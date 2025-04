ETV Bharat / state

విషాదం - 11 కేవీ విద్యుత్ తీగలు తగిలి ముగ్గురు కూలీలు మృతి - THREE DIED DUE TO ELECTRIC SHOCK

Published : April 12, 2025 at 5:56 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Three Labourers Died after Hit by 11KV Power Lines: హైడ్రాలిక్ ట్రావెల్​కి 11 కేవీ విద్యుత్ తీగలు తగిలి ముగ్గురు కూలీలు దుర్మరణం చెందిన ఘటన తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే కోరుకొండ మండలం కాపవరం గ్రామంలోని భీశెట్టి గణపతికి చెందిన సూర్య మహాలక్ష్మి మోడ్రన్ రైస్ మిల్లులో రోజు మాదిరిగానే ఆరుగురు జట్టు కూలీలు గోదాములోని ధాన్యం తెచ్చేందుకు కన్వీనర్ బెల్ట్ హైడ్రాలిక్ ట్రాలీ లాకెళ్తున్నారు.

మరో ముగ్గురికి స్వల్ప గాయాలు: హైడ్రాలిక్ ట్రాలీ పైకెత్తి ఉండటంతో 11 కేవీ విద్యుత్ తీగలు తగిలాయి. ముగ్గురు కూలీలైన ఆకుల శ్రీరాములు, బలసాని అన్నవరం సత్యనారాయణ, జాజుల వెంకటేశ్వరరావు షాక్​కు గురై అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో ముగ్గురు నాగు, యేసు రాజు సీతయ్యలు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. రైస్ మిల్లుకు వెళ్లే విద్యుత్ తీగలు కిందకి వేలాడి ఉండటంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. యాజమాన్యం, విద్యుత్ శాఖ నిర్లక్ష్యమే దుర్ఘటనకు కారణమని కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు ఆందోళనకు దిగారు. ఈ ఘటనతో బాధిత కుటుంబ సభ్యుల రోదనలు మిన్నంటాయి. కోరుకొండ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.