భలే స్నేహం గురూ - ఒకే క్లాస్లో చదివి, ఒకే గుడిలో ఉద్యోగం
ఒకే ఊరు, ఒకటే తరగతి నుంచి కలిసి చదువుతున్న స్నేహితులకు ఒకే శాఖలో ఉద్యోగం - భలే స్నేహం గురూ! అంటూ అభినందిస్తున్న స్థానికులు
Published : October 6, 2025 at 4:47 PM IST
Mallecheruvu Three Friends Story : స్నేహం అనేది జీవితంలో ఒక మధురమైన అనుభూతి. అలాంటి స్నేహితులు చిన్నప్పటి నుంచి ఒకే పాఠశాలలో చదువుకోవడం వల్ల వారి మధ్య బలమైన అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత ఉన్నత చదువు కోసం వేర్వేరు ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటారు. అలా వెళ్లిన వారు కేవలం పండగలకు వచ్చినప్పుడు చిన్నప్పటి స్నేహితులను కలుస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ ముగ్గురు స్నేహితులు ఒకే దగ్గర కలిసి చదువుకోవడం ఆ తర్వాత ఉద్యోగం కూడా ఒకే దగ్గర చేయడం అనేది ఆనందకరమైన విషయం. మరి ఆ ముగ్గురి స్నేహితుల కథేంటో ఇప్పుడు చుద్దాం.
స్వామివారి చెంత శఠగోపం పెడుతూ దీవెనలు అందిస్తున్న అర్చకుడి పేరు కొంకపాక శివ విష్ణువర్ధన్శర్మ. దీవెనలు అందుకుంటున్న వ్యక్తి పేరు నాగెళ్ల శంభిరెడ్డి. వారి పక్కనే ఉన్న మరో వ్యక్తి పేరు కూన్రెడ్డి కొండారెడ్డి. ఐతే ఏంటీ ప్రత్యేకత అనుకుంటున్నారా? ప్రస్తుతం వీరు మేళ్లచెరువులోని ఇష్ట కామేశ్వర సమేత శ్రీ స్వయంభు శంభులింగేశ్వరస్వామి ఆలయంలో ఈ ముగ్గురూ ఉద్యోగులే.
ముగ్గురు మిత్రులు, ఒకే ప్రయాణం : దీవెనలు అందించే వ్యక్తి ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు. దీవెనలు అందుకుంటున్న అతడు ఆలయ కార్యనిర్వహణ అధికారి. పక్కనే ఉన్న మరొకరు ఆలయ జూనియర్ అసిస్టెంటు. దీనిలో వింతేముంది అనుకుంటున్నారా? ఉంది మరి. వీరు ముగ్గురూ క్లాస్మేట్స్ కావడం అనేది తెలుసు. వీరి స్వగ్రామం మేళ్లచెరువు కావడం విశేషమే కదా!
వీళ్లు ముగ్గురూ పదో తరగతి వరకు మేళ్లచెరువులోని జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలోనే చదువుకున్నారు. ఆ తర్వాత శంభిరెడ్డి, కొండారెడ్డిలకు 1993లోనే దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖలో జూనియరు అసిస్టెంట్లుగా ఉద్యోగం లభించింది. విష్ణుకూ 2000లో ఇదే ఉద్యోగం వచ్చింది. అప్పటి నుంచి వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో వీరు విధులు నిర్వహించారు. గత కొన్నేళ్లుగా అర్చక వృత్తినీ చేస్తున్న విష్ణువర్ధన్కు జూనియర్ అసిస్టెంటు నుంచి అర్చకుడిగా ఇక్కడి శివాలయంలో ఉద్యోగం అవకాశం పొందాడు.
14 ఏళ్లుగా ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడిగా : ఇతను గత పద్నాలుగేళ్లుగా ఇక్కడే ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. కొండారెడ్డి దాదాపు తొమ్మిదేళ్ల నుంచి ఇక్కడే విధుల్లో ఉన్నారు. ఇటీవల రెండు నెలల కిందట జూనియర్ అసిస్టెంటు నుంచి ఉద్యోగోన్నతి పొందిన శంభిరెడ్డి ఆలయ కార్యనిర్వహణ అధికారిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
ఒకే శాఖలో ముగ్గురి ఉద్యోగాలు : ఒకే ఊరు, ఒకటే తరగతి స్నేహితులుగా ఉన్న వీరు ప్రస్తుతం ఒకే శాఖ ఉద్యోగులుగా ఒకే ఆలయంలో విధులు చేపట్టడం గమనార్హం. వారి సొంత ఊళ్లో ఇష్టదైవం శివయ్యకు సేవలందించే అవకాశం కలగడం తమ అదృష్టమని ఈ ముగ్గురూ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గ్రామంలో వీరి గురించి తెలిసిన భక్తజనం ఓహో భలే స్నేహం గురూ! అంటూ చమత్కరిస్తూ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు.
సాధారణంగా ఉద్యోగం చేసే చోట తెలిసిన వాళ్లు ఉన్నారంటే ధైర్యంగా ఉంటుంది. అదే చిన్నప్పటి స్నేహితులే మనతో పాటు ఉద్యోగంలో ఉన్నారంటే ఇంకా ఆనందానికి హద్దులే ఉండవు. స్నేహితులతో పాటు కలిసి సమయం గడపడం, వారి కుటుంబ విషయాలను పంచుకోవడం, వ్యక్తిగత సలహాలు తీసుకోవడం వల్ల వారి బంధం వృత్తి పరమైన స్థాయిని దాటి మరింత దృఢంగా మారుతుంది.
