పిడుగుపాటుకు ముగ్గురు మృతి - ఎక్కడంటే? - Three People Died to thundered

Three People Died Due to Thundered in Vikarabad : రాష్ట్రంలో పిడుగుపడి ముగ్గురు మృత్యువాత పడ్డారు. ఈ ఘటన వికారాబాద్​ జిల్లా యాలాల మండలంలో జరిగాయి. జిల్లాలో రెండు చోట్ల పిడుగులు పడిన ఘటనలో ముగ్గురు మరణించారు. మృతి చెందిన వారిలో ఇద్దరు యాలా మండలం జంటుపల్లి గ్రామానికి చెందిన శ్రీనివాస్​, లక్ష్మణప్పగా గుర్తించారు. మరొకరు ఇదే మండలంలోని బెన్నూరు గ్రామానికి చెందిన వెంకప్ప మృతి చెందారు.

అకాల వర్షానికి కొట్టుకుపోయిన ధాన్యం : మరోవైపు అకాల వర్షం అన్నదాతలను అవస్థలు పాలు చేసింది. మెదక్​ జిల్లా నర్సాపూర్​ నియోజకవర్గంలోని శివంపేట మండలంలోని కురిసిన వర్షానికి రైతులు అనేక అవస్థలు పడ్డారు. చిన్నగొట్టి ముక్కుల గ్రామంలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద అకాల వర్షంతో ధాన్యం తడిసిపోయింది. అలాగే చెన్నాపూర్​ గ్రామంలో రోడ్డుపై అరబెట్టిన ధాన్యం వర్షానికి కొట్టుకుపోయింది. దీంతో ఈరెండు గ్రామాల్లో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే చర్యలు చేపట్టి తడిసిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసి రైతులను ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

సికింద్రాబాద్​లో ఉరుములతో కూడిన వర్షం : అలాగే సికింద్రాబాద్​లోని బోయిన్​పల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్​, మారేడుపల్లి, చిలకలగూడ, బేగంపేట్​, ప్యారడైజ్​ ప్రాంతాల్లో భారీ స్థాయిలో వర్షం కురిసింది. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం ఒక్కసారిగా ఈ ప్రాంతాలపై దండెత్తినట్లు పడింది. వర్షం కారణంతో రహదారులన్నీ జలమయమయ్యాయి. పలు చోట్ల వర్షం కారణంగా డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లాయి. దీంతో పాదాచారులు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. మరోవైపు వాహనాదారులు ట్రాఫిక్​ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.

ఈ వర్షాలు ఇలా మరో రెండు రోజుల పాటు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ముందస్తుగా వర్షాకాలం ప్రారంభం కావడంతో అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మ్యాన్​హోల్​ వద్ద తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. రహదారులపై నీరు నిలిచిపోకుండా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయాలన్నారు. ఇంటి నుంచి వర్షంలోకి వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ నగరవాసులకు విజ్ఞప్తి చేస్తోంది.

