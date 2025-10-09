భయంతో సోదరుడినే చంపేశారు - నిలదీసేందుకు వెళ్లి ప్రాణాలు తీసేశారు
పాతకక్షలతో వరుసకు సోదరుడిని చంపిన ముగ్గురు వ్యక్తులు - నిందితుల సోదరులు, భార్యను వేధిస్తున్న బాధితుడు - పద్ధతి మార్చుకోవాలని చెప్పినా వినకపోవడంతో బండరాయితో మోది హత్య
Published : October 9, 2025 at 10:27 AM IST
Three Men Killed their Brother over Old Feuds : భయం ఒక్కోసారి తెగింపునకు తొలి అడుగుగా మారుతుంది. ఎదుటివాడు ఏదో చేస్తాడన్న భయంతో ఇవతలి వారు ఓ అడుగు ముందుకేస్తారు. ఆ తెగింపు ఒక్కోసారి మంచి చేస్తుంది. మరోసారి లేనిపోని అనర్థాలకు దారి తీస్తుంది. మెదక్ జిల్లాలో సరిగ్గా ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. చంపేస్తానంటూ పదేపదే ఓ వ్యక్తి బెదిరిస్తున్నాడు. దీనికితోడు దొంగతనం కేసులు అంటగట్టడం, మహిళను వేధిస్తుండటం సహించలేక ముగ్గురు కలిసి అతడిని హత్య చేశారు. ఆ వ్యక్తి ఏమైనా చేస్తాడేమోనని భయపడి పోయి, వీరే దారుణానికి ఒడిగట్టారు.
మెదక్ జిల్లా చిన్న శంకరంపేట మండలం శాలిపేటకు చెందిన ఉప్పరి యాదగిరిని కట్టెలతో కొట్టి, బండరాయితో మోది అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేశారు. అతని ఆగడాలు భరించలేకే అంతమొందించామని వరుసకు సోదరులైన ఉప్పరి శ్యాముల్, రాములు, ఎల్లంలు పోలీసుల విచారణలో తెలిపారు. శాలిపేటకు చెందిన ఉప్పరి యాదగిరిపై హత్యాయత్నంతో పాటు అనేక కేసులు ఉన్నాయి. ఉప్పరి శ్యాములు తమ్ముడు సిద్ధరాములుపై దారి విషయంలో కట్టెతో కొట్టి హత్యాయత్నం చేశాడు. అలాగే గొర్రెల దొంగతనం కేసులో ఉప్పరి రాములు సోదరుడు లక్ష్మణ్ను ఇరికించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఎల్లం భార్యను సైతం యాదగిరి తీవ్రంగా వేధిస్తున్నట్లు సమాచారం. దీంతో ఈ ముగ్గురు యాదగిరిపై కక్షపెంచుకున్నారు.
పథకం ప్రకారం హత్య : యాదగిరిని పద్ధతి మార్చుకోవాలని ఈ ముగ్గురు పదేపదే హెచ్చరించారు. అయినప్పటికీ వారిని లెక్కచేయకపోవడమే గాక ముగ్గురిని చంపుతానంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. ఇప్పటికే ఓ హత్యాయత్నం కేసుతో పాటు పలు కేసులు ఉన్న యాదగిరి అన్నంత పని చేస్తాడని వారు ముగ్గురూ భయపడ్డారు. అతను ఏదైనా చేసేలోపే తామే ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. యాదగిరి చేష్టలతో విసిగిపోయిన ముగ్గురూ అతన్ని నిలదీసేందుకు అతడి ఇంటికి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో వారి మధ్య గొడవ జరిగింది. ముగ్గురూ కలిసి యాదగిరిని కిందపడేసి కట్టెలతో కొట్టారు. అనంతరం బండరాయితో తలపై మోది హత్య చేశారు.
ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు : మృతుని బంధువులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. పాతకక్షల నేపథ్యంలో తామే హత్య చేసినట్లు నిందితులు అంగీకరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆ ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకొని రిమాండ్కు తరలించారు.
"యాదగిరిని చంపిన వ్యక్తులు అతనికి సంబంధించిన దాయాదులు అయిన ఉప్పరి రాములు, ఉప్పరి శ్యాములు, ఉప్పరి ఎల్లం. ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిసి అతడిని చంపారు. ఇంట్లో ఉన్న యాదగిరిని బయటకు లాక్కొని వచ్చి ఖాళీ ప్రదేశంలో పట్టపగలే రాళ్లతో గట్టిగా కొట్టడం వల్ల అతడు అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు. మా దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చిన విషయాలు ఏంటంటే యాదగిరి అనే వ్యక్తి నేర చరిత్ర కలిగిన వ్యక్తి. ఇతడిపై పోలీస్ స్టేషన్లో రౌడీషీట్ కూడా ఉంది. హత్యాయత్నం కేసుల్లో కూడా ఉన్నాడు. హత్య చేసిన ముగ్గురు నిందితులకు యాదగిరిపై వ్యక్తిగతమైన కక్షలు ఉండటంతో పథకం ప్రకారం చంపేశారు. - నరేందర్ గౌడ్, డీఎస్పీ
మామను హత్య చేసిన మేనకోడలు - అనుమానం రాకూడదని వెండి ఆభరణాల దోపిడీ