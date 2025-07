ETV Bharat / state

ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - వాహనాల్లోనే ఇరుక్కుని ముగ్గురి సజీవదహనం - ACCIDENT AT MAHABUBABAD THREE DIED

Accident At Mahabubabad Three Died ( ETV )

Published : July 4, 2025 at 7:26 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Three Died in Accident At Mahabubabad : మహబూబాబాద్ జిల్లా మరిపెడ మండలంలోని జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. రెండు లారీలు ఢీ కొన్న ఘటనలో ముగ్గురు సజీవ దహనమయ్యారు. ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం వరంగల్, ఖమ్మం 563వ జాతీయ రహదారి పై తెల్లవారుజామున చోటుచేసుకుంది.

కరీంనగర్ నుంచి ఖమ్మం వెళుతున్న గ్రానైట్ లారీ, విజయవాడ నుంచి వరంగల్ వైపు వెళ్తున్న చేపల దానాతో కూడిన మరో లారీ మరిపెడ పట్టణ శివారు కుడియా తండా వద్ద రహదారిపై ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. రెండు లారీలు అతివేగంతో బలంగా ఢీకొనడంతో మంటలు చెలరేగాయి. పెద్ద ఎత్తున మంటలు వ్యాప్తి చెంది రెండు క్యాబిన్లు పూర్తిగా కాలిపోయాయి. ఈ ప్రమాదంలో రెండు వాహనాలకు చెందిన ఇద్దరు డ్రైవర్లు, ఓ క్లీనర్ సజీవ దహనమాయ్యారు.

ప్రమాద ధాటికి వారి మృతదేహాలు గుర్తుపట్టలేని విధంగా కాలి బూడిదయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో రాజస్థాన్​కు చెందిన డ్రైవర్, క్లీనర్లు సర్వర్ రామ్, బర్గత్​ అలీ సజీవ దహనం కాగా, మరో లారీ డ్రైవర్ వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన వ్యక్తిగా పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఘటనతో రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు వాహనాల రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు.