత్వం దరఖాస్తులు ఆహ్వానించగా, 3 రోజుల్లో 3 వేల దరఖాస్తులు వచ్చాయి. నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన మొదటిరోజైన మంగళవారం 200 రాగా, గత రెండు రోజుల్లో 2,800కు పైగా అందాయి. ఇప్పటి వరకు రుసుముల రూపంలో రూ.60 కోట్లు సమకూరాయి. ఈ నెల తొమ్మిది వరకు గడువు ఉండగా, చివరి 3 రోజుల్లో ఎక్కువ దరఖాస్తులు పడే అవకాశముంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం 3,396 మద్యం దుకాణాలు, 12 స్మార్ట్ స్టోర్స్​లకు లైసెన్సుల జారీకి ఎక్సైజ్‌ శాఖ సోమవారం అర్ధరాత్రి తర్వాత నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.

చివరి 3 రోజుల్లో ఎక్కువ దరఖాస్తులు : మద్యం దుకాణాల కోసం మొత్తంగా లక్షకుపైగా దరఖాస్తులు రావొచ్చని ఎక్సైజ్‌ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. నాన్‌ రిఫండబుల్‌ దరఖాస్తు రుసుముల రూపంలోనే దాదాపు రూ.2 వేల కోట్ల ఆదాయం సమకూరుతుందని భావిస్తున్నారు. 2017లో 4,380 మద్యం దుకాణాలకు నోటిఫికేషన్‌ ఇవ్వగా, ఒక్కో దానికి సగటున 18 చొప్పున మొత్తంగా 78 వేల దరఖాస్తులు అందాయి. ఈసారి 3,396 దుకాణాలకుగానూ ఒక్కో దానికి సగటున 30 వరకు దరఖాస్తులు పడతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. చివరి 3 రోజుల్లో ఎక్కువ దరఖాస్తులు పడే అవకాశముందని అంటున్నారు.

ఆన్‌లైన్‌లో ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి : మద్యం దుకాణాల కోసం ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తుల స్వీకరణకు ఎక్సైజ్‌ శాఖ ప్రత్యేకంగా వెబ్‌పోర్టల్‌ తీసుకొచ్చింది. hpfsproject.com వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి తొలుత రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాలి. ఫోన్‌ నంబర్‌నే యూజర్‌ ఐడీగా వినియోగించుకొని, పాస్‌వర్డ్‌ సృష్టించుకోవాలి. తర్వాత యూజర్‌ నేమ్, పాస్‌వర్డ్‌ లేదా ఓటీపీతో లాగిన్‌ అయ్యి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన సమగ్ర యూజర్‌ మాన్యువల్‌ను వెబ్‌సైట్‌లో పొందుపరిచారు. దరఖాస్తు విధానానికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులు కూడా వెబ్‌సైట్‌లో పెట్టారు.

విశాఖలో గరిష్ఠం - అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అత్యల్పం : ఎక్సైజ్‌ శాఖ నోటిఫై చేసిన 3,396 దుకాణాల్లో 2,261 (66.57 శాతం) మండలాల్లోనే ఏర్పాటు చేయనుంది. నగరపాలక సంస్థల పరిధిలో 511, పురపాలక సంఘాల్లో 499, నగర పంచాయతీల్లో 125 చొప్పున నోటిఫై చేసింది. అత్యధికంగా విశాఖపట్నం కార్పొరేషన్‌ పరిధిలో 136, గుంటూరులో 52 చొప్పున ప్రకటించింది. జిల్లాల వారీగా చూస్తే అత్యధికంగా తిరుపతిలో 227, అత్యల్పంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పరిధిలో 40 దుకాణాలను నోటిఫై చేసింది.