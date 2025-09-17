మూడో రోజులైన దొరకని ఆనవాళ్లు - భారీవర్షంలో తప్పిపోయిన ఆ ముగ్గురు ఎక్కడ?
నాలాల్లో గల్లంతైన ముగ్గురూ పాతికేళ్ల యువకులు - మూడో రోజూ నాలాల పొడవునా జల్లెడ - ఆచూకీ లభించక విలపిస్తున్న కుటుంబాలు - మ్యాన్హోల్ నుంచి దినేశ్కు చెందిన ద్విచక్రవాహనం వాహనం వెలికితీత
Published : September 17, 2025 at 1:42 PM IST
Three People Missing Fell Into Drains : వరద నాలాల్లో కొట్టుకుపోయిన ముగ్గురు బాధితుల ఆచూకీ మూడో రోజూ లభించలేదు. ఆదివారం (సెప్టెంబరు 14) రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షంతో ముషీరాబాద్లోని వినోభానగర్కు చెందిన దినేశ్, మల్లేపల్లి అఫ్జల్సాగర్కు చెందిన అర్జున్, రాము అనే యువకులు వరద నాలాలో కొట్టుకుపోయిన విషయం తెలిసిందే. జీహెచ్ఎంసీ, హైడ్రా సిబ్బంది మంగళవారం వరద నాలాలను జల్లెడపట్టినా ఫలితం దక్కలేదు. గౌలిగూడ నుంచి ఎంజీబీఎస్, చాదర్ఘాట్, ముసారాంబాగ్ మీదుగా నాగోల్ వరకు వెతికామని, అయినా ఎక్కడ బాధితుల జాడ లభించలేదని అధికారులు వెల్లడించారు.
దినేశ్ కోసం మ్యాన్హోల్లోకి : గల్లంతైన ముగ్గురి ఆచూకీ దొరకకపోవడంతో స్థానికంగా విషాదఛాయలు నెలకొన్నాయి. మూడేళ్ల కుమారుడితో దినేశ్ అలియాస్ సన్నీ(26) భార్య రాజేశ్వరి, అతని తల్లిదండ్రులు నాలా పొడవునా తిరిగారు. దినేశ్ ద్విచక్రవాహనాన్ని ఆదివారమే మ్యాన్హోల్లో గుర్తించిన డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు మంగళవారం వెలికితీశాయి. అక్కడే రోడ్డును పగులగొట్టి సిబ్బంది దినేశ్ కోసం మ్యాన్హోల్లోకి దిగి వెతికారు. అనంతరం ఆనవాళ్లు లేవంటూ బయటకొచ్చారు.
ద్విచక్రవాహనం దొరికిన చోటు నుంచి దుర్ఘటన జరిగిన ప్రాంతం వరకు ప్రతి క్యాచ్పిట్ను తెరిచి భూగర్భ డ్రైనేజీ మార్గంలో వెళ్లి వెతికినా సన్నీ జాడ దొరకలేదు. అఫ్జల్సాగర్ నాలాలో బాధితుల కోసం స్థానికులు రంగంలోకి దిగారు. నాలాల్లోకి దిగి కర్రలతో వెతికారు. నాలా లోపల అడ్డంకులను తొలగిస్తే ఆచూకీ దొరికే అవకాశం ఉందని స్థానికులు కోరారు. అధికారులు దీనికి ఒప్పుకోవట్లేదంటూ గౌలిగూడలో ధర్నా చేసి నిరసన తెలిపారు.
డ్రోన్లతో జల్లెడ : డ్రోన్తో మూసీ నదిలో వెతికామని, వ్యర్థాలు నిలిచిన చోట, బండరాళ్ల వద్ద వెతికినా ఫలితం దక్కలేదని హైడ్రా సిబ్బంది తెలిపారు. బుధవారం రోజూ గాలింపు కొనసాగుతుందని అధికారులు వెల్లడించారు.
నాలాలో ఎలా పడ్డారంటే : సెప్టెంబరు 14 ఆదివారం రాత్రి మల్లేపల్లి అఫ్జల్సాగర్ కాలనీకి వర్షం కారణంగా ఎగువ నుంచి వరద పోటెత్తుతోంది. కాలనీ చివరలో ఓ నాలా ఉంది. అక్కడున్న ఇంట్లోనే అర్జున్, రాము కుటుంబాలు ఉంటున్నాయి. వీరిద్దరూ వరుసకు మామ, అల్లుళ్లు అవుతారు. వారికి రోజూ ఇంటి ముందు మంచం వేసుకుని నిద్రించడం అలవాటు.
అదేమాదిరిగా ఆదివారం రాత్రివేళ మంచంపై విశ్రాంతి తీసుకుంటుండగా ఒక్కసారిగా ఉధృతంగా వచ్చిన వరద వారిని నాలాలోకి నెట్టి పడేసింది. కుటుంబ సభ్యులు కాపాడే ప్రయత్నం చేసినా ఫలితం లేకపోయింది. అర్జున్ భార్యకు నెల క్రితం కుమారుడు జన్మించాడు. వరుసగా రెండు, నాలుగు, ఆరేళ్ల వయసున్న చిన్న చిన్న ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. రాముకు కూడా సుమారు అంతే వయసున్న నలుగురు పిల్లలున్నారు. వీరంతా రోజు కూలీ చేసుకుంటూ జీవనం గడుపుతుంటారు.
దినేశ్ తిరిగొస్తాడనే నమ్మకంతో : పద్మారావునగర్, సికింద్రాబాద్ ప్రాంతాల్లో ఆదివారం రాత్రి కురిసిన వర్షం కారణంగా నీరు మొత్తం ముషీరాబాద్లోని నాలాను ముంచెత్తింది. అదే సమయంలో ముషీరాబాద్ పరిధి వినోభానగర్కు చెందిన దినేశ్ అలియాస్ సన్నీ సమీపంలోని స్నేహితుడి ఇంటికి చేరుకున్నాడు. రోడ్డుపై వరద ఒక్కసారిగా పెరగడంతో బైక్ను సురక్షిత ప్రాంతంలో పార్క్ చేసేందుకు నాలా సమీపంలోకి వెళ్లగా అప్పుడే పక్కనున్న ప్రహరీ కూలింది.
రహదారిపై నిలిచిన భారీ వరదంతా నాలాలోకి మళ్లడంతో బైక్తో పాటు దినేశ్ కూడా నాలాలో పడిపోయారు. స్థానికులు అతణ్ని రక్షించే ప్రయత్నం చేసినా కాపాడలేకపోయారు. వర్షం తగ్గిన తర్వాత పోలీసులు, హైడ్రా సిబ్బంది మ్యాన్హోళ్లను ఓపెన్ చేస్తూ వెళ్లగా పక్కనున్న కాలనీలో బైక్ లభ్యమైంది. అతను తప్పకుండా తిరిగొస్తాడనే నమ్మకంతో విషయాన్ని దినేశ్ తల్లిదండ్రులు, భార్యకు చెప్పలేదు. భర్త నాలాలో కొట్టుకుపోయాడన్న విషయం సోమవారం (సెప్టెంబరు 15న) ఉదయం భార్యకు తెలియడంతో ఆమె రోదన ఆకాశాన్ని తాకింది.
