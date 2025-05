ETV Bharat / state

బావిలోకి దూసుకెళ్లిన కారు - ముగ్గురు జలసమాధి - CAR PLUNGES INTO WELL THREE DIED

three_people_after_car_plunges_into_well_in_annamayya_district ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 18, 2025 at 10:28 AM IST 1 Min Read