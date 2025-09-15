ETV Bharat / state

హైదరాబాద్‌లో యుఎక్స్‌ ఇండియా 2025 సదస్సు - డిజైన్‌ను జీవన విధానంగా మార్చే వేదిక!

అంతర్జాతీయ యుఎక్స్ఇండియా సదస్సు - ట్రైడెంట్ హోటల్లో సెప్టెంబర్ 18 నుంచి 20 వరకు - 1,400 మందికి పైగా ప్రతినిధులు, 80 మంది వక్తలు హాజరు

UXINDIA 2025
UXINDIA 2025 (Instagram)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Three days International UXIndia 2025 Conference in Hyderabad : 21వ అంతర్జాతీయ యుఎక్స్ఇండియా 2025 సదస్సు (UXINDIA 2025) ఈ నెల 18 నుంచి 20 వరకు హైదరాబాద్‌లోని ట్రైడెంట్ హోటల్‌లో జరుగనుంది. ఈ సదస్సులో 1,400 మందికి పైగా ప్రతినిధులు, 80 మందికి పైగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిపుణులు, 10 మంది ప్రధాన వక్తలు పాల్గొననున్నారు. భారతదేశం యొక్క UX విప్లవానికి మార్గదర్శకత్వం వహించిన లాభాపేక్షలేని సంస్థ యుఎంఓ డిజైన్ ఫౌండేషన్ ద్వారా నిర్వహించబడిన ఈ కార్యక్రమం, డిజైన్ విద్య, అభ్యాసం, సమాజ నిర్మాణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో 25 సంవత్సరాలను జరుపుకుంటుంది.

ఈ సంవత్సరం థీమ్, డిజైన్ ఒక జీవన విధానం : బెంగళూరులో రెండు ఎడిషన్స్ తర్వాత, యుఎక్స్ఇండియా హైదరాబాద్‌ను డిజైన్ సంభాషణ మరియు ఆవిష్కరణల ప్రపంచ కేంద్రంగా మార్చడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సంవత్సరం థీమ్, డిజైన్ ఒక జీవన విధానం. వ్యవస్థాపకత భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న ఉత్పత్తులు మరియు వెంచర్‌లను రూపొందించడంలో డిజైన్ మరియు కృత్రిమ మేధస్సు యొక్క శక్తివంతమైన కలయికను నొక్కి చెబుతుంది. ఈ సమావేశం డిజైనర్లను సేవా డెలివరీకి మించి అడుగు పెట్టడానికి, వ్యవస్థాపకతను స్వీకరించడానికి మరియు వ్యాపార పరివర్తనను నడిపించే, అర్థవంతమైన వినియోగదారు అనుభవాలను సృష్టించడంలో నాయకులుగా తమను తాము నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రేరేపించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

2030 నాటికి ఒక మిలియన్ మహిళలకు డిజైన్ విద్య : ఈ కార్యక్రమంలో డిజైన్ ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. వీటిలో కొత్త ఆవిష్కరణలతో కూడిన వ్యాపార ఆలోచనలను యువ వ్యాపారవేత్తలు పెట్టుబడిదారుల ముందు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అలాగే, ప్రపంచ నాయకులు మాత్రమే పాల్గొనే ప్రత్యేక వేదికలో వ్యూహాత్మక చర్చలు జరగనున్నాయి. అదే విధంగా 2030 నాటికి ఒక మిలియన్ మహిళలకు డిజైన్ విద్య అందించాలన్న యుఎంఓ లక్ష్యం దిశగా, మహిళా డిజైనర్ల పాత్రపై కూడా ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నారు.

మైక్రోసాఫ్ట్, క్యాండెసెంట్, కాగ్నిజెంట్, ఫ్రెష్‌వర్క్స్, ఫిలిప్స్ వంటి ప్రముఖ సంస్థల ప్రతినిధులు డిజైన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ భవిష్యత్తుపై చర్చించనున్నారు. అలాగే, ఉత్పత్తులు, ఆవిష్కరణలలో వేగంగా ఎదుగుతున్న కేంద్రంగా హైదరాబాద్ ప్రాధాన్యం పొందనుంది.

ప్రజల్లోకి తీసుకువస్తున్నాం : ఈ ఏడాది యూఎక్స్ ఇండియా సదస్సు తమ ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మలుపు అని యుఎంఓ డిజైన్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు బాపు కలాధర్ అన్నారు. గత 25 ఏళ్లుగా తాము డిజైన్‌ను జీవన విధానంగా ప్రజల్లోకి తీసుకువస్తున్నామని, ఈ ఏడాది అంశం ద్వారా డిజైనర్లు ఆవిష్కరణలో ముందుండి, వ్యాపారాన్ని దిశానిర్దేశం చేసి, భవిష్యత్తును మలచాలన్న తమ దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తోందని తెలిపారు.

ప్రత్యేక శిక్షణ శిబిరాలు, సరికొత్త ప్రధాన ప్రసంగాలు, కృత్రిమ మేధస్సు ఆధారిత డిజైన్, మార్పు తీసుకువచ్చే నాయకత్వం వంటి అంశాలతో కూడిన చర్చలతో, ఈ సదస్సు కేవలం ఒక సమావేశం కాదని, భవిష్యత్ డిజైన్ దిశను తిరిగి నిర్వచించే మార్పును తెచ్చే గ్లోబల్ వేదిక కానుందని నిర్వహకులు అన్నారు.

"ఈ ఏడాది యూఎక్స్ ఇండియా సదస్సు మా ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మలుపు. గత 25 ఏళ్లుగా మేము డిజైన్‌ను జీవన విధానంగా ప్రజల్లోకి తీసుకువస్తున్నాం. ఈ ఏడాది అంశం ద్వారా డిజైనర్లు ఆవిష్కరణలో ముందుండి, వ్యాపారాన్ని దిశానిర్దేశం చేసి, భవిష్యత్తును మలచాలన్న మా దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తోంది."- బాపు కలాధర్, యుఎంఓ డిజైన్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు

For All Latest Updates

TAGGED:

యుఎక్స్ఇండియా 2025 సదస్సుUXINDIA 2025 CONFERENCEUXINDIA IN HYDERABADUMO DESIGN FOUNDATIONUXINDIA 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఘుమఘుమలాడే "టమాటా కొబ్బరి రసం" - సూపర్ టేస్టీతో కడుపునిండా తినేస్తారు!

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

అంబులెన్స్​ వద్దకెళ్లి జడ్జి విచారణ - బాధితుడికి రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశం

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.