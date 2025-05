ETV Bharat / state

అన్నం తినిపిస్తుండగా అదుపుతప్పిన కారు - ముగ్గురు తోడికోడళ్లు మృతి - ROAD ACCIDENT IN MEDARAMATLA

Published : May 30, 2025 at 12:54 PM IST

Three Cousin Sisters Died in Road Accident At Bapatla District: మృత్యువులోనూ తోడికోడళ్ల బంధం వీడలేదు. కుమారుడికి అమ్మ చేతిముద్ద తినిపిస్తుండగా అదుపు తప్పిన కారు డివైడర్​ను ఢీకొని పల్టీకొట్టడంతో ముగ్గురు మహిళలు దుర్మరణం చెందిన ఘటన బాపట్ల జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దైవదర్శనం చేసుకుందామని, హాయిగా ప్రయాణం చేద్దామని అందరూ కలిసి బయలుదేరారు. కారు నడుపుతున్న కుమారుడికి ఆప్యాయంగా తినిపించే చేతిముద్దే ప్రమాదానికి కారణమవుతుందని తనతోపాటు తోడికోడళ్లను బలిగొంటుందని ఆమె ఊహించలేదు. చివరకు అదే జరిగింది. ముగ్గురు కలిసే మృత్యుఒడికి చేరారు. తీర్ధయాత్ర కాస్తా విషాదయాత్రగా మారింది.

దైవదర్శనానికి వెళ్తుండగా: బాపట్ల జిల్లా కొరిశపాడు మండలం మేదరమెట్ల వద్ద జాతీయ రహదారిపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన అయిదుగురు దైవదర్శనానికి కారులో బయలుదేరగా మార్గమధ్యలో ప్రమాదం జరగడంతో ముగ్గురు తోడికోడళ్లు దుర్మరణం చెందారు. ఈ ఘటన బాపట్ల జిల్లా కొరిశపాడు మండలం మేదరమెట్ల సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై మలుపు వద్ద ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

మేదరమెట్ల ఎస్సై మహ్మద్ రఫి, మృతుల కుటుంబ సభ్యుల కథనం ప్రకారం తెనాలి గాంధీనగర్​కు చెందిన కన్నెగంటి నరసింహారావు, వెంకటేశ్వరరావు, నాగేశ్వరరావు అన్నదమ్ములు. వారి సతీమణులు సూర్యకుమారి, సరస్వతి, ఝాన్సీరాణి. వీరంతా ఉమ్మడి కుటుంబాలు. అయితే దురదృష్టవశాత్తు అనారోగ్య కారణాలతో అన్నదమ్ములు వేర్వేరు సమయాల్లో మృతి చెందారు. అనంతరం పిల్లలతో కలిసి వేర్వేరు ఇళ్లలో ఉంటున్నప్పటికీ తోడికోడళ్లు అదే అనుబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.