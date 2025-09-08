జైలు వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నేతల అరాచకం - అరుపులు, కేకలతో హంగామా
మద్యం కేసు నిందితుల విడుదల వేళ వైఎస్సార్సీపీ నేతల వీరంగం - ఆదివారం ఉ. 9.30 గం.కు విడుదల చేసిన అధికారులు - ఇంతలోపే జైలు వద్దకు చేరుకుని హంగామా
YSRCP Leaders Shout and Scream at Vijayawada Jail: ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినప్పటి నుంచి. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, శ్రేణులు రాష్ట్రంలో అలజడులు సృష్టించేందుకు యత్నిస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పటికే జగన్ పర్యటనల వేళ రచ్చ రచ్చ చేస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు తాజాగా మద్యం కేసు నిందితుల విడుదల సమయంలోనూ హల్చల్ చేశారు. కృష్ణమోహన్రెడ్డి, ధనుంజయ్రెడ్డి, బాలాజీ గోవిందప్పకు శనివారం ఏసీబీ కోర్టు బెయిల్ ఇవ్వడంతో ఆదివారం ఉదయం విడుదల చేసేందుకు జైలు అధికారుల సిద్ధమయ్యారు. అయితే ఈలోపే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, శ్రేణులు జైలు వద్ద అరుపులు, కేకలతో హంగామా సృష్టించారు.
మద్యం కుంభకోణం కేసులో అరెస్టయిన ముగ్గురు నిందితులు ధనుంజయ్రెడ్డి, కృష్ణ మోహన్ రెడ్డి, బాలాజీ గోవిందప్ప విడుదల సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు జైలు వద్ద రెచ్చిపోయారు. జైలు అధికారులు నిబంధనల ప్రకారమే వారిని విడిచి పెట్టేందుకు ప్రక్రియ అంతా పూర్తి చేసి ఆదివారం ఉదయం 9 గంటల 30 నిమిషాలకే వదిలేశారు. కానీ ఇంతలోపే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, శ్రేణులు వికృత చేష్టలతో అక్కడ ఉద్రిక్త వాతావరణాన్ని సృష్టించారు. అంబటి రాంబాబు, దేవినేని అవినాష్, నారాయణమూర్తి, వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్, మల్లాది విష్ణు, తలశిల రఘురాం, వారి అనుచరులు, విద్యార్థి సంఘం నేత రవిచంద్ర, వైఎస్సార్సీపీ లీగల్ సెల్ న్యాయవాదులు అరుపులు, కేకలతో జైలు ఎదుట హల్చల్ చేశారు.
గొడవ చేయాలనే పక్కా ప్రణాళికతో: కచ్చితంగా గొడవ చేయాలనే పక్కా ప్రణాళికతో తెల్లవారు జామునే జైలు వద్దకు చేరుకుని రచ్చ రచ్చ చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. రహదారిపై బైఠాయించి ప్రభుత్వం, జైలు అధికారులకు వ్యతిరకేంగా నినాదాలు చేశారు. జైలు తలుపులు బాదుతూ నానా హంగామా సృష్టించారు. జైలు అధికారులు సముదాయించాలని ఎంత ప్రయత్నించినా వారి మాట కనీసం వినేందుకు ఆసక్తి చూపలేదు. జైలు సూపరింటెండెంట్ ఇర్ఫాన్ మచిలీపట్నం నుంచి ఉదయం 8 గంటల 30 నిమిషాలలోపే జైలుకు వస్తారని వెంటనే ప్రక్రియ అంతా పూర్తి చేసి వదిస్తేమంటూ అధికారులు స్పష్టంగా చెప్పారు. కానీ ఇవేవి పట్టించుకోకుండా జైలు లోపల ఉన్న నిందితులూ హంగామా సృష్టించారు. గోవిందప్ప బాలాజీ తలను గోడకు కొట్టుకున్నట్లు నటించి మరీ అరుపులతో హడలెత్తించారు.
జైలు అధికారులు నచ్చజెప్పి, బతిమాలి నిబంధనలు వివరించినా వినలేదు. బెయిల్ మంజూరైన గోవిందప్ప బాలాజీ, ధనుంజయ్ రెడ్డి, కృష్ణమోహన్ రెడ్డి కంటె ఎక్కువగా ఇదే కేసులో అరెస్టయి జైలులో ఉన్న చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి రెచ్చిపోయారు. ఎందుకు విడుదల చేయడం లేదు? మీకు ఏం హక్కుంది? కావాలనే కుట్రలు చేస్తున్నారా? ఎవరినీ వదిలేది లేదు అసలు ఉదయం 6 గంటలకే బయటకు పంపాలంటూ చిందులు తొక్కారు. జైళ్ల ఐజీ, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ హల్చల్ చేశారు. చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి మద్యం కేసులో అరెస్టయినప్పటి నుంచి కోర్టు, ఆసుపత్రికి ఎప్పుడు తీసుకొచ్చినా అరుపులు, కేకలు, శాపనార్థాలతో నానా రభసా చేస్తూనే ఉన్నారు.
అదే తరహాలో జైలు లోపల నుంచి నానా యాగీ చేశారు. జైలు లోపల నుంచి చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి, ఇతర నిందితుల అరుపులు, కేకలు స్పష్టంగా వినిపిస్తుండటంతో బయట ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రెచ్చిపోయారు. ఏయ్ ఎవడ్రా లోపల? మా వాళ్లను ఏం చేస్తున్నారు? ఏం జరుగుతుంది? ఎందుకు మా వాళ్లు అరుస్తున్నారు? అంటూ బయట నుంచి తలుపులు బాదుతూ రెచ్చిపోయారు. పోలీసులు నెట్టుకుంటూ ముందుకెళ్లారు. జైలు లోపల ఎదో జరిగిపోతోందన్నట్లు సీన్ క్రియేట్ చేశారు. ప్రభుత్వం, అధికారులను పరుష పదజాలంతో దూషిస్తూ ఊగిపోయారు.
బెయిల్ నిబంధనల ప్రకారమే విడుదల: జైలు అధికారులు చెప్పినట్టే 8 గంటల 30 నిమిషాలకు సూపరింటెండెంట్ రాగానే ప్రక్రియ అంతా పూర్తి చేసి ముగ్గురు నిందితులను 9 గంటల 30 నిమిషాలకు విడుదల చేశారు. ముగ్గురు నిందితులు బయటకు రాగానే నేరస్థుల్లా తీసుకెళ్తే హీరోల్లా బయటకొచ్చారంటూ అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు కృష్ణమోహన్ రెడ్డిని భుజాలపై కూర్చోబెట్టుకుని ఊరేగించాలని వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ప్రయత్నించాయి. అయితే ఆయన వద్దంటూ వారించి కారు ఎక్కి వెళ్లిపోయారు. నిందితుడు ధనుంజయ్రెడ్డి బయటకు రాగానే మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ ప్రభుత్వానికి న్యాయమన్నా, చట్టమన్నా గౌరవం లేదని వ్యాఖ్యానించారు. హైకోర్టులో హౌస్ మోషన్ మూవ్ చేశారని స్టే వస్తే మళ్లీ తమని లోపలే బంధించాలని ఆలస్యం చేశారని ఆరోపించారు. లోపలి నుంచి గొడవ చేయడం వల్ల వదిలారన్నారు.
బెయిల్ నిబంధనల ప్రకారమే విడుదల చేశామని ఎక్కడా తాత్సారం చేయలేదని జైలు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. జైలు వద్ద హల్చల్ చేసి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొల్పడంపై విజయవాడ పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు నేరుగా వాహనాలతో జైలు గేటు ముందుకు వచ్చి అక్కడ పార్కింగ్ చేయడంతో ఇలాంటి పరిస్థితి తలెత్తిందని భావించి పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇకపై వాహనాలను జైలు గేటు ఎదుట పార్కింగ్ చేయనీయకుండా ఆపాలని నిర్ణయించారు.
