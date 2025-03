ETV Bharat / state

అమెరికా రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు తెలంగాణ వాసులు మృతి - THREE DIE IN US ROAD ACCIDENT

Etv Bharat ( Etv Bharat )

Published : Mar 17, 2025, 10:25 AM IST

రోడ్డు ప్రమాదంలో రంగారెడ్డి జిల్లా కొందుర్గ్‌ మం. టేకులపల్లి వాసులు మృతి

మృతులు మాజీ సర్పంచ్‌ మోహన్‌రెడ్డి కుమార్తె కుటుంబీకులుగా గుర్తింపు

మృతులు ప్రగతిరెడ్డి (35), కుమారుడు హార్వీన్ (6), అత్త సునీత (56)