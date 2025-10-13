ETV Bharat / state

3 నెలల బాలుడికి పోలియో చుక్కలు - గుక్కపెట్టి ఏడుస్తూ అరగంటలోనే మృతి

సంగారెడ్డి జిల్లా కంగ్టి మండలంలో విషాద ఘటన - పోలియో చుక్కలు వేసిన అరగంటకు బాలుడి మృతి - కారణాన్ని నిర్ధారించని వైద్యారోగ్యశాఖ అధికారులు - పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన తల్లిదండ్రులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2025 at 10:37 AM IST

3-Months Boy Dies After Polio Vaccination : పోలియో చుక్కలు వేసిన అరగంటకు మూడు నెలల వయసున్న బాలుడు మృతి చెందాడు. మృతికి గల కారణాన్ని వైద్యారోగ్యశాఖ అధికారులు నిర్ధారించలేదు. సంగారెడ్డి జిల్లా కంగ్టి మండలం భీంరా గ్రామంలో ఆదివారం చోటుచేసుకున్న ఈ విషాద ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం,

భీంరా గ్రామానికి చెందిన సర్కుదొడ్డి స్వర్ణలత - ఉమాకాంత్​ దంపతులకు ముగ్గురు కుమార్తెలున్నారు. నాలుగో సంతానంగా మూడు నెలల క్రితం బాలుడు జన్మించాడు. చిన్నారికి అదివారం గ్రామంలో తల్లి స్వర్ణలత పోలియో చుక్కలు వేయించిన తర్వాత ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. ఇంటికి వెళ్లాక ఆ చిన్నారి గుక్కతిప్పుకోకుండా ఏడ్చాడు. తల్లి ఎంత ప్రయత్నించినా ఏడుపు ఆపలేదు. దీంతో కుటుంబీకులు ఆందోళన చెంది, స్థానిక ఆర్​ఎంపీ వద్దకు తీసుకెళ్లారు.

ఆ సమయంలో అందుబాటులో లేకపోవడంతో పోలియో చుక్కలు వేస్తున్న శిబిరం వద్దకు బాలుడితో వెళ్లారు. కానీ అప్పటికే ఆ పిల్లాడు అపస్మారక స్థితికి చేరినట్లు గుర్తించారు. దీంతో హూటాహుటిన కంగ్టి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తీసుకెళ్లగా, అప్పటికే ఆ బాలుడు మృతి చెందినట్లు వైద్యులు స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంపై కంగ్టి పీహెచ్​సీ వైద్యాధికారిణిని నిలదీయగా, బాలుడి మరణం పోలియో చుక్కలు వేయడం వల్ల జరగలేదని, వేరే ఇతర కారణాలు ఉండవచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.

మృతికి పోలియో చుక్కలు కారణం కాదు : ఈ విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఆసుపత్రి వద్దకు చేరుకొని బాలుడి మృతదేహాన్ని ఖేడ్​ ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ చిన్నారి మృతికి కారణాలు తేల్చాలంటూ బాధిత కుటుంబీకుల ఫిర్యాదుతో మృతదేహాన్ని పోస్ట్​మార్టమ్​కు తరలించామని, నివేదిక అనంతరం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తామని కంగ్టి సీఐ వెంకట్​రెడ్డి వెల్లడించారు. దీంతో అక్కడి జిల్లా ఇన్​ఛార్జి వైద్యాధికారిణి నాగనిర్మలను వివరణ కోరగా, ఆ గ్రామంలో 108 మంది చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేశామని, ఎవరికీ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవన్నారు. బాలుడి మృతికి పోలియో చుక్కలు కారణం కాదని వివరించారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆరు జిల్లాల పరిధిలో : హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, సంగారెడ్డి, వరంగల్‌, హనుమకొండ, వరంగల్‌ జిల్లాల పరిధిలోని పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య శాఖ ఆదివారం పల్స్‌ పోలియో టీకా ప్రత్యేక డ్రైవ్‌ను నిర్వహించింది. ఈ జిల్లాల పరిధిలో 5 ఏళ్లలోపు చిన్నారులు 17,56,789 మంది ఉన్నట్లు అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇందులో 16,35,432 మంది పిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేశామని ఆరోగ్య, కుటుంబ, సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్‌ డాక్టర్‌ సంగీత సత్యనారాయణ వెల్లడించారు. మిగిలిన పిల్లలకు కూడా పోలియో చుక్కలు వేయించాలని తల్లదండ్రులకు ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ పోలియో చుక్కలు వేయించుకోని వారి పిల్లల కోసం సోమ, మంగళవారం ఆరోగ్యశాఖ సిబ్బంది ఇంటింటికీ తిరిగి టీకాలు వేస్తారని తెలిపారు.

వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు : పోలియో మహమ్మారి నుంచి పిల్లలను కాపాడుకునేందుకు ఏటా ప్రభుత్వం పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులకు తల్లిదండ్రులు తప్పక పోలియో చుక్కలు వేయించాలి. దీంతో పోలియో వైరస్ నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది. ఇది శాశ్వత పక్షవాతం, మరణానికి దారితీసే ప్రమాదకరమైన వ్యాధి. టీకాలు వేయడం వల్ల రోగ నిరోధక వ్యవస్థ వైరస్‌ను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధమవుతూ దాని వ్యాప్తిని నిరోధిస్తుంది. పిల్లలను పోలియో తీవ్రమైన ప్రభావాల బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది.

