People Cheated Private Bank and Took Loans: బ్యాంకులో లోన్ల పేరుతో ఓ ప్రైవేటు బ్యాంకుని, ప్రజలని మోసం చేసి రూ.2.50 కోట్లు కాజేసిన ఘటన ఏలూరు జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ క్రమంలో నగరంలోని ఎస్పీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఎస్పీ ప్రతాప్ శివకిశోర్ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు.
ఏలూరులోని గొల్లగూడేనికి చెందిన వరపుల ఫణీంద్రకుమార్ మాజీ క్రికెటర్. ఇతను గతంలో స్థానిక పవర్పేటలోని ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ శాఖ అధికారిగా పని చేశారు. ఆయనతో పాటు తంగెళ్లమూడి బీడీ కాలనీకి చెందిన ప్రసాదం జయకృష్ణ, దెందులూరు మండలం మేదెన రావుపాలేనికి చెందిన మూసి సీతారామయ్య అదే బ్యాంకులో రుణ బ్రోకర్లుగా పని చేశారు. వీరంతా పలువురికి ఆ బ్యాంకులో లోన్లు ఇప్పిస్తామంటూ వారి ఆధార్, పాన్కార్డు తీసుకుని వేరే వాళ్ల ఇళ్ల ఫొటోలను వారి ఆస్తిగా చూపుతూ నకిలీ పత్రాలతో నమోదు చేయించి ఆ బ్యాంకులో రుణాలు తీసుకున్నారు.
వేరే వాళ్ల ఇళ్లను వారి ఆస్తిగా చూపుతూ: ఇలా వారు బ్యాంకు నుంచి రూ.2.50 కోట్లు స్వాహా చేశారు. ఇటీవల ఆ బ్యాంకులో ఆడిట్ జరగగా ఉన్నతాధికారులు రికార్డులు పరిశీలించడంతో అసలు విషయం బయట పడింది. దీంతో విజయవాడలోని ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ జోనల్ మేనేజర్ తుమ్ము శ్రీనివాసరెడ్డి ఏలూరు టూటౌన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో సీఐ అశోక్కుమార్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితులైన ఫణీంద్రకుమార్, జయకృష్ణ, సీతారామయ్యలను అరెస్ట్ చేశారు. ఇంకా కొంతమంది నిందితులు ఉన్నారని, వారిని కూడా అరెస్టు చేస్తామని ఎస్పీ తెలిపారు.
నిందితుల నుంచి నకిలీ పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నామని, వారి ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుంటామని ఎస్పీ తెలిపారు. ఆధార్, పాన్కార్డు, ఆస్తిపత్రాలు వంటివి ఎవరిని పడితే వారిని నమ్మి ఇవ్వొద్దని, సరైన వారికి ఇస్తున్నామో లేదో తెలుసుకోవాలని, బ్యాంకు అధికారులు కూడా తమ బ్యాంకులను తరచు తనిఖీలు చేస్తుండాలని ఎస్పీ సూచించారు.
రుణాలు ఇప్పిస్తామంటూ ప్రజల నుంచి ఆధార్ కార్డులు, పాన్ కార్డులు తీసుకోవడం, ఇతరుల ఇళ్ల వద్ద ఫొటోలు దిగి ఆ ఇంటినే వారి ఆస్తిగా రిజిస్టర్ చేయించి దాన్ని ఏయూ ఫైనాన్స్ నందు చూపించి బ్యాంకును, ప్రజలను మోసం చేస్తున్నట్లు మా విచారణలో తేలింది. ఇలా వారు సుమారు రూ.2.50 కోట్లకు నకిలీ పత్రాలు తయారుచేసి వాటి ద్వారా రుణాలు తీసుకున్నట్లు గుర్తించాం. నిందితులు ఫణీంద్రకుమార్, జయకృష్ణ, సీతారామయ్యలను అరెస్ట్ చేశాం. ఇంకా కొంతమంది నిందితులు ఉన్నారు వారిని కూడా త్వరలోనే అరెస్టు చేస్తాం.- ప్రతాప్ శివకిశోర్, ఎస్పీ
